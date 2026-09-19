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2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಎಐನಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯ: ಎನ್​ವಿಡಿಯಾ ಸಿಇಒ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ

Jensen Huang Zero Percent Risk: AI ದುರಂತದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅರ್ಥಹೀನ, ಎಐನಿಂದ 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತ್ಯದ ಅಪಾಯ 0% ಎಂದು ಎನ್‌ವಿಡಿಯಾ ಸಿಇಒ ಜೆನ್ಸೆನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಎಐನಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 19, 2026 at 1:42 PM IST

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Jensen Huang Zero Percent Risk: ಎಐ 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ಎನ್​ವಿಡಿಯಾ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಜೆನ್ಸೆನ್​ ಹುವಾಂಗ್​ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ 0 ಪ್ರತಿಶತ ಅವಕಾಶವಿದೆ. AI-ಪ್ರಚೋದಿತ ದುರಂತವು ಅರ್ಥಹೀನ ಎಂದು ಹುವಾಂಗ್​ ಸಿಬಿಎಸ್​ ನ್ಯೂಸ್​ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ರಾಜಕೀಯ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಥವಾ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಪರಿಗಣನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಂಪನಿಗಳು AI ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೇಗಗೊಳಿಸಲಿ: ಕಂಪನಿಗಳು ಉತ್ಪನ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು AI ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲದ ಸಿಸ್ಟಮ್​ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅನೇಕರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಾದಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಟೆಕ್ ದಿಗ್ಗಜರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಮತ: ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಸಿಇಒ ಡೇರಿಯೊ ಅಮೊಡೆ, ಓಪನ್ ಎಐ ಸಿಇಒ ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್‌ಮನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಉದ್ಯಮದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ AI ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳ ಸುತ್ತ ಬಲವಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಉದ್ಯಮವು ಅಮೆರಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ AI ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಉತ್ಪನ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಹುವಾಂಗ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಸ AI ಕಾನೂನು ಬೇಡ ಎಂದ ಹುವಾಂಗ್​: ಸೇಲ್ಸ್‌ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್‌ಫೋರ್ಸ್ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಹೊಸ AI-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರು. ಸುರಕ್ಷತೆಯು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದರು.

ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಲ್: ಎನ್​ವಿಡಿಯಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್‌ನ All-In Summit ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಂದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತು. ರೋಬೋಟ್‌ಗಳು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ವಿಶಾಲ ವಿವಾದವನ್ನು ಹೋಕ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಅಮೆರಿಕ ಆಡಳಿತವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫೆಡರಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ AI ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಆಡಳಿತದ AI Action Plan ವೇಗವಾದ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿತ್ತು.

ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲಾ, ಅಮೊಡೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಇಒ ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲಾ ಈ ವಾರ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ AI ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾನವ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂಬ ತತ್ವದಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. AI ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ವೇಗಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡುವ ಇತರ ಟೆಕ್ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಸಿಇಒ ಡೇರಿಯೊ ಅಮೊಡೆ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ AI ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು.

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NVIDIA CEO AI WORLD END 2030
AI CATASTROPHE SENSELESS
DARIO AMODEI SAM ALTMAN SAFEGUARDS
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JENSEN HUANG ZERO PERCENT RISK

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