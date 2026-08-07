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ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲ: ಅಗ್ನಿ - 4 ಕ್ಷಿಪಣಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಇದರ ರೇಂಜ್​ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

India Missile Test 2026: ಭಾರತದ ಅಗ್ನಿ-4 ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪರಮಾಣು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ಅಗ್ನಿ- 4 ಕ್ಷಿಪಣಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 7, 2026 at 10:01 AM IST

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India Missile Test 2026: ಭಾರತವು ತನ್ನ ಪರಮಾಣು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ದೂರದ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಗ್ನಿ - 4 ಯನ್ನು 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 6ರಂದು ಒಡಿಶಾದ ಚಾಂದಿಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೇಂಜ್‌ನಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು.

ರಕ್ಷಣಾ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಅಗ್ನಿ-4 ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳು: ಅಗ್ನಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿಯಾದ ಅಗ್ನಿ-4 ಮಧ್ಯಮ ದೂರದ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 4000 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಚಾಂಡಿಪುರದಿಂದ ನಡೆದ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಯು ನಿಗದಿತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಎಲ್ಲಾ ನಿಗದಿತ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ.

ರಕ್ಷಣಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ವಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಡಿ ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಈಗ ಸಕ್ರಿಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಳಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.

ಇಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿಖರತೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗ್ನಿ - 4ರ ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆಯು ಭಾರತದ ಪರಮಾಣು ತಡೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.

ಅಗ್ನಿ ಸೀರಿಸ್​ ಮಹತ್ವ: ಅಗ್ನಿ-1 ರಿಂದ ಅಗ್ನಿ-5 ರವರೆಗಿನ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ದೂರದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಗ್ನಿ-4 ಅನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ದೂರದ ಗುರಿಗಳಿಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಘನ ಇಂಧನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಬೇಗ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ರಸ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಲಾಂಚರ್‌ನಿಂದಲೂ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಇದರ ಚಲನಶೀಲತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು DRDO ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಕೇವಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಧನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಿಲಿಟರಿ ಸನ್ನದ್ಧತೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನವೂ ಆಗಿದೆ.

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TAGGED:

DRDO AGNI 4 MISSILE TEST
AGNI 4 4000 KM RANGE
STRATEGIC FORCES COMMAND
INDIA NUCLEAR DETERRENCE
INDIA MISSILE TEST 2026

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