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ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿವೆ 5 ದೈತ್ಯ ಫೋನ್‌ಗಳು; ಬಿಗ್​ ಬ್ಯಾಟರಿ, 200MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ! ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್​?

New Phones Launching In October: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5-6ರಂದು ಒಪ್ಪೋ F35, ವಿವೋ V80, S2 FE, X ಫೋಲ್ಡ್ 6, ಮೋಟೋ ಎಡ್ಜ್ 70 ನಿಯೋ ಸೇರಿ ಐದು ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.

OPPO F35 SERIES OCT 5 LAUNCH VIVO V80 7200MAH PRICE LEAK ವಿವೋ S2 FE 10000MAH ಮೋಟೋ ಎಡ್ಜ್ 70 ನಿಯೋ
ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿವೆ 5 ದೈತ್ಯ ಫೋನ್‌ಗಳು! (Photo Credit: OPPO)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 3, 2026 at 9:02 AM IST

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New Phones Launching In October: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ iPhone 17, Galaxy ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳು ಬಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಸಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಿದ್ದಂತೆ Vivo, Oppo, Motorola ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳಿಂದ 5 ಹೊಸ ಫೋನ್‌ಗಳು ಬರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ, ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರುವ ಫೋನ್‌ಗಳು.

ಒಪ್ಪೋ F35 ಸೀರೀಸ್ - ಲಾಂಚ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ..
ಒಪ್ಪೋ ತನ್ನ F33 ಸೀರೀಸ್‌ನ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷನ್ F35 ಮತ್ತು F35 Pro ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಫೋಕಸ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ, ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಲಿದೆ.

OPPO F35 SERIES OCT 5 LAUNCH VIVO V80 7200MAH PRICE LEAK ವಿವೋ S2 FE 10000MAH ಮೋಟೋ ಎಡ್ಜ್ 70 ನಿಯೋ
ಒಪ್ಪೋ F35 ಸೀರೀಸ್ (Photo Credit: Oppo)

F35 Pro ನಲ್ಲಿ 6.78-ಇಂಚಿನ 1.5K LTPS OLED ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, Snapdragon 4 Gen 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು 10,000mAh ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್‌ಸ್ಟರ್ ಸಂಜು ಚೌಧರಿ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, F35 Pro 8GB+128GB ಮಾಡೆಲ್‌ನ ಬಾಕ್ಸ್ MRP ರೂ.79,999 ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ.

ಆದರೆ, ನಿಜವಾದ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ರೂ.44,000 ದಿಂದ ರೂ.50,000 ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಧಾರಣ F35 ಮಾಡೆಲ್ 6GB+128GB ಬೆಲೆ ರೂ.37,999 ಇರಬಹುದು, ಅದರ ಬಾಕ್ಸ್ MRP ರೂ.67,999 ಇದೆ. ಇವು ಕೇವಲ ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆಗಳು, ಅಧಿಕೃತ ಲಾಂಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.

OPPO F35 SERIES OCT 5 LAUNCH VIVO V80 7200MAH PRICE LEAK ವಿವೋ S2 FE 10000MAH ಮೋಟೋ ಎಡ್ಜ್ 70 ನಿಯೋ
ವಿವೋ S2 FE (Photo Credit: Vivo)

ವಿವೋ V80 - ಲಾಂಚ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6..; V70 ನ ಮುಂದಿನ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ V80 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6ರಂದು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸೈನ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ, ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 6.59-ಇಂಚಿನ 1.5K OLED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ, 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 1.07 ಬಿಲಿಯನ್ ಬಣ್ಣಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು 5000 nits ಬ್ರೈಟ್‌ನೆಸ್ ಇದೆ.

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ 50MP ಮೇನ್ + 50MP ನೈಟ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ + Zeiss ವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಮುಂದೆ 92-ಡಿಗ್ರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇರುವ 50MP ಗ್ರೂಪ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಆಟೋಫೋಕಸ್ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು Android 17 ಆಧಾರಿತ OriginOS 7 ಜೊತೆ ಬರುವ V-ಸೀರೀಸ್‌ನ ಮೊದಲ ಫೋನ್ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.

ಬ್ಯಾಟರಿ V-ಸೀರೀಸ್‌ನಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡದು.. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 7200mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಿದ್ದು, 90W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ 14 ಗಂಟೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು 39.5 ಗಂಟೆ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಟಿಪ್‌ಸ್ಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಯಾದವ್ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಲೆ - 8GB+128GB ಗೆ ರೂ.63,000, 8GB+256GB ಗೆ ರೂ.70,000, 12GB+512GB ಗೆ ರೂ.80,000 ಇರಬಹುದು.

OPPO F35 SERIES OCT 5 LAUNCH VIVO V80 7200MAH PRICE LEAK ವಿವೋ S2 FE 10000MAH ಮೋಟೋ ಎಡ್ಜ್ 70 ನಿಯೋ
ವಿವೋ V80 (Photo Credit: Vivo)

ವಿವೋ S2 FE - ಲಾಂಚ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6, V80 ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ..: V80 ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ S-ಸೀರೀಸ್‌ನ ಎರಡನೇ ಮಾಡೆಲ್ S2 FE ಕೂಡ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದು Flipkart ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು OriginOS ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ 6GB+128GB ಮಾಡೆಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ರೂ.39,999 ಎಂದು ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ರಿಟೇಲ್ ಬೆಲೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿದೆ.

ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ MediaTek Dimensity 7300e 5G ಚಿಪ್, 6.83-ಇಂಚಿನ 1.5K AMOLED ಫ್ಲಾಟ್ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ 120Hz, LPDDR4x RAM, UFS 3.1 ಸ್ಟೋರೇಜ್, IP68/IP69 ವಾಟರ್‌ಪ್ರೂಫ್ ರೇಟಿಂಗ್, 10,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 50MP ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

OPPO F35 SERIES OCT 5 LAUNCH VIVO V80 7200MAH PRICE LEAK ವಿವೋ S2 FE 10000MAH ಮೋಟೋ ಎಡ್ಜ್ 70 ನಿಯೋ
ವಿವೋ X ಫೋಲ್ಡ್ 6 (Photo Credit: Vivo)

ವಿವೋ X ಫೋಲ್ಡ್ 6 - ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋಲ್ಡಬಲ್..: ಈ ತಿಂಗಳು ಬರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲದ ಫೋನ್ ಎಂದರೆ ವಿವೋ X ಫೋಲ್ಡ್ 6. ಅಧಿಕೃತ ದಿನಾಂಕ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ V80 ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಳಗೆ 8.02-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ 120Hz, 5000 ನಿಟ್ಸ್​ ಬ್ರೈಟ್‌ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ 6.51-ಇಂಚಿನ ಕವರ್ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.

MediaTek Dimensity 9500 Super Edition ಚಿಪ್, 200MP Samsung HPB ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ OIS ಜೊತೆ 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಮತ್ತು 50MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರಬಹುದು. ಬ್ಯಾಟರಿ 6900mAh ನಿಂದ 7000mAh ವರೆಗೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

OPPO F35 SERIES OCT 5 LAUNCH VIVO V80 7200MAH PRICE LEAK ವಿವೋ S2 FE 10000MAH ಮೋಟೋ ಎಡ್ಜ್ 70 ನಿಯೋ
ಮೋಟೋರೋಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ನಿಯೋ (Photo Credit: Motorola)

ಮೋಟೋರೋಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ನಿಯೋ..: ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೋಟೋರೋಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ನಿಯೋ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಲಾಂಚ್ ದಿನಾಂಕ ಇನ್ನೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾರತದ Android 17 ಬೀಟಾ ಸೈನ್-ಅಪ್ ಪೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಬೇಗ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜು. ಇದು ಸ್ಲಿಮ್ ಡಿಸೈನ್, ಬ್ಲೋಟ್‌ವೇರ್ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅನುಭವ ಕೊಡುತ್ತದೆ. Snapdragon 7s Gen 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು 6GB RAM ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ.

ಯಾವುದು ತಗೋಬೇಕು?: ಬ್ಯಾಟರಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ Oppo F35 Pro / Vivo S2 FE (10,000mAh) ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇಗೆ Vivo V80 ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ X Fold 6 ಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆದು. ಇವೆಲ್ಲ ಲೀಕ್ ಬೆಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5-6ಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.

ಒಂದೇ ನೋಟದಲ್ಲಿ 5 ಫೋನ್‌ಗಳ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್..

ಫೋನ್ ಮಾಡೆಲ್ಲಾಂಚ್ ಡೇಟ್ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇಪ್ರೊಸೆಸರ್ಬ್ಯಾಟರಿಕ್ಯಾಮೆರಾಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ
Oppo F35 Proಅಕ್ಟೋಬರ್ 5, 12PM6.78" 1.5K LTPS OLED, 120HzSnapdragon 4 Gen 510,000mAhಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋಕಸ್ರೂ.44,000 - 50,000
Oppo F35ಅಕ್ಟೋಬರ್ 56.78" OLED, 120HzSnapdragon 4 Gen 510,000mAhಸೆಲ್ಫಿ ಫೋಕಸ್ರೂ.37,999
Vivo V80ಅಕ್ಟೋಬರ್ 66.59" 1.5K OLED, 144Hz, 5000 nitsಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗ ಇಲ್ಲ7,200mAh, 90W50MP + 50MP Tele + Zeiss / ಮುಂದೆ 50MP Group Selfieರೂ.63,000 ದಿಂದ ಶುರು
Vivo S2 FEಅಕ್ಟೋಬರ್ 66.83" 1.5K AMOLED, 120HzDimensity 7300e 5G10,000mAh50MP ಮೇನ್ರೂ.39,999 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ
Vivo X Fold 6ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ8.02" ಒಳ + 6.51" ಹೊರ, 120HzDimensity 9500 Super6,900-7,000mAh200MP + 50MP UW + 50MP Periscopeಪ್ರೀಮಿಯಂ - 1 ಲಕ್ಷ+ ನಿರೀಕ್ಷೆ
Motorola Edge 70 Neoಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿಸ್ಲಿಮ್ ಡಿಸೈನ್Snapdragon 7s Gen 3ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಮಿಡ್-ರೇಂಜ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್ಸ್​ ಹೈಲೈಟ್ಸ್​..
ಬ್ಯಾಟರಿ ರಾಜ: Oppo F35 Pro ಮತ್ತು Vivo S2 FE - ಎರಡರಲ್ಲೂ 10,000mAh. ಎರಡು ದಿನ ಆರಾಮ.
ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ ರಾಜ: Vivo V80 - 144Hz ಜೊತೆ 5000 nits ಬ್ರೈಟ್‌ನೆಸ್, ಬಿಸಿಲಲ್ಲೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ರಾಜ: Vivo X Fold 6 - 200MP ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ.
ಕ್ಲೀನ್ ಫೋನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ: Motorola Edge 70 Neo - ಬ್ಲೋಟ್‌ವೇರ್ ಇಲ್ಲ.

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TAGGED:

OPPO F35 SERIES OCT 5 LAUNCH
VIVO V80 7200MAH PRICE LEAK
ವಿವೋ S2 FE 10000MAH
ಮೋಟೋ ಎಡ್ಜ್ 70 ನಿಯೋ
NEW PHONES LAUNCHING IN OCTOBER

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