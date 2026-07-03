ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಿಕ ಸಿಗ್ನಲ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ಗೆ ತಟ್ಟಿದ ಬಿಸಿ! ಎರಡು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಖಡಕ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ
WhatsApp Username Controversy: ಯೂಸರ್ನೇಮ್ ಫೀಚರ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿವಾದವು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ಗೆ ಸಹ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಯೂಸರ್ನೇಮ್ ಫೀಚರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.
Published : July 3, 2026 at 11:21 AM IST
WhatsApp Username Controversy: ಜನಪ್ರಿಯ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ಯೂಸರ್ನೇಮ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಮೆಟಾ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಯೂಸರ್ನೇಮ್ ವಿವಾದದ ನಂತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈಗ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ಗೂ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.
ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ನೋಟಿಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಐಟಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಯೂಸರ್ನೇಮ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಏಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಅನುಕರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಗಳು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಚಾರಿಸಿದೆ.
ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ನೇಮ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಇರುವ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೋರಿದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ಅಂದ್ರೆ ಬುಧವಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ಯೂಸರ್ನೇಮ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಟಾಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆ, ಗುರುತಿನ ನಕಲಿ ಮಾಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು "ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್" ನಂತಹ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು.
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ: ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ಹೊಸ 'ಯೂಸರ್ನೇಮ್' ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ, ಫಿಶಿಂಗ್ ಮತ್ತು 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್' ನಂತಹ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮೆಟಾಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೋರಿದೆ.
ತನಿಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ ಸರ್ಕಾರ: ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿವಾದದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ತನ್ನ ತನಿಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಇತರ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಐಟಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ. ಎರಡೂ ವೇದಿಕೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಯೂಸರ್ನೇಮ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ನಕಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಳಜಿಗಳೇನು?: ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ನೇಮ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ವಂಚಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಐಟಿ ಸಚಿವಾಲಯ ನಂಬುತ್ತದೆ. ಇದು ಗುರುತಿನ ಕಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದುವವರೆಗೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊರತರಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಮೆಟಾ ವಿರುದ್ಧ ಏಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳಿದೆ. ಭಾರತವು ವಾಟ್ಸಾಪ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದ್ದು, 500 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಓದಿ: ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ 160 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಸೂಪರ್ ಫೀಚರ್ಸ್! ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ರೂ. 85 ಸಾವಿರ, ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?