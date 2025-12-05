ETV Bharat / technology

Realme P4x 5g Launched In India: 'ರಿಯಲ್​ಮಿ ಪಿ4ಎಕ್ಸ್ 5ಜಿ' ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ.

7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್​ (Realme)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 5, 2025 at 1:36 PM IST

Realme P4x 5g Launched In India: ರಿಯಲ್‌ಮಿ ತನ್ನ ಪಿ ಸೀರಿಸ್​ನ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನು "ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಪಿ4ಎಕ್ಸ್ 5ಜಿ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್​, 2TB ವರೆಗಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7400 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಫೋನ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಪಿ4ಎಕ್ಸ್ 5ಜಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:

ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ: 6.72-ಇಂಚಿನ ಫುಲ್​ HD+ LCD ಸ್ಕ್ರೀನ್​, 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​, 1000 ನಿಟ್ಸ್ ಪೀಕ್​ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೊಸೆಸರ್: 6nm ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7400 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಈ ಫೋನ್ ಫ್ರೋಜನ್ ಕ್ರೌನ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಕೂಲಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ 5300mm² ವೇಪರ್ ಚೇಂಬರ್ ಹೊಂದಿದೆ. 8GB ವರೆಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್​ ಮತ್ತು 18GB ವರ್ಚುವಲ್ RAM ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ 256GBವರೆಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್​ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಎಸ್‌ಡಿ ಮೂಲಕ 2TB ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.

ಬ್ಯಾಟರಿ: 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ. 45W ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ರಿಯರ್​ನಲ್ಲಿ 50MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 2MP ಸೆಕಂಡರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ ಫೋನ್‌ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 8MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಿಯಲ್‌ಮಿ P4x 5G ರೂಪಾಂತರಗಳು: ಕಂಪನಿ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ.

  • 6GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಬೆಲೆ ರೂ. 15,499
  • 8GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಬೆಲೆ ರೂ. 16,999
  • 8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಬೆಲೆ ರೂ. 17,999

ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್​: ಮ್ಯಾಟ್ ಸಿಲ್ವರ್, ಎಲಿಗೆಂಟ್​ ಪಿಂಕ್​ ಮತ್ತು ಲೇಕ್ ಗ್ರೀನ್.

