ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್​ ಕಾರ್ಡ್​ಗೆ ಆಧಾರ್​ ಲಿಂಕ್​ ಆಗಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾನ್​ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್​ ಆಗೋದು ಖಚಿತ!!

Aadhaar Pan Link: ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್​ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಎರಡನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ..

ಪ್ಯಾನ್​ ಕಾರ್ಡ್​ಗೆ ಆಧಾರ್​ ಲಿಂಕ್​ (PAN LINK LAST DATE HOW TO APPLY AADHAAR AND PAN LINK E FILING WEBSITE)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 4, 2025 at 9:34 AM IST

3 Min Read
Aadhaar Pan Link: ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ (ಪ್ಯಾನ್-ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್) ಇಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಷ್ಟೇ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. KYC ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಆಧಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರೊಳಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸಬಹುದು. ಗುರುತಿನ ವಂಚನೆ, ನಕಲಿ ಪ್ಯಾನ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಂಚನೆಯಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಆಧಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ನೀವು ಇನ್ನೂ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸರಳ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮನೆಯಿಂದಲೇ 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಹಂತ 1: ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ - ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ನಿಂದ https://www.incometax.gov.in ಓಪನ್​ ಮಾಡಿ. ಇದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್-ಪ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಹಂತ 2: "ಲಿಂಕ್ ಆಧಾರ್" ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ - ಮೇನ್​ ಪೇಜ್​ನಲ್ಲಿ ‘ಲಿಂಕ್ ಆಧಾರ್’ ಎಂದು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಲಾದ ಟ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನ್ಯೂ ಪೇಜ್​ ಓಪನ್​ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಂತ 3: ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು OTP ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ - ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ OTP ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ‘agree to validate my Aadhaar details with UIDAI’ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 4: ರೂ.1,000 ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಶುಲ್ಕ - ನೀವು ಗಡುವಿನ ದಿನಾಂಕದ ಮೊದಲು (ಮಾರ್ಚ್ 31, 2023) ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರದಿದ್ದರೆ ಈಗ ₹1,000 ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, UPI, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಈ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಹಂತ 5: ಲಿಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ - OTP ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್​ ಮತ್ತು ಪೇಮೆಂಟ್​ ನಂತರ (ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ) "ಲಿಂಕ್ ಆಧಾರ್" ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಮೇಲೆ ‘ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು PAN ನೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

SMS ಮೂಲಕ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ SMS ಮೂಲಕವೂ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೆಸೇಜ್​ನಿಂದ ಪ್ಯಾನ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ಅನ್ನು ಆಧಾರ್​ಗೆ ಲಿಂಕ್​ ಮಾಡಬಹುದು..

  • ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ‘UIDPAN <12 Digit Aadhaar> <10 Digit PAN>’ ಅನ್ನು ಟೈಪ್​ ಮಾಡಿ <567678> ಅಥವಾ <56161> ಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.
  • ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 987654321012 ಆಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ABCDE1234F ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು "UIDPAN 987654321012 ABCDE1234F" ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು <567678> ಅಥವಾ <56161> ಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.
  • ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಆಧಾರ್‌ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ನೀವು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುವುದು? ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ.. ನಿಮ್ಮ ಐಟಿಆರ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

