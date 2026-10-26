ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಐ ಕ್ರಾಂತಿ: ಎಕ್ಸ್-ರೇ, ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳ ನಿಖರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್!
Tuberculosis Diagnosis India: ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಎದೆಯ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಮತ್ತು ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಟಿಬಿ ಹಾಗೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ವೇಗವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 26, 2026 at 8:15 AM IST
Tuberculosis Diagnosis India: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯರೋಗ (ಟಿಬಿ) ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು, ವೇಗವಾಗಿ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ 28ನೇ ಜಂಟಿ ವಾರ್ಷಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 ರಿಂದ 25 ರವರೆಗೆ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಶಿಯನ್ಸ್, ಇಂಡಿಯಾ (NCCP-I) ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಸೊಸೈಟಿಯ (ICS) 28ನೇ ಜಂಟಿ ವಾರ್ಷಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತಜ್ಞರು, ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ದೆಹಲಿ ಏಮ್ಸ್ (AIIMS) ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ರಣದೀಪ್ ಗುಲೇರಿಯಾ ಅವರು, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಎಐ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಮತ್ತು ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿನ ದೋಷ ಪತ್ತೆ ಸುಲಭ: ಎಐ ಚಾಲಿತ ಪರಿಕರಗಳು ಎದೆಯ ಎಕ್ಸ್-ರೇ (Chest X-ray) ಮತ್ತು ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ (CT Scan) ಕಂಡುಬರುವ ಶಂಕಾಸ್ಪದ ಅಸಹಜತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ವೈದ್ಯರು ಮುಂದಿನ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಖರವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. "ಭಾರತದಂತಹ ಟಿಬಿ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಣತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದು" ಎಂದು ಡಾ. ಗುಲೇರಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಲಿರುವ ಎಐ: ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ತಜ್ಞರು, ಎಐ ಚಾಲಿತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳು ಎದೆಯ ಎಕ್ಸ್-ರೇಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ, ಕ್ಷಯರೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲವು. ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಿತ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ದೆಹಲಿಯ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಐ ನೆರವಿನ ಎದೆಯ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ತಪಾಸಣೆಯು ಟಿಬಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಎಐ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಗಣಕ ವಿಧಾನಗಳು ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿನ ಶಂಕಾಸ್ಪದ ಗಂಟುಗಳು ಮತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಸಹಜತೆಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಲ್ಲವು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಚರ್ಚಿಸಿದರು.
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