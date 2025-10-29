ETV Bharat / technology

ತಲುಪಲು ಕಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 3ಡಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್​ ಬಳಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ ಎಐ ಡ್ರೋನ್​ಗಳು!

AI Guided Drones: ಒಂದು ದಿನ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ದೂರದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು, ನಗರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಡ್ರೋನ್​ಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

3D PRINTING RESEARCH AI GUIDED DRONES BUILD STRUCTURES LARGE LANGUAGE MODEL CARNEGIE MELLON UNIVERSITY
ಎಐ ಡ್ರೋನ್ (Photo Credit: Youtube@College of Engineering, Carnegie Mellon University)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 29, 2025 at 3:31 PM IST

2 Min Read
AI Guided Drones: ಕಾರ್ನೆಗೀ ಮೆಲನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು, 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಹಾರುವ ರೋಬೋಟ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ದೂರದ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. AI ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗಿಂತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್​ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್​ ಮಾಡೆಲ್​ನ (LLM) ನೇರ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 90 ಪ್ರತಿಶತ ಸಮಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಡ್ರೋನ್ ಆಧಾರಿತ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್​: ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕ್ವಾಡ್‌ಕಾಪ್ಟರ್ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ರಚನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಣ್ಣ ಕಾಂತೀಯ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ "ವೈಮಾನಿಕ ಸಂಯೋಜಕ ತಯಾರಿಕೆ" ಹೊರತೆಗೆಯುವ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್​ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು LEGO ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಡ್ರೋನ್ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಆನ್‌ಬೋರ್ಡ್ AI (LLM) ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಡರ್​ಗಳನ್ನು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, "ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ") ಹಂತ-ಹಂತದ ಜೋಡಣೆ ಸೂಚನೆಗಳಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ, AI ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬದಲು ಹಾರಾಡುತ್ತ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಲೋಲ್ಸ್ಡ್​-ಲೂಪ್ ವಿಧಾನವು ಪರೀಕ್ಷಾ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಶೇ.90 ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ: ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹಲವಾರು ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ನಿದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ದಿನ ಗುಂಡಿಗಳು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದೂರದ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಅಮೀರ್ ಬಾರತಿ ಫರಿಮಾನಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

‘ಈ ಉಪಕರಣವು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತುಂಬುವುದು, ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಊಹಿಸಬಹುದು.’ - ಅಮೀರ್ ಬಾರತಿ ಫರಿಮಾನಿ, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್.

ತಂಡವು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಜ ಜೀವನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ 3D ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. AI ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವೈಮಾನಿಕ ಜೋಡಣೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಆಶ್ರಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಓದಿ: ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರದ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಇಸ್ರೋ ಸನ್ನದ್ಧ

