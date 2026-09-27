AIನಿಂದ ಮನುಷ್ಯರು ಜಾಣರಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೂರ್ಖರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ; ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಕ್ಕೂ ಸೈ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನ! ಸಂಶೋಧಕರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಏನು?
Artificial Intelligence Thinking Ability: AI ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೂ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈಗ 'ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂಬುದನ್ನೇ ಜನರು ಮರೆತಿದ್ದು, ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಧ್ಯಯನ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 27, 2026 at 12:24 PM IST
Artificial Intelligence Thinking Ability: ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಅದೇ AI ನಮ್ಮ ಯೋಚಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಕಸಿಯುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹೌದು, ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನಗಳು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಟಲಿಯ ಮೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸಂಶೋಧಕರು ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. AI ಸಹಾಯ ಪಡೆದ ಜನರ ನಿಖರತೆ 27% ರಿಂದ 9% ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ 30% ರಿಂದ 76% ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಕರಣ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎರಡು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಹೋಲಿಕೆಗಾಗಿ AI ಚಾಟ್ಬಾಟ್ನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅದು ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ನ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವತಃ ಪರಿಶೀಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೇ ನಿಜವೆಂದು ನಂಬಿ ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ.
'ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುವುದನ್ನೇ ಮರೆತ ಜನ! ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಕಿಂಗ್ ಅಂಶವೆಂದರೆ, AI ಇರುವಾಗ ಜನರು "ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. AI ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ 44% ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಧೈರ್ಯವಿತ್ತು. AI ಬಂದ ನಂತರ ಅದು ಕೇವಲ 3% ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. AI ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಏನಾದರೂ ಉತ್ತರ ನೀಡುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Cognitive Surrender ಅಂದರೆ ಏನು? ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಂಶೋಧಕರು ಇದಕ್ಕೆ 'ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಸರೆಂಡರ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮೆದುಳಿನ ಶರಣಾಗತಿ. ವಾರ್ಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಗಿಡಿಯಾನ್ ನೇವ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, "ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಿದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ, ನಿರ್ಧಾರ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ AI ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. AI ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟೆವು ಎಂಬುದೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ತಪ್ಪಾದ AI ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಶೇ. 80ರಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಾರ್ಟನ್ ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಮೆದುಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಂಟಕ: ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಲೇಖಕ ವ್ಯಾಲೆರಿಯೊ ಕ್ಯಾಪ್ರಾರೊ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮೊದಲೇ ಮಕ್ಕಳು AIಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡರೆ, ಅವರ ಯೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
CMU, ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್, MIT ಮತ್ತು UCLA ಸಂಶೋಧಕರು ನಡೆಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷ AI ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಜನರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಣಿತದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯುವವರ ಮೆದುಳಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೈದ್ಯರಿಗೆ AI ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂಶೋಧಕರು.
ಗೂಗಲ್ನಿಂದಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರು: ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ AI ಓವರ್ವ್ಯೂ ಬಂದ ನಂತರ ಜನರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಓದುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು AI ಕೊಡುವ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಉತ್ತರವನ್ನೇ ನಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು AI & Beyond ಕಂಪನಿಯ CEO ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬಿಂದ್ರಾ 'ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಒಂದೇ ಬಾಗಿಲು' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಪರಿಹಾರವೇನು? ಜಡ್ಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲು ನೀವೇ ಯೋಚಿಸಿ: AI ಕೇಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಎರಡನೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಬಳಸಿ: AI ಉತ್ತರವನ್ನು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಎಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಎರಡನೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಡಿ: ಎಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಅಥವಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
AI ಅನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಖಚಿತವಿದೆ ಎಂದು AIಯನ್ನೇ ಕೇಳಿ.
MIT ಸಂಶೋಧಕಿ ಅಂಕು ರಾಣಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, "ಜನರು LLM ಗಳನ್ನು ಮಾಯಾಜಾಲ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವು ಕೇವಲ ಮುಂದಿನ ಪದವನ್ನು ಊಹಿಸುವ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾದರಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ." ಒಟ್ಟಾರೆ, ತಾರ್ಕಿಕ ಶಕ್ತಿ ಸ್ನಾಯುವಿನಂತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ AIಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚಿಸುವ ಸ್ನಾಯು ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ. AIಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಪಾರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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