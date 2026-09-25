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ನೀರೇ ಇಲ್ಲದೆ ತಣ್ಣಗಾಗುವ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್: ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ನ ವಿಸ್ಮಯ!

Microsoft Hyderabad Cloud Region: ಮುತ್ತಿನನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ತನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲೌಡ್ ರೀಜನ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಹಬ್ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್‌ಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡಲಿದೆ.

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ನೀರೇ ಇಲ್ಲದೆ ತಣ್ಣಗಾಗುವ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್: (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 25, 2026 at 8:25 AM IST

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Microsoft Hyderabad Cloud Region: ತೆಲಂಗಾಣದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈಗ ಕೇವಲ ಐಟಿ ನಗರವಲ್ಲ.. ಜಾಗತಿಕ ಕ್ಲೌಡ್ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ತನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಸೌತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ರೀಜನ್ ಅನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಡಿ. ಶ್ರೀಧರ್ ಬಾಬು ಅವರು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲೌಡ್ ರೀಜನ್ ಆಗಿದೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?: ಈ ಹೊಸ ರೀಜನ್ ಈಗಲೇ ಲೈವ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಸೇವೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಎಐ ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ಕ್ಲೌಡ್ ರೀಜನ್‌ನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?: ಈ ರೀಜನ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ವಲಯಗಳ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೇಲೆಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೈಪರ್‌ಸ್ಕೇಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಸ್ತಿತ್ವವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಎಐ-ರೆಡಿ ವರ್ಕ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್‌ಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡಲು ಇದನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಕ್ಲೌಡ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ?: ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕೇವಲ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಸಮಗ್ರ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 22,400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 117 ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ 129 ಕುಟುಂಬಗಳ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ. ಟೈಲರಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹಿಳಾ ನೇತೃತ್ವದ ಉದ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೇಗೆ?: ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಾಗಿ ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ನ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯು IIIT ಹೈದರಾಬಾದ್, ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೊ ಟೆಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ.

600 ಗಂಟೆಗಳ ಉದ್ಯಮ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ 556ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ 118 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 151 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ 108 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆತಿದೆ. 2030ರ ವೇಳೆಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಎಐ ಕೌಶಲ್ಯ ನೀಡುವ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಗುರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಇದು.

ನೀರು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು?: ಈ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಕೂಲಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಶೂನ್ಯ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ನ ಜಾಗತಿಕ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ನೀರಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮರುಪೂರಣ, ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಜಲಾನಯನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಎಲಿಕಟ್ಟ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಐದು ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ ಮರುಪೂರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಈ ಹೊಸ ಕ್ಲೌಡ್ ರೀಜನ್ ಕೇವಲ ಸರ್ವರ್‌ಗಳ ಕೇಂದ್ರವಲ್ಲ.. ಬದಲಾಗಿ ಇದು ಎಐ ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

INDIA SOUTH CENTRAL CLOUD REGION
HYDERABAD DATA CENTER
ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಐ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್
ತೆಲಂಗಾಣ ಕ್ಲೌಡ್ ಹಬ್
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