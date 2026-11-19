89 ವರ್ಷಗಳ ರಹಸ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಸನ್ನಿಹಿತ: ಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜೆ.ಸಿ.ಬೋಸ್ರ ಕಬ್ಬಿಣದ ಲಾಕರ್ ತೆರೆಯಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ!
JC Bose Sealed Safe Mystery: ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಸ್ಮಾರಕ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 89 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೀಗಮುದ್ರೆ ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ತಿಜೋರಿಯ ರಹಸ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಮರುಜೀವ ಬಂದಿದೆ.
Published : November 19, 2026 at 12:25 PM IST
JC Bose Sealed Safe Mystery: ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರ ಕಳೆದ 89 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತೆರೆಯದೇ ಉಳಿದಿರುವ ನಿಗೂಢ ಕಬ್ಬಿಣದ ತಿಜೋರಿಯ (Iron Safe) ರಹಸ್ಯ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಗಿರಿಡಿಹ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೋಸ್ ಅವರ ಸ್ಮಾರಕ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸೀಲ್ ಆದ ತಿಜೋರಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು, ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ (Suo Motu) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿಯಾಗಿ (PIL) ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರೊಂಗೊನ್ ಮುಖೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಪೀಠ ಬುಧವಾರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಗಿರಿಡಿಹ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಂದ ಈ ಕುರಿತು ಉತ್ತರ ಕೇಳಿದೆ.
1937 ರಿಂದ ಬೀಗಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಿಜೋರಿ: ಗಿರಿಡಿಹ್ನ ಬರ್ಗಂಡಾದಲ್ಲಿರುವ 'ಶಾಂತಿ ಭವನ'ದಲ್ಲಿ ಈ ಕಬ್ಬಿಣದ ತಿಜೋರಿಯನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೆ.ಸಿ. ಬೋಸ್ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 23, 1937 ರಂದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದರು. ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಈ ತಿಜೋರಿಯನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರೂ ತೆರೆಯಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಇದರ ಒಳಗೆ ಅಪರೂಪದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು, ಪ್ರಕಟವಾಗದ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳು (Unpublished research papers), ಬೆಲೆಬಾಳುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೋಸ್ ಅವರ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಹತ್ವದ ವಸ್ತುಗಳು ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರು ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗಿರಿಡಿಹ್ ಮತ್ತು ಜೆ.ಸಿ. ಬೋಸ್ ನಡುವಿನ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ:
- 1858 ರಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮೈಮೆನ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜೆ.ಸಿ.ಬೋಸ್, ಅಂದಿನ ಬಂಗಾಳ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಗಿರಿಡಿಹ್ನೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾದ ನಂಟು ಹೊಂದಿದ್ದರು.
- ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ಸಸ್ಯಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದ್ದ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಸಸ್ಯ ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರದ (Plant Physiology) ಕುರಿತಾದ ಅವರ ಪ್ರವರ್ತಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಿತ್ತು.
- ಗಿರಿಡಿಹ್ನ ಝಂಡಾ ಮೈದಾನದ ಬಳಿ ಬೋಸ್ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಿವಾಸವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು 1987 ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಬಳಿಕ ಇದನ್ನು 'ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಸ್ಮಾರಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನ' ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 1997 ರಂದು ಅಂದಿನ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಎ.ಆರ್. ಕಿದ್ವಾಯಿ ಅವರಿಂದ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.
- ಈ ಸ್ಮಾರಕದಲ್ಲಿ ಬೋಸ್ ಅವರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು, ಅವರು ಪಡೆದ ಗೌರವಗಳು ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಕ್ರೆಸ್ಕೋಗ್ರಾಫ್ (Crescograph) ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ನಂತಹ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂರಿಂದ ನಡೆದಿತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ!: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬೋಸ್ ಅವರ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ತಿಜೋರಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಡಾ. ಎ.ಪಿ.ಜೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತಿಜೋರಿ ತೆರೆಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕಲಾಂ ಅವರ ಉದ್ದೇಶಿತ ಭೇಟಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಕಾರಣ ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಈಗ ಸ್ವತಃ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ 89 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಜೆ.ಸಿ. ಬೋಸ್ ಅವರ ತಿಜೋರಿ ತೆರೆಯುವ ಮತ್ತು ಗಿರಿಡಿಹ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಅಮೂಲ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿದೆ. ತಿಜೋರಿಯ ಬೀಗ ತೆರೆದಾಗ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೊಸ ಅಚ್ಚರಿಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.
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