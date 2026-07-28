ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ರೆಡ್, ಯೆಲ್ಲೋ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲ್ಪನೆ ಮೂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ?
Traffic Signal History: ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮೊದಲು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ, ಇದರ ಕಲ್ಪನೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಳಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?.
Published : July 28, 2026 at 12:22 PM IST
Traffic Signal History: ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೊರಟು ನಿಲ್ಲುವುದೇ ಒಂದು ಸಾಹಸ. ನೀವು ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾಹನಗಳ ಅಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಹಾರ್ನ್ಗಳ ಗದ್ದಲ ನಿಮಗೆ ತಲೆನೋವು ತರಬಹುದು. ಮತ್ತು ನೀವು ಜಂಕ್ಷನ್ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, "ಓಹ್, ನಾನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ನಲ್ ರೆಡ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಬೇಕಿತ್ತೇ?" ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಲೈಟ್ ರೆಡ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ನೋಡುವುದು ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೌಂಟ್ಡೌನ್ ಟೈಮರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಈ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಗರ ಜೀವನವು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾರು ತಂದರು? ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಇಂದು ನಾವು ಬಳಸುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ AI-ಚಾಲಿತ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದು ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ಆಕರ್ಷಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಮೋಟಾರ್ ಕಾರುಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಕುದುರೆ ಗಾಡಿಗಳ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿತು. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಕಥೆಯಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ಡಿಜಿಟಲ್ ರಹಸ್ಯಗಳಿವೆ.
ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಆರಂಭ: ಕಾರುಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಬಳಕೆಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು. 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುದುರೆ ಎಳೆಯುವ ಗಾಡಿಗಳು, ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾಡಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಹೊರಗೆ ಇರುವ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದಾಟಲು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೈಲ್ವೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾನ್ ಪೀಕ್ ನೈಟ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಂದರು.
ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಸೆಮಾಫೋರ್ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಏಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಆಲೋಚಿಸಿದರು. ಅವರು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9, 1868 ರಂದು ಲಂಡನ್ನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ 20 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕಂಬಕ್ಕಿರುವ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಅಡ್ಡವಾಗಿದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಆ ರೆಕ್ಕೆಗಳು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಓರೆಯಾಗಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಎಂದರ್ಥ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಗೋಚರಿಸದ ಕಾರಣ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಧಾರಿತ ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಂಪು ದೀಪವು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ರೆ, ಹಸಿರು ದೀಪವು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿವರ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಈ ಪ್ರಯೋಗ 24 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಫಲ: ಬಹಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಚಾಲಿತ ಸಂಚಾರ ದೀಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಜನವರಿ 2, 1869ರಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾದ ಕೇವಲ 24 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಕಾರಣ ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ್ ಭಾರೀ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಇದರಿಂದ ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಲಂಡನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸುಮಾರು ಐದು ದಶಕಗಳವರೆಗೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಸಂಚಾರ ದೀಪಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ರಾಂತಿ(1914): ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಚಾಲಿತ ಲೈಟ್ ವೈಫಲ್ಯದ ನಂತರ ಸಂಚಾರ ಸಂಕೇತಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದ ವೇಳೆಗೆ ಹೆನ್ರಿ ಫೋರ್ಡ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರು ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಎಳೆಯುವ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ವೇಗದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿದವು. ಇದು ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಕೀಯ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಆಗಸ್ಟ್ 5, 1914ರಂದು ಓಹಿಯೋದ ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪೂರ್ವ 105ನೇ ಬೀದಿ ಮತ್ತು ಯೂಕ್ಲಿಡ್ ಅವೆನ್ಯೂಗಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಲ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಚಾರ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಅಮೇರಿಕನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿತು, ಇದನ್ನು ಜೇಮ್ಸ್ ಹೊಗೆ ಎಂಬ ಸಂಶೋಧಕ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದು ಕೇವಲ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಎಂಬ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ದೀಪಗಳು ಬದಲಾಗುವ ಮೊದಲು ಚಾಲಕರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಜೋರಾಗಿ ಬಜರ್ ಸೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಜಂಕ್ಷನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬೂತ್ನಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು ಯಾವಾಗ?: ಇಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಂಪು, ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 1920ರಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಡೆಟ್ರಾಯಿಟ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಲಿಯಂ ಪಾಟ್ಸ್, ಸಿಗ್ನಲ್ ದೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಮೊದಲು ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು. ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಲು ಹಳದಿ ಬೆಳಕು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ನಂತರ 1923ರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರೆಟ್ ಮಾರ್ಗನ್ ಎಂಬ ಆಫ್ರಿಕನ್-ಅಮೇರಿಕನ್ ಸಂಶೋಧಕರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮೂರು-ಸ್ಥಾನದ ಸಂಚಾರ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಾಗಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕರ್ಮಿಶಿಯಲ್ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದವು?: ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಹಾನಗರಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತಗಾರರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.ಆದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಂಚಾರ ಸಂಕೇತವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುರಾವೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ಸಂಚಾರ ದೀಪಗಳನ್ನು 1928ರಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ರಾಜಧಾನಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಗರವಾದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಡಾಲ್ಹೌಸಿ ಚೌಕ ಮತ್ತು ಎಸ್ಪ್ಲನೇಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.
