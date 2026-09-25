ರೋಮನ್ ನಂತರ ನಾಸಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ: ಗ್ರಹಗಳ ಹುಟ್ಟು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಬೇಟೆಗೆ ಪ್ರೈಮಾ ಎಂಬ ಹೊಸ ಕಣ್ಣು!
Nasa JPL Prima Mission: ನಾಸಾ ಹೊಸ ಪ್ರೈಮಾ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಫೇಸ್ ಬಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ. ಈ ಮಿಷನ್ 2033ರಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಲಿದ್ದು, ಗ್ರಹಗಳ ಹುಟ್ಟು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿದೆ.
Published : September 25, 2026 at 8:04 AM IST
Nasa JPL Prima Mission: ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಗ್ರೇಸ್ ರೋಮನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಸಾ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಗ್ರಹಗಳು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಹೊಸ ಫಾರ್-ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ನಾಸಾ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ರೋಮನ್, ವೆಬ್ ನಂತರ ಪ್ರೈಮಾ ಯಾಕೆ ಬೇಕು?: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾಸಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶವನ್ನು ನೋಡಲು ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆಯಾದ ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆಳವನ್ನು ತೋರಿಸಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉಡಾವಣೆಯಾದ ರೋಮನ್ ದೂರದರ್ಶಕವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಈ ಎರಡು ದೂರದರ್ಶಕಗಳಿಗೂ ಕಾಣದ ಒಂದು ಭಾಗವಿದೆ. ಅದುವೇ ಫಾರ್-ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಬೆಳಕು. ಇದು ತುಂಬಾ ತಣ್ಣಗಿರುವ ಧೂಳು, ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಬರುವ ಬೆಳಕು. ಈ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರೈಮಾ ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾಸಾ ಇದನ್ನು ವೆಬ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ದೂರದರ್ಶಕಗಳ ನಡುವಿನ ಕೊಂಡಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ.
Big news: NASA selected the PRIMA mission to move to Phase B!— NASA Science (@NASAScience_) September 24, 2026
PRIMA, our new far‑infrared space telescope, will explore how planets, stars, galaxies, and black holes form and evolve across cosmic time. Read more: https://t.co/sWbhGwFQMf pic.twitter.com/OxvpPC7gpF
ಬಿ ಹಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮಾ ಎಂದರೇನು?: ನಾಸಾ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರೈಮಾ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯು ಈಗ ಬಿ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಕಲ್ಪನೆಯ ಹಂತದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಅದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ನಾಸಾದ ಹೊಸ ಪ್ರೋಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ವರ್ಗದ ಮೊದಲ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಾಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಗಳು ಯಾವುವು?
ಗ್ರಹಗಳು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ?: ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಂತಹ ಗ್ರಹಗಳು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವು? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ತಣ್ಣನೆಯ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಅನಿಲದ ಮೋಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಪ್ರೈಮಾ ಈ ತಣ್ಣನೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಗ್ರಹಗಳು ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೈತ್ಯ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿ (Black Holes) ಇರುತ್ತದೆ. ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳು ಬೆಳೆದಂತೆ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಗಳು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದವು? ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವೇನು? ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರೈಮಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಧೂಳಿನ ಕಥೆ: ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಾಗ ಭಾರವಾದ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಧೂಳು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಾದ್ಯಂತ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಈ ಧೂಳಿನಿಂದಲೇ ಹೊಸ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಈ ಧೂಳು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಯಿತು ಎಂಬ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರೈಮಾ ಬಿಚ್ಚಿಡಲಿದೆ.
ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳು
- ಈ ದೂರದರ್ಶಕವು 1.8 ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 5.9 ಅಡಿ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 2033ರಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಗುರಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಉಡಾವಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ 1.2 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ.
- ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಜೆಟ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಗೊಡ್ಡಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಷಲ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಇಟಲಿ, ಜರ್ಮನಿ, ಕೆನಡಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶಗಳ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೈಜೋಡಿಸಿವೆ.
- ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವೆಬ್ ನಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಹಳೆಯ ಬೆಳಕನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ, ರೋಮನ್ ವಿಶಾಲ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೈಮಾ ಮಾತ್ರ ತಣ್ಣನೆಯ, ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಭಾಗವನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತರಲಿದೆ. ಇದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಂತಹ ಜಗತ್ತುಗಳು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವು ಎಂಬುದರ ಕಾಣೆಯಾದ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಿದೆ.
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