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ಆ್ಯಪಲ್​ ಕ್ರೇಜಿ ಅಪ್​ಡೇಟ್​: ಇನ್ಮೇಲೆ ಐಫೋನ್​, ಮ್ಯಾಕ್​ಬುಕ್​ ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಲಭ್ಯ!

Apple Renting Program: 'ಆಪಲ್ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ

APPLE APPLE UPGRADE IPHONE RENTING PROGRAM APPLE RENTING PROGRAM
ಆ್ಯಪಲ್​ (Photo Credit- Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 29, 2026 at 11:34 AM IST

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Apple Renting Program: ಆಪಲ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಅಪ್​ಡೇಟ್​!. ಐಷಾರಾಮಿ ಐಫೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಮ್ಯಾಕ್‌ಬುಕ್‌ಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರಿಗೆ ಆಪಲ್ ಅದ್ಭುತ ಕೊಡುಗೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿ 'ಆಪಲ್ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್' ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಗ್ರಾಹಕರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಐಫೋನ್, ಐಪ್ಯಾಡ್, ಮ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ವಾಚ್‌ನಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು ಮಾಸಿಕ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸೇವೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು!: ಈ ಹೊಸ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಐಫೋನ್, ಐಪ್ಯಾಡ್, ಮ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಹೊಂದಲು ಪೂರ್ಣ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾಸಿಕ ಗುತ್ತಿಗೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ಆದ್ರೆ ಈ ಗುತ್ತಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ನಿಯಮವಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಮಾಣಿತ EMI ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಅಲ್ಲ. ಮಾಸಿಕ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಫೋನ್ ನಿಮ್ಮದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೂರು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ,

ವಾಪಸ್​ ನೀಡುವುದು: ನೀವು ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಆಪಲ್‌ ಕಂಪನಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಹುದು.

ಲೇಟೆಸ್ಟ್​ ಮಾಡೆಲ್​: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹೊಸ ಐಫೋನ್‌ಗೆ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಸ್ವಂತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು: ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆ ಸಾಧನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀವು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಕ್ಲಾರ್ನಾ ಜೊತೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ: ಆಪಲ್ ಪ್ರಮುಖ 'ಬೈ ನೌ, ಪೇ ಲೇಟರ್​' (BNPL) ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ಲಾರ್ನಾ ಜೊತೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಹಿಂದಿನ 'ಐಫೋನ್ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ' ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಬೆಲೆ ರಚನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ವಿಸ್ತೃತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ತಡೆಯುವುದು: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ನಲ್ಲಿನ ಜಾಗತಿಕ ಏರಿಕೆಯು ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್‌ಗಳ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಪಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್‌ನ ಹೊಸ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, 'ಬೈ ನೌ, ಪೇ ಲೇಟರ್' ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬಲೆಗೆ ತಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಆಪಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಲೀಸ್​ ಬೆಲೆಗಳು: ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಐಫೋನ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ವಾಚ್‌ಗಳಿಗೆ 12 ಅಥವಾ 24 ತಿಂಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಐಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳಿಗೆ 24 ಅಥವಾ 36 ತಿಂಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಗುತ್ತಿಗೆಗಳ ವೆಚ್ಚವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ:

  • ಐಫೋನ್ 17e ತಿಂಗಳಿಗೆ $17.99 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ
  • ಐಫೋನ್ 17 ತಿಂಗಳಿಗೆ $22.99 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ
  • ಐಫೋನ್ ಏರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ $28.99 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ
  • ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ತಿಂಗಳಿಗೆ $31.99 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ
  • ಐಪ್ಯಾಡ್ ಮಿನಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ $11.99 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ
  • ಐಪ್ಯಾಡ್ ಏರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ $15.99 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ
  • ಐಪ್ಯಾಡ್ ಪ್ರೊ ತಿಂಗಳಿಗೆ $24.99 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ
  • ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಸೀರಿಸ್​ 11 ತಿಂಗಳಿಗೆ $11.99 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ
  • ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ $24.99 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ
  • ಮ್ಯಾಕ್‌ಬುಕ್ ಏರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ $24.99 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ
  • ಮ್ಯಾಕ್‌ಬುಕ್ ಪ್ರೊ ತಿಂಗಳಿಗೆ $38.99 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಯೋಜನೆ: ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದವು. ಆದರೂ ಇದು ಆಪಲ್‌ನ ಕೊಡುಗೆಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಧನದ ಬೆಲೆಯ 70 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು.

ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅವರು ಮೂಲ ಬೆಲೆಯ ಉಳಿದ 30 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೊಸ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಾಗಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ಯೋಜನೆಯು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಾಧನಕ್ಕೆ 30 ಪ್ರತಿಶತ ಮರುಖರೀದಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿತು.

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