40 ಮಿಲಿಯನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ದಾಟಿದ ಆಧಾರ್ ಆ್ಯಪ್! ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲೇ!!
Aadhaar App Hits 4 Crore Downloads: ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 40 ಮಿಲಿಯನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ಗುರುತಿನ ಸೇವೆಗಳ ತ್ವರಿತ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
Published : July 20, 2026 at 1:15 PM IST
Aadhaar App Hits 4 Crore Downloads: ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 40 ಮಿಲಿಯನ್ (4 ಕೋಟಿ) ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ಗುರುತಿನ ಸೇವೆಗಳ ತ್ವರಿತ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಾರತೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆಧಾರ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು, ಭದ್ರತಾ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಇತರೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಲವಾರು ಆಧಾರ್-ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು-ನಿಲುಗಡೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ವಿಳಾಸಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ನವೀಕರಿಸುವುದು, ಹಾಗೆಯೇ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಲಾಕ್/ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಇ-ಆಧಾರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ 1.16 ಮಿಲಿಯನ್ (11.65 ಲಕ್ಷ) ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಳಾಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಜನರು ಆಧಾರ್ ದಾಖಲಾತಿ ಅಥವಾ ನವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ನವೀಕರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 4.9 ಮಿಲಿಯನ್ (49 ಲಕ್ಷ) ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್-ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಇಮೇಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 1.25 ಮಿಲಿಯನ್ (12.5 ಲಕ್ಷ) ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೇವೆಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ₹75 ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರವರೆಗೆ ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಿಸಿದೆ.
ಆ್ಯಪ್ ನೀಡುವ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಲಾಕ್/ಅನ್ಲಾಕ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 19.1 ಮಿಲಿಯನ್ (1.91 ಕೋಟಿ) ಬಾರಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಆಧಾರ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಲಾಕ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದುರುಪಯೋಗದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ-ಮೊದಲ ವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 'ವಿಕ್ಷಿತ್ ಭಾರತ್' (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತ) ಗುರಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಇದು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, 2.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಭಾರತದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಯುಐಡಿಎಐ) ಈಗ ಆಧಾರ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಅಥವಾ ನವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಧಾರ್ ದಾಖಲಾತಿ ಅಥವಾ ನವೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
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