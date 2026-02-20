ETV Bharat / technology

ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್​ ಸಮಿಟ್​: ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಎಐ ಕ್ರಿಯೆಟಿವಿಟಿ ಟೂಲ್ಸ್​ ಘೋಷಿಸಿದ ಅಡೋಬ್​!

Adobe Free Apps For Indian Students: ಅಡೋಬ್ ತನ್ನ AI ಕ್ರಿಯೆಟಿವಿಟಿ ಟೂಲ್ಸ್​ಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು AI ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿತು.

ADOBE AI COURSES INDIA INDIA AI IMPACT SUMMIT 2026 ADOBE CREATIVE CLOUD STUDENT OFFER INDIA AI SUMMIT 2026
ಎಐ ಕ್ರಿಯೆಟಿವಿಟಿ ಟೂಲ್ಸ್ (Photo Credit: Adobe)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 20, 2026 at 7:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Adobe Free Apps For Indian Students: ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ 2026ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಡೋಬ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಅಡೋಬ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಹಲವಾರು ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಡೋಬ್ ಟೂಲ್ಸ್​ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫೋಟೋಶಾಪ್, ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಫೈರ್‌ಫ್ಲೈನಂತಹ AI-ಚಾಲಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ AI-ಆಧಾರಿತ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಅಡೋಬ್ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದೆ. ಅಡೋಬ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸಲು ರಚನಾತ್ಮಕ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೂ ಸಹ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

15 ಸಾವಿರ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸೇವೆ: ಈ "AI-ಫಸ್ಟ್" ಉಪಕ್ರಮವು ಭವಿಷ್ಯದ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ 15,000 ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು 500 ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು 2026ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಅನಿಮೇಷನ್, ದೃಶ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಕ್ಸ್ (AVGC) ವಲಯದಲ್ಲಿ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಡೋಬ್ NASSCOM ಫ್ಯೂಚರ್‌ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ AI-ಸಂಬಂಧಿತ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಡೋಬ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ತನ್ನ ಅಡೋಬ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯಮ-ಸಿದ್ಧ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಡೋಬ್‌ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಯು ಮೊದಲ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹400 ಮತ್ತು ನಂತರ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹2,714 ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫೋಟೋಶಾಪ್, ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಟರ್, ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರೊ, ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೊ, ಫೈರ್‌ಫ್ಲೈ, ಆಫ್ಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಇನ್‌ಡಿಸೈನ್, ಲೈಟ್‌ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಅಡೋಬ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿಪರ ಪರಿಕರಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

2026ರ ಭಾರತ AI ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಈ ಹೊಸ ಘೋಷಣೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಯಲು ಅವಕಾಶವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅಡೋಬ್‌ನ ಉಪಕ್ರಮವು ಡಿಸೈನ್​, ವಿಡಿಯೋ, ಕಂಟೆಂಟ್​ ಕ್ರಿಯೆಟ್​ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅವರ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸೃಜನಶೀಲವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಓದಿ: ಜಸ್ಟ್​ 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿ; ಇಲ್ಲಿದೆ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ಕಾಮಾಲೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧನ

TAGGED:

ADOBE AI COURSES INDIA
INDIA AI IMPACT SUMMIT 2026
ADOBE CREATIVE CLOUD STUDENT OFFER
INDIA AI SUMMIT 2026
ADOBE FREE APPS FOR INDIAN STUDENTS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.