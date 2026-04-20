2.22 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ 100 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್! AI ಪವರ್ನೊಂದಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಗೀಲಿ ಆಟೋ
Geely Auto Hybrid Technology: ಗೀಲಿ ಆಟೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ 2.22 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ 100 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡಿ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
Published : April 20, 2026 at 1:41 PM IST
Geely Auto Hybrid Technology: ಜಾಗತಿಕ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಗೀಲಿ ಆಟೋ (Geely Auto) ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. i-HEV (ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಲನಶೀಲತೆಗೆ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕಂಪನಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ.
'ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ' ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ದಕ್ಷತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಎದ್ದುಕಾಣುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಅದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ. ಚಾಲನಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಸಂಚಾರ, ವೇಗ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ನಡುವಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಅಸಾಧಾರಣ ದಕ್ಷತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇಂಧನ ಬಳಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೈಲೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ AI-ಚಾಲಿತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಸುಗಮ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 2.22 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದು ಲೀಟರ್ಗೆ 45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮೈಲೇಜ್ ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರುಗಳಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಈ ಅಸಾಧಾರಣ ಮೈಲೇಜ್ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳು ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಗೀಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ i-HEV ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಾಹನಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವೇಗಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ ಹಸಿರು ಚಲನಶೀಲತೆಯತ್ತ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ.
ಗೀಲಿ ಆಟೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಹೊಸ-ಪೀಳಿಗೆಯ i-HEV ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 48.4% ವರೆಗಿನ ಉಷ್ಣ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಂತರಿಕ ದಹನಕಾರಿ ಎಂಜಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮಟ್ಟದ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಿರಳವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇದು ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗರಿಷ್ಠ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿಫಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 230 kW (ಸರಿಸುಮಾರು 313 PS) ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಇದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಾಹನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಇದ್ದ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ 1.84 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 0 ರಿಂದ 30 ಕಿಮೀ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ನಗರ ಸಂಚಾರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆಕರ್ಷಣೆಯು ಕೇವಲ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಚೀನಾದ ಹೈನಾನ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಗೀಲಿ ಎಮ್ಗ್ರಾಂಡ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ನಡೆಸಲಾದ ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಇಂಧನ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅಸಾಧಾರಣ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ i-HEV ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ವಾಹನವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಚುರುಕಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವಿಭಿನ್ನ ಚಾಲನಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಾಲಕನಿಗೆ ತಡೆರಹಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಯಿಸಿ ಗೀಲಿ ತನ್ನ ವಿವಿಧ ವಾಹನ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ i-HEV ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
