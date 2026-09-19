ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎಡಿಎಸ್ ಶೋ 2026: V2V ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್, ಭಾರತದ ರಸ್ತೆಗೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ ಹೇಗೆ?
ADAS Show 2026 Returns: ಎಡಿಎಸ್ ಶೋ 2026 ಡಿಸೆಂಬರ್ನಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಆವೃತ್ತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ, OEM, ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿವೆ.
Published : September 19, 2026 at 11:08 AM IST
ADAS Show 2026 Returns: ಎಡಿಎಸ್ ಶೋ 2026 ನಾಲ್ಕನೇ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಮರಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯ ತಾಕ್ವೆಯಲ್ಲಿರುವ ARAI ADAS ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ADAS Show ನಾಲ್ಕನೇ ಆವೃತ್ತಿಯು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, OEM ಗಳು, Tier-1 ಸಪ್ಲೈಯರ್ಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಚಲನಶೀಲತೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ARAI ಬೆಂಬಲ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯ ಭಾಗಿ: ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ARAI) ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ARAI ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ರೆಜಿ ಮತಾಯಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ADAS ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಭೂದೃಶ್ಯವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರೀ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ, ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
V2V ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸೆಷನ್: ITS ಇಂಡಿಯಾ ಫೋರಮ್ ಈ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ವೆಹಿಕಲ್-ಟು-ವೆಹಿಕಲ್ (V2V) ಸಂವಹನದ ಕುರಿತು ಮೀಸಲಾದ ಸೆಷನ್ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಖಿಲೇಶ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪರ್ಕಿತ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಭಾರತದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸೆಷನ್ ನೋಡಲಿದೆ.
ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್, ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್, ಲೈವ್ ಡೆಮೋ: ADAS Show 2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ, ADAS ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ADAS ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. Exhibitor March ಎಂಬ ವಿಭಾಗವು ಹಿರಿಯ OEM ಮತ್ತು Tier-1 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಕರಿಗೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ADAS ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿ AI, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್-ಡಿಫೈನ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, V2V ಸಂವಹನ, ಸಂಪರ್ಕಿತ ಚಲನಶೀಲತೆ, ಸ್ಥಳೀಕರಣ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಭಾರತದ ರಸ್ತೆಗೆ ADAS ಅಳವಡಿಕೆ ಸವಾಲು: ಸ್ಥಳೀಕರಣದ ಗಮನವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ADAS ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭಾರತದ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಉದ್ಯಮ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮೂಲತಃ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಿಸರಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಪಾದಚಾರಿ ಸಾಂದ್ರತೆ, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಅಸಮಂಜಸ ಲೇನ್ ಶಿಸ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ADAS ಅನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲು ವಿಭಿನ್ನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ.
Aayera ಆಯೋಜನೆ: ADAS Show ಅನ್ನು Aayera ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ADAS ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಚಲನಶೀಲತೆ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ತಯಾರಕರು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪೂರೈಕೆದಾರರು, ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
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