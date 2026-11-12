ಟೆಕ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಮಹಾಮೈತ್ರಿ: ಫೋಟೋಶಾಪ್, ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ಬರಲಿದೆ ಗೂಗಲ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಐ ಪವರ್!
Adobe Google AI Partnership: ಅಡೋಬ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಫೋಟೋಶಾಪ್, ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ನಂತಹ ಅಡೋಬ್ ಟೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಗೂಗಲ್ನ ಸುಧಾರಿತ ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಿವೆ.
Published : November 12, 2026 at 12:13 PM IST
Adobe Google AI Partnership: ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಅಡೋಬ್ (Adobe) ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ (Google) ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಾಗಿ ಬುಧವಾರ ಘೋಷಿಸಿವೆ.
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಅಡೋಬ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್' (Adobe MAX) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ಈ ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, ಫೋಟೋಶಾಪ್ (Photoshop), ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ (Acrobat), ಪ್ರೀಮಿಯರ್ (Premiere) ಮತ್ತು ಅಡೋಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಟೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಗೂಗಲ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಅಡೋಬ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಟೂಲ್ಗಳನ್ನು ಜಿಮೇಲ್ (Gmail), ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ (Google Drive), ಜೆಮಿನಿ (Gemini), ಜೆಮಿನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ನ ಎಐ ಮೋಡ್ಗೆ (AI Mode) ತರಲಿದೆ.
To kick off #AdobeMAX, we’re unveiling new releases that make it easier to edit faster, organize smarter, and take creative control of every project. https://t.co/1WwwD8186N— Adobe Creative Cloud (@creativecloud) November 10, 2026
ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವೇಗ: ಜಂಟಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗೂಗಲ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಇಮೇಜ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಎಐ ಮಾದರಿಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಡೋಬ್ ಫೈರ್ಫ್ಲೈ (Firefly), ಫೋಟೋಶಾಪ್, ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಮತ್ತು ಅಡೋಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿವೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಗೂಗಲ್ನ 'ಜೆಮಿನಿ' (Gemini) ಎಐ ಮಾದರಿಗಳು ಅಡೋಬ್ ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿವೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅಡೋಬ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ನಿಯೋಜಿತ ಸಿಇಒ ಅನಿಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, "ನಮ್ಮ ವಿಸ್ತೃತ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಗೂಗಲ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಡೋಬ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಟೂಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಸಿಇಒ ಥಾಮಸ್ ಕುರಿಯನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಎರಡೂ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ತಂಡಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಬಲಿಷ್ಠ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.
ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ಸ್:
- ಜಿಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್: ಗೂಗಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ಪೇಸ್ ಮೂಲಕ ಅಡೋಬ್ ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರು ನೇರವಾಗಿ ಜಿಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ನಿಂದಲೇ ಪಿಡಿಎಫ್ (PDF) ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಸಂಭಾಷಣೆ ಮೂಲಕ ಪಿಡಿಎಫ್ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಎಐ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಕಮಾಂಡ್ಗಳ (Conversational commands) ಮೂಲಕವೇ ಪಿಡಿಎಫ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಹಾಗೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮತ್ತು ವರದಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
- ಜೆಮಿನಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಟಿಂಗ್: ಜೆಮಿನಿ ಮತ್ತು ಜೆಮಿನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಎಐ ಚಾಟ್ನ ಒಳಗಡೆಯೇ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಬಹುದು (Enhance), ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪಿಡಿಎಫ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಗೂಗಲ್ ಡೀಪ್ಮೈಂಡ್ ಸಹಯೋಗ: ಫೋಟೋಶಾಪ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಹೊಸ ಎಐ-ಆಧಾರಿತ ಇಮೇಜ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅಡೋಬ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಡೀಪ್ಮೈಂಡ್ ಕೈಜೋಡಿಸಿವೆ. ಕೇವಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ರಿಯಲ್ - ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಡೋಬ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ನಡುವಿನ ಈ ಬೃಹತ್ ಮೈತ್ರಿಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೇದಿಕೆಗಳು ಒಂದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಮಯ ಉಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಹೊಸ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಂತಾಗಿದೆ.
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