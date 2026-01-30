ETV Bharat / technology

ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್​ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಎಐ! ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ 36 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮಂಗಮಾಯಾ

Microsoft Stock Crash: ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಯಾದ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಷೇರುಗಳು ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟಿನ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 36 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮಾಯಾವಾಗಿದೆ.

MICROSOFT STOCK AMERICAN SHARE MARKET ARTIFICIAL INTELLIGENCE AI EFFECT
ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್​ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಎಐ! (Photo Credit: IANS)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 30, 2026 at 1:54 PM IST

1 Min Read
Microsoft Stock Crash: ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಕಂಪನಿಯ ಷೇರು ಬೆಲೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 12 ರಷ್ಟು ಕುಸಿಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ $400 ಬಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಂಪತ್ತು ಆವಿಯಾಯಿತು.

ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೊತ್ತವು ರೂ. 36 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಇಂತಹ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ ತಯಾರಕ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಚೀನಾದ ಡೀಪ್‌ಸೀಕ್ AI ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ $593 ಬಿಲಿಯನ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ನಂತರ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. 1986 ರಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಯ IPO ನಂತರ ಈ ಮಟ್ಟದ ನಷ್ಟವನ್ನು ವಿರಳವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಖರ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಫಲ ನೀಡಿವೆ ಎಂದು ಷೇರುದಾರರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ತನ್ನ ಕ್ಲೌಡ್ ಮತ್ತು AI ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 66 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಅದರ ಇತ್ತೀಚಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ನ ಕ್ಲೌಡ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಅಜೂರ್‌ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ.

ಗೂಗಲ್, ಮೆಟಾ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್‌ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಅವರು AI ಯೊಂದಿಗೆ ಸುವರ್ಣಯುಗವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ $1.4 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಓಪನ್ AI ಹೇಳುತ್ತದೆ. 2030 ರವರೆಗೆ ಅದು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