1939ರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಡನ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಸಂಚಾರ ಸಂಕೇತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಮುಂಬೈನ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಹಾರ್ನ್ಬಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಫರ್ಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಇರಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಮ್ಗಳು, ಕುದುರೆ ಎಳೆಯುವ ಗಾಡಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಂಟೇಜ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾರುಗಳು ಈ ಸಂಕೇತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಲಿಸಿದವು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಧಿಕೃತ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ತ್ರಿವರ್ಣ ಸಂಚಾರ ಸಂಕೇತವನ್ನು 1953ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆನ್ನೈನ ಎಗ್ಮೋರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ 1963ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.
ರೆಡ್, ಯೆಲ್ಲೋ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು?: ನಾವು ಸಂಚಾರ ಸಂಕೇತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ, ರೆಡ್, ಯೆಲ್ಲೋ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ಗಳು ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಆಯ್ಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಕಾರಣವಿದೆ. ಗೋಚರ ವರ್ಣಪಟಲದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ತರಂಗಾಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮಾನವ ಮೆದುಳು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಅಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಗೋಚರತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಮುಂದಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ತರಂಗಾಂತರವು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಬಣ್ಣವಾಗಿದ್ದು, ಸಿಗ್ನಲ್ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲು ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬಣ್ಣವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆಗಳು "ಗೋ" ಸಿಗ್ನಲ್ಗಾಗಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಚಾಲಕನೊಬ್ಬ ವೈಟ್ಪ್ಲೇಟ್ ಕಂಡು ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದು ರೈಲನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಮುಂದಾದನು. ಆ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ವೈಟ್ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಗ್ರೀನ್ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಿತಕರವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಅದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು.
ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇತಿಹಾಸ:
- ಡಿಸೆಂಬರ್ 10, 1868: ಲಂಡನ್ನ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದನದ ಹೊರಗೆ ಮೊದಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಸಂಚಾರ ದೀಪಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಕುದುರೆ ಗಾಡಿಗಳ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೈಲ್ವೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಜೆ.ಪಿ. ನೈಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಸೆಮಾಫೋರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಚಾಲಿತ ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ಗಳು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗಾಯವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು.
- 1912: ಪ್ಯಾರಿಸ್ನ ರೂ ಮಾಂಟ್ಮಾರ್ಟ್ರೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಂಡೆ ಬೌಲೆವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಟವರ್ ಮೇಲೆ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧನವನ್ನು ಇರಿಸಲಾಯಿತು. ಗಾಜಿನ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಬದಿಯ ಲೋಹದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ "STOP" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು "GO" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ವೈಟ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
- 1914: ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಲೆಸ್ಟರ್ ವೈರ್ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ಸ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಆಗಸ್ಟ್ 5, 1914 ರಂದು ಓಹಿಯೋದ ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ 105 ನೇ ಮತ್ತು ಯೂಕ್ಲಿಡ್ ಅವೆನ್ಯೂದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.
