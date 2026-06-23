ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಶುರು: ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್
Aadhaar App Download Record: ಹೊಸ ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೇವಲ ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 31 ಮಿಲಿಯನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : June 23, 2026 at 11:38 AM IST
Aadhaar App Download Record: ಹೊಸ ಆಧಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಅಗಾಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬ್ಯೂರೋನ (PIB) ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ ಐದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ 3.1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.
ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಸ್ವಾಗತವು ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಕಲ್ಪವು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಆರಂಭಿಕ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್: ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂದರೆ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಇನ್ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಧಾರ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 40 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದರೆ, 8.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆದ ನಂತರವೂ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸೌಕರ್ಯದಿಂದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆ: ಈ ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಮುಖ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
ಆಧಾರ್ ಬಳಕೆಯ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್: ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 'ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಹಿಸ್ಟರಿ' ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಇದು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಡೇಟಾದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್: ಇದು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ QR ಕೋಡ್ ಆಧಾರಿತ 'ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್' ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ವಿವರಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ವ್ಯಾಪಕವಾದ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆ: ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಬಳಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಚೆಕ್ - ಇನ್ಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿಗಳಿಗೂ ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು:
- ವಿಜಿಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್
- ಈವೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ
- ಗಿಗ್ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ
- ಇ-ಆಧಾರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್
- ಆಧಾರ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕಿಂಗ್
ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಐಒಎಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
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