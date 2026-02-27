ಏಸರ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2026: ಈ ಬಾರಿ ‘ಕಾರ್​ ಆಫ್​ ದಿ ಇಯರ್​’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದ್ದು ಯಾವ ಕಂಪನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ETV Bharat / technology

ಏಸರ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2026 (Photo Credit: the faster)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 27, 2026 at 11:53 AM IST

Acer Faster Awards 2026: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಏಸರ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2026ರ ಐದನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಗುರ್ಗಾಂವ್, NCR ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಟೋ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರಿಯಲ್ಮ್ (FASTER) ಆಯೋಜಿಸಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು 2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ.

ಏಸರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಒಟ್ಟು 13 ವಿಜೇತರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ಫಾಸ್ಟರ್ ಈವೆಂಟ್‌ನ ಐದನೇ ವರ್ಷವಿದು. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಮಾನದಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲದೇ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫಾಸ್ಟರ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಮಿತಿಯು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳ ಸಂಪಾದಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅವರ ವೇದಿಕೆಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಆರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 250 ಮಿಲಿಯನ್ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಮುಖ ವಾಹನಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಏಸರ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವು. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿರುವ ಮಹೀಂದ್ರಾ XEV 9e 'ಕಾರ್​ ಆಫ್​ ದಿ ಇಯರ್​' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಟಿವಿಎಸ್ ಅಪಾಚೆ ಆರ್‌ಟಿಎಕ್ಸ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಆಫ್​ ದಿ ಇಯರ್​' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

ಸ್ಕೂಟರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಜುಕಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ 125 ಅನ್ನು 'ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಫ್​ ದಿ ಇಯರ್​' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ವಿನ್ಯಾಸವು ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಆಟೋ ವಿನ್ಯಾಸ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಡಿಸೈನ್​ ಆಫ್​ ದಿ ಇಯರ್​' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಹನವನ್ನು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.

ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ರಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಚಾಲನಾ ಅನುಭವದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

2025ರ ಏಸರ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರ ಲಿಸ್ಟ್​

  • Automotive Ad Campaign of the Year: Mahindra XEV 9e & BE 6
  • CSR Initiatives Award: Maruti Suzuki India Limited
  • PR Team of the Year: Edelman (Nissan)
  • Communications Team of the Year: Mahindra & Mahindra
  • PR Personality of the Year: Neeraj Atri
  • Communications Personality of the Year: Shakti Upadhyay (KIA India)
  • Award of Honour: Ravi Sharma (Media Relations)
  • Motorsport Personality of the Year: Sanjay Takale
  • Industry Personality of the Year: Santosh Iyer (Mercedes-Benz India)
  • Components Manufacturer of the Year: Minda Corporation
  • Auto Tech of the Year: Bajaj Auto
  • Update of the Year (Two-Wheeler): TVS Apache RR310
  • Update of the Year (Four-Wheeler): Hyundai Alcazar
  • Electric Car of the Year: MG Windsor
  • EV of the Year 2W: Ather Rizta
  • Premium Bike of the Year: BMW R 1300 GS
  • Premium Car of the Year: Mercedes-Benz E-Class
  • Timeless Icon (Two-Wheeler): Hero Splendor
  • Timeless Icon (Four-Wheeler): Maruti Suzuki Swift
  • Scooter of the Year: TVS Jupiter
  • Motorcycle of the Year: Bajaj Freedom 125
  • Car of the Year: Mahindra Thar Roxx

ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಮುಖ ವಾಹನಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ X47, 'ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟೂ-ವೀಲರ್​ ಆಫ್​ ದಿ ಇಯರ್​' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ತನ್ನ ಮುಂದುವರಿದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಶಕ್ತಿಯುತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಾರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ BMW X3 'ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಾರ್​ ಆಫ್​ ದಿ ಇಯರ್​' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಇದು ಐಷಾರಾಮಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಚಾಲನಾ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಸಮತೋಲಿತ SUV ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದಶಕಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾಗೆ 'ಟೈಮ್‌ಲೆಸ್ ಐಕಾನ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದರ ನಿರಂತರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗೆ ಅದರ ನಿರಂತರ ಬದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