- 1917: ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಂತರ್ಸಂಪರ್ಕಿತ ಸಂಚಾರ ಸಿಗ್ನಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರು ಸಂಪರ್ಕಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಸ್ವಿಚ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಯಿತು.
- 1920: ಡೆಟ್ರಾಯಿಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಲಿಯಂ ಪಾಟ್ಸ್ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು-ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಮೂರು-ಬಣ್ಣದ ಸಂಚಾರ ದೀಪಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಲೈಟ್ಸ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲು ಅವರು ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಡೆಟ್ರಾಯಿಟ್ ನಾಲ್ಕು-ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಮೂರು-ಬಣ್ಣದ ಸಂಚಾರ ದೀಪಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ನಗರವಾಯಿತು.
- 1920: ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಆಕ್ಮೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಾಡ್ವೇಯಲ್ಲಿ ಐದು ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು.
- 1920: ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಸಿರಾಕ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಐರಿಶ್ ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಐರಿಶ್ ನಾಗರಿಕರು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಂಪು ದೀಪಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಅವರು ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ನೋಡಿದರು. ನಗರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಲೈಟ್ಸ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಲು ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದರು.
- 1923: ಗ್ಯಾರೆಟ್ ಮಾರ್ಗನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದರು. ಆಫ್ರಿಕನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸಂಶೋಧಕ ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಭೀಕರ ಅಪಘಾತವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಅವರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ GE ಅವರಿಗೆ $೪೦,೦೦೦ ಪಾವತಿಸಿದರು.
- 1928: ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆಡ್ಲರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸೋನಿಕಲಿ ಚಾಲಿತ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಬಾಲ್ಟಿಮೋರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಇದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚಾಲಿತ ಸಂಚಾರ ಸಂಕೇತವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸಂಚಾರ ಸಂಕೇತಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು.
- 1929: ಆಡ್ಲರ್ ಪಾದಚಾರಿ ಪುಶ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಇದನ್ನು ಬಾಲ್ಟಿಮೋರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಮೊದಲ ಪಾದಚಾರಿ-ಚಾಲಿತ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
- 1950: ಸಂಚಾರ ದೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು.
- 1960: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಸುಧಾರಿಸಿದಂತೆ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಲೈಟ್ಸ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾಯಿತು.
- 1990: ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಲರ್ ಬದಲಾಗುವ ಮೊದಲು ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದಾಟಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ಸ್ಗೆ ಕೌಂಟ್ಡೌನ್ ಟೈಮರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು.
ಎಐ ಸಿಗ್ನಲ್: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ದೂರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇದೇ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ AIಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. AI ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಚಾರ ಹರಿವಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ AI ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಚಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದು, ಸಂಚಾರ ಘಟನೆಗಳ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ: ವಾಹನಗಳು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬಹುದು. ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿತ ವಾಹನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ವಾಹನದಿಂದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ (V2I) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂವಹನವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು V21 ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.
- ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ (OBUಗಳು): ಇವುಗಳನ್ನು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡೇಟಾವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. OBUಗಳು ಇತರ ವಾಹನಗಳೊಂದಿಗೆ (V2V) ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ (V21) ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬಹುದು.
- ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಯೂನಿಟ್ಸ್ (RSUಗಳು): ಇವುಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ (ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದೀಪಗಳು, ರಸ್ತೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು) ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. RSUಗಳು ವಾಹನಗಳಿಂದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತವೆ.
- ಸಂವಹನ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳು: V2I ಸಂವಹನವು ಮೀಸಲಾದ ಅಲ್ಪ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಂವಹನಗಳು (DSRC) ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು (C-V2X) ಬಳಸುತ್ತದೆ. DSRC 5.9 GHz ಬ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಾಹನ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸುಪ್ತತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು: ಸಂಚಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಹವಾಮಾನ, ರಸ್ತೆ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳ ಕುರಿತು ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು: ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬಹು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಹರಿವು, ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಈ ಭವಿಷ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ವಾಹನಗಳು, ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.
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