ETV Bharat / technology

ಇಸ್ರೋ ಆದಿತ್ಯ-ಎಲ್​1 ಮಿಷನ್: ಸೂರ್ಯನ 4 ಕೋಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕರೋನಾ ರಹಸ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಉತ್ತರ

ISRO Aditya L1 Data: ಸೂರ್ಯನ 4 ಕೋಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕರೋನಾ ರಹಸ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.. ಅದು ಸಹ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸೌರ ಮಿಷನ್ ‘ಆದಿತ್ಯ-L1’ ಮೂಲಕ..

ADITYA L1 BREAKTHROUGH SUN CORONA TEMPERATURE MYSTERY CORONAL MASS EJECTIONS INDIAN SOLAR MISSION ISRO
ಸೂರ್ಯನ 4 ಕೋಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋರೋನಾ ರಹಸ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಉತ್ತರ (Photo Credit: IANS)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 15, 2026 at 7:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ISRO Aditya L1 Data: ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸೌರ ಮಿಷನ್ ‘ಆದಿತ್ಯ-L1’ (Aditya-L1) ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಹೊಸ ದತ್ತಾಂಶಗಳು (Data) ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕವನ್ನು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸೂರ್ಯನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯವೊಂದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿವೆ. ಸೂರ್ಯನ ಹೊರಗಿನ ವಾತಾವರಣವು ಹೇಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ನಷ್ಟು ಭೀಕರ ಶಾಖವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕೌತುಕಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೊಸ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

ಖ್ಯಾತ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ 'ಅಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಕಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್' (Astrophysical Journal Letters) ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯ (IIA) ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆರ್. ರಮೇಶ್ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.

ಸೂರ್ಯನ ಆ ಭೀಕರ ರಹಸ್ಯವೇನು?

ವಿಚಿತ್ರ ತಾಪಮಾನ ರಚನೆ: ಸೂರ್ಯನ ಕೇಂದ್ರಭಾಗದ (Core) ತಾಪಮಾನ ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈ ಭಾಗವಾದ 'ಫೋಟೋಸ್ಫಿಯರ್' (Photosphere) ಕೇವಲ 5,500 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ನಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದ ನಿಯಮ: ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ದೂರ ಹೋದಂತೆ ಶಾಖ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲ್ಮೈನಿಂದ ಬಹುದೂರದಲ್ಲಿರುವ 'ಕರೋನಾ' (Corona - ಹೊರ ವಾತಾವರಣ) ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ಲಕ್ಷದಿಂದ 4 ಕೋಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ವರೆಗೆ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ! ಮೂಲ ಶಾಖದ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭೀಕರ ತಾಪಮಾನ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಸೌರ ಮಾರುತಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಶಾಖ ಉಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಶಕ್ತಿಯ ಮರುಪೂರಣ: ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೌರ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು 'ಕರೋನಲ್ ಮಾಸ್ ಎಜೆಕ್ಷನ್' (CMEs) ಎಂಬ ಸೌರ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಟನ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ.

ಆದಿತ್ಯ-L1 ನೀಡಿದ ಸುಳಿವು: ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ವ್ಯರ್ಥವಾದರೂ ಸೂರ್ಯನ ಹೊರ ವಾತಾವರಣ ತಣ್ಣಗಾಗದೇ ತನ್ನ ಶಾಖವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮರುಪೂರಣ (Replenish) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಆದಿತ್ಯ-L1 ಕಳುಹಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಡೇಟಾಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸುಳಿವು ನೀಡಿವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ಮರುಪೂರಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ಸೌರಮಂಡಲವೇ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರೊ. ರಮೇಶ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?

  • ಸೂರ್ಯನ ಕರೋನಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಇಂತಹ ಭಾರಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು (CMEs) ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸೌರ ಚಕ್ರದ ಉತ್ತುಂಗದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (Peak Phase) ಈ ಸ್ಫೋಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಕ್ಕೆ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಈ ಸ್ಫೋಟಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಕಾಂತೀಯ ಅಲೆಗಳು ಭೂಮಿಯತ್ತ ಬಂದಾಗ ಅದ್ಭುತವಾದ ಧ್ರುವ ಪ್ರಭೆಗಳು (Auroras) ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
  • ಆದರೆ, ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್‌ಗಳು, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್‌ಗಳು, ಜಿಪಿಎಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಭಾರತದ ಆದಿತ್ಯ-L1 ಮಿಷನ್ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಡೇಟಾ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಹವಾಮಾನವನ್ನು (Space Weather) ಮೊದಲೇ ನಿಖರವಾಗಿ ಅಂದಾಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೌರ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಲಿದೆ.

ಓದಿ: ಟೆಕ್ಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್​ಮಾರ್ಕ್​ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?: ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಪದಗಳ ನಡುವಿನ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಇದರ ರಹಸ್ಯ!!

TAGGED:

ADITYA L1 BREAKTHROUGH
SUN CORONA TEMPERATURE MYSTERY
CORONAL MASS EJECTIONS
INDIAN SOLAR MISSION ISRO
ISRO ADITYA L1 DATA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.