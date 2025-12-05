7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ರಿಯಲ್ಮಿ 5ಜಿ ಫೋನ್ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟೇ!
Realme P4x 5g Launched In India: ‘ರಿಯಲ್ಮಿ ಪಿ4ಎಕ್ಸ್ 5ಜಿ’ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ.
Published : December 5, 2025 at 1:36 PM IST
Realme P4x 5g Launched In India: ರಿಯಲ್ಮಿ ತನ್ನ ಪಿ ಸೀರಿಸ್ನ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನು "ರಿಯಲ್ಮಿ ಪಿ4ಎಕ್ಸ್ 5ಜಿ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್, 2TB ವರೆಗಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7400 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಫೋನ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ರಿಯಲ್ಮಿ ಪಿ4ಎಕ್ಸ್ 5ಜಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: 6.72-ಇಂಚಿನ ಫುಲ್ HD+ LCD ಸ್ಕ್ರೀನ್, 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 1000 ನಿಟ್ಸ್ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್: 6nm ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7400 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಈ ಫೋನ್ ಫ್ರೋಜನ್ ಕ್ರೌನ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಕೂಲಿಂಗ್ಗಾಗಿ 5300mm² ವೇಪರ್ ಚೇಂಬರ್ ಹೊಂದಿದೆ. 8GB ವರೆಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮತ್ತು 18GB ವರ್ಚುವಲ್ RAM ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ 256GBವರೆಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಎಸ್ಡಿ ಮೂಲಕ 2TB ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.
ಬ್ಯಾಟರಿ: 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ. 45W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ 50MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 2MP ಸೆಕಂಡರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ ಫೋನ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 8MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಿಯಲ್ಮಿ P4x 5G ರೂಪಾಂತರಗಳು: ಕಂಪನಿ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ.
- 6GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 15,499
- 8GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 16,999
- 8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 17,999
ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್: ಮ್ಯಾಟ್ ಸಿಲ್ವರ್, ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಲೇಕ್ ಗ್ರೀನ್.
|Features
|Realme P4x 5G specifications
|display
|6.72-inch Full-HD+ LCD, 144Hz refresh rate, 1000 nits peak brightness
|processor
|MediaTek Dimensity 7400 Ultra (6nm)
|Cooling System
|Frozen Crown Cooling, 5300mm² Vapor Chamber
|RAM and storage
|Camera
|Battery
|7000mAh, 45W fast charging, bypass + reverse charging support
|Connectivity
|5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, USB Type-C
|audio
|Hi-Res Audio, OReality Speakers
|Other
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಪ್ಸ್ಟೋರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2025 ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಆಪಲ್: 'iPhone App of the Year' ಅವಾರ್ಡ್ ಯಾರಿಗೆ?