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ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಬಳಿಕ ಸಿಗ್ನಲ್​, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್​ಗೆ ತಟ್ಟಿದ ಬಿಸಿ! ಎರಡು ಪ್ಲಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​ಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಖಡಕ್​ ನೋಟಿಸ್​ ಜಾರಿ

WhatsApp Username Controversy: ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​ ಫೀಚರ್​ನ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿವಾದವು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗೆ ಸಹ ನೋಟಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​ ಫೀಚರ್​ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.

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! ಎರಡು ಪ್ಲಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​ಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಖಡಕ್​ ನೋಟಿಸ್​ ಜಾರಿ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 3, 2026 at 11:21 AM IST

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WhatsApp Username Controversy: ಜನಪ್ರಿಯ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ನ ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಮೆಟಾ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್​ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​ ವಿವಾದದ ನಂತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈಗ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್​ಗೂ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.

ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್​ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ನೋಟಿಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಐಟಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಏಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಅನುಕರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಗಳು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಚಾರಿಸಿದೆ.

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗೆ ನೋಟಿಸ್‌: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಇರುವ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್‌ನಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೋರಿದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ಅಂದ್ರೆ ಬುಧವಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನ ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಟಾಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಂಚನೆ, ಗುರುತಿನ ನಕಲಿ ಮಾಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು "ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್​" ನಂತಹ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು.

ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ: ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನ ಹೊಸ 'ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​' ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ, ಫಿಶಿಂಗ್ ಮತ್ತು 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್​' ನಂತಹ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮೆಟಾಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೋರಿದೆ.

ತನಿಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ ಸರ್ಕಾರ: ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿವಾದದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ತನ್ನ ತನಿಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಇತರ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಐಟಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ. ಎರಡೂ ವೇದಿಕೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ನಕಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಳಜಿಗಳೇನು?: ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್​ನೇಮ್​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ವಂಚಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಐಟಿ ಸಚಿವಾಲಯ ನಂಬುತ್ತದೆ. ಇದು ಗುರುತಿನ ಕಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದುವವರೆಗೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊರತರಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಮೆಟಾ ವಿರುದ್ಧ ಏಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳಿದೆ. ಭಾರತವು ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದ್ದು, 500 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

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