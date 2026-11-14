ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಗ್ನಿಕುಲ್ ಕಾಸ್ಮೊಸ್ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಪ್ಪಂದ!
Agnikul Cosmos Orbital Data-Centre: ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಅಗ್ನಿಕುಲ್ ಕಾಸ್ಮೊಸ್' ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆಧಾರಿತ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು, ಉಡಾವಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ.
Published : November 14, 2026 at 2:31 PM IST
Agnikul Cosmos Orbital Data Centre: ಭಾರತದ ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಗ್ನಿಕುಲ್ ಕಾಸ್ಮೊಸ್ (Agnikul Cosmos) ಇದೀಗ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಸಿಐಐ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಶೃಂಗಸಭೆ 2026ರಲ್ಲಿ (CII Partnership Summit 2026) ಕಂಪನಿಯು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ (MoU) ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ.
ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ತಿರುಪತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆಧಾರಿತ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು (Space-based orbital data centre platforms) ನಿರ್ಮಿಸುವ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅಗ್ನಿಕುಲ್ ಕಾಸ್ಮೊಸ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಭಾಜಕ (Equatorial) ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ - ಇಳಿಜಾರಿನ ಕಕ್ಷೆಯ (Low-inclination) ಉಡಾವಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಆರಂಭದಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ (End-to-end) ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಈ ಘಟಕವು ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.
Humbled to sign an MoU with the Govt. Of Andhra Pradesh to invest in a unit that would build space-based orbital data center platforms and enable end-to-end support for equatorial and low inclination launch operations. This would directly complement our efforts in Tamil Nadu, where our facilities will support launch to polar / sun synchronous orbits. As a refresher, @AgnikulCosmos 's reusable Agnibaan launch vehicle has the capacity to extend its patented & extendable upper stage to be a platform that can host data centres. This stage extension adds to the effort of making Agnibaan fully reusable - the lower stage is recovered on a barge in the ocean & the upper stage is kept alive and extended beyond just one mission. Honoured to be having the opportunity to build original space technology from India, for the world. @CII_PS @AP_EDB @Industries_GoAP @srinathr155 @moin_spm @satchakra_iitm @iitmadras @iitm_respark @IITMIC @ANRFIndia @tdbgoi @IndiaDST @TN_SIPCOT @TIDCO_1965 @Guidance_TN @TheStartupTN @isro @INSPACeIND @startup_mission #CIIPartnershipSummit2026— AgniKul Cosmos (@AgnikulCosmos) November 13, 2026
ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಘಟಕಗಳ ಸಮನ್ವಯ: ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ 'ಎಕ್ಸ್' (X) ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಗ್ನಿಕುಲ್ ಕಾಸ್ಮೊಸ್ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಈ ನೂತನ ಉಪಕ್ರಮವು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪೂರಕವಾಗಿರಲಿದೆ (Complement) ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಧ್ರುವೀಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ - ಸಮಕಾಲಿಕ ಕಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ (Polar / Sun-synchronous orbits) ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ತಿರುಪತಿ ಘಟಕವು ಸಮಭಾಜಕ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ - ಇಳಿಜಾರಿನ ಕಕ್ಷೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಬಲ ತುಂಬಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕಂಪನಿ ಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಮರುಬಳಕೆಯ 'ಅಗ್ನಿಬಾಣ' ರಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಅಗ್ನಿಕುಲ್ ಕಾಸ್ಮೊಸ್ನ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಹಿಂದೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರಾಕೆಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ 'ಅಗ್ನಿಬಾಣ' (Agnibaan) ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನವು ತನ್ನ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಮೇಲಿನ ಹಂತವನ್ನು (Extendable upper stage) ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರುಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ: ಅಗ್ನಿಬಾಣ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವ (Fully reusable) ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಉಡಾವಣೆಯ ನಂತರ ರಾಕೆಟ್ನ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತವನ್ನು (Lower stage) ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಬಾರ್ಜ್ (Barge) ಮೇಲೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರಾಕೆಟ್ನ ಮೇಲಿನ ಹಂತವನ್ನು (Upper stage) ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರಿಸಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗರಿಗೆದರಿದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪೈಪೋಟಿ: ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ತಂಪಾಗಿಸುವ (Cooling) ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಜಾಗತಿಕ ಟೆಕ್ ದಿಗ್ಗಜರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಗೂಗಲ್ (Google) ತನ್ನ 'ಸನ್ಕ್ಯಾಚರ್' (Suncatcher) ಮೂಲಮಾದರಿಯ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಫಾಲ್ಕನ್ 9 (SpaceX Falcon 9) ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅಗ್ನಿಕುಲ್ ಕಾಸ್ಮೊಸ್ ಈ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ (Orbital computing) ಕನಸನ್ನು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ತಂದಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ನಿಕುಲ್ ಕಾಸ್ಮೊಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಭಾರತದ ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಿದೆ. ತಿರುಪತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲಿರುವ ಈ ಘಟಕವು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆಧಾರಿತ ಎಐ (AI) ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ.
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