ETV Bharat / technology

ಡೈನೋಸಾರ್ ಬಾಲವಾಗಿ ಬದಲಾದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಲ್ಲು! 40 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಇದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ನಿಧಿ!!

Rare Dinosaur Fossil: ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಹಳೆಯ ಕಲ್ಲನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವಂತಿದ್ದವು. ಅವರ ತನಿಖೆಯು ಡ್ರಾಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಕಲ್ಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದುದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ಅದೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಡೈನೋಸಾರ್ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

DINOSAUR ANTARCTICA DINOSAUR FOSSIL DINOSAUR FOSSIL MUSEUM DRAWER BRITISH ANTARCTIC SURVEY
ಡೈನೋಸಾರ್ ಬಾಲವಾಗಿ ಬದಲಾದ ಡ್ರಾಯರ್‌ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಕಲ್ಲು (Picture Credit: AFP)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 1, 2026 at 11:02 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Rare Dinosaur Fossil: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ತೋರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಇತಿಹಾಸದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಪ್ರಕರಣವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಸಹ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇವಲ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹೋಲುವ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯು ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಡ್ರಾಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸುವಂತಿದ್ದವು. ಡ್ರಾಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ವಸ್ತುವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಲಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಡೈನೋಸಾರ್‌ನ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಎಂದು ಅವರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಡೈನೋಸಾರ್ ಬಾಲವಾಗಿ ಬದಲಾದ ಕಲ್ಲು: 1985ರಲ್ಲಿ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾಗೆ ಅಭಿಯಾನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಡೈನೋಸಾರ್ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಬಿಸಿ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಸರ್ವೆಯ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಯಿತು. ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ ಮೈಕ್ ಥಾಮ್ಸನ್ ಇದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಥಾಮ್ಸನ್, ಪ್ರದೇಶದ ಶಿಲಾ ಪದರಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇಅಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯದ ಡೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಮುದ್ರ ಸರೀಸೃಪ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸರೀಸೃಪವೆಂದು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

DINOSAUR ANTARCTICA DINOSAUR FOSSIL DINOSAUR FOSSIL MUSEUM DRAWER BRITISH ANTARCTIC SURVEY
ಡೈನೋಸಾರ್ ಬಾಲದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ (Picture Credit: Natural History Museum via AP))

ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ವಿವರವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ತಜ್ಞರು ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಈ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಇದು ಟೈಟಾನೊಸಾರ್‌ನ ಬಾಲದ ಮೂಳೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ಇದು ಬೃಹತ್ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಡೈನೋಸಾರ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿ ಡೈನೋಸಾರ್ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ವಿರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಮೂಳೆಯ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅಪರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಆಕ್ಟಾ ಪ್ಯಾಲಿಯಂಟಾಲಜಿಕಾ ಪೊಲೊನಿಕಾ ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

DINOSAUR ANTARCTICA DINOSAUR FOSSIL DINOSAUR FOSSIL MUSEUM DRAWER BRITISH ANTARCTIC SURVEY
ಡೈನೋಸಾರ್ ಬಾಲದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ (Picture Credit: Natural History Museum via AP))

ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ ಹೇಗಿತ್ತು? ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ ಇಂದಿನಂತೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಹಸಿರು, ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಆ ಯುಗದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಆ ಕಾಲದ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸದ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಚೀನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಈಗ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮಹತ್ವದ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

DINOSAUR ANTARCTICA DINOSAUR FOSSIL DINOSAUR FOSSIL MUSEUM DRAWER BRITISH ANTARCTIC SURVEY
ಡೈನೋಸಾರ್ ಬಾಲದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ (Picture Credit: Natural History Museum via AP))

40 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ನಿಧಿ: ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಈ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ನಿಧಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇತಿಹಾಸದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಮುಂದೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ನಿಜವಾದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ದಶಕಗಳೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

DINOSAUR ANTARCTICA DINOSAUR FOSSIL DINOSAUR FOSSIL MUSEUM DRAWER BRITISH ANTARCTIC SURVEY
ಡೈನೋಸಾರ್ ಬಾಲದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ (Picture Credit: Natural History Museum via AP))

ಓದಿ: ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ 11ರ ಸಂಭ್ರಮ: ಪಿಎಂ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

TAGGED:

DINOSAUR
ANTARCTICA DINOSAUR FOSSIL
DINOSAUR FOSSIL MUSEUM DRAWER
BRITISH ANTARCTIC SURVEY
RARE DINOSAUR FOSSIL

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.