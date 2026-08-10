ಆಗಸದಲ್ಲಿ 4 ಖಗೋಳ ವಿಸ್ಮಯ!: ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲಿವೆ ಗ್ರಹಣ, ಉಲ್ಕಾಮಳೆ, ಗ್ರಹಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ!!
Astronomical Events: ಗ್ರಹಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ, ಉಲ್ಕಾ ಮಳೆ, ನ್ಯೂ ಮೂನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ ನಾಲ್ಕು ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗವಾಗಲಿದೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
Published : August 10, 2026 at 1:07 PM IST
Astronomical Events: ಆಗಸ್ಟ್ 12ರಂದು ಖಗೋಳ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ದಿನ. ಈ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ 4 ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನೆಯೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಾಲ್ಕೂ ಒಂದೇ ದಿನ ಬರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗ. ಆ ದಿನ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮುಂಜಾನೆ 6 ಗ್ರಹಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ (Planet Parade): ಸೂರ್ಯ ಉದಯಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮದವರೆಗೆ ಹರಡಿರುವ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗುರು, ಬುಧ, ಮಂಗಳ, ಶನಿ, ಯುರೇನಸ್ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ ಈ 6 ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿಯನ್ನು ಬರಿಗಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ನೋಡಬಹುದು. ಯುರೇನಸ್ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ ನಂತಹ ದೂರದ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ದೂರದರ್ಶಕ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Astronomers Without Borders ನ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಫಾಜೇಕಾಸ್ ಪ್ರಕಾರ, "Planet Parade" ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪದ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಸರಳವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳು ಆಕಾಶದ ಒಂದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ (Total Solar Eclipse): ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಸ್ಪೇನ್, ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಯುರೋಪ್, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರು ಭಾಗಶಃ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ನೋಡಬಹುದು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಕಾಣಲ್ಲ: ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಗ್ರಹಣ ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರಾತ್ರಿ 9:45 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 2:15 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕ್ಷಿತಿಜದ ಕೆಳಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಿಂದಲೂ ಇದು ಕಾಣಲ್ಲ.
ನ್ಯೂ ಮೂನ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಸಿಡ್ ಉಲ್ಕಾ ಮಳೆ (Perseid Meteor Shower): ಇದು ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ "ನ್ಯೂ ಮೂನ್" ಅಂದ್ರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ. ಈ ದಿನ ಚಂದ್ರನ ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗಿರುವ ಭಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಿಂದ ಆಕಾಶ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದೇ ಕತ್ತಲು ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉಲ್ಕಾ ಮಳೆಯಾದ "ಪರ್ಸಿಡ್ ಮೀಟಿಯೋರ್ ಶವರ್"ನ ಪೀಕ್ಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೆ.
ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 100 ಉಲ್ಕೆಗಳು, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಫೈರ್ಬಾಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಗೆರೆಗಳು ಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. BBC Sky at Night ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ ಆಗಸ್ಟ್ 12, 13 ಮತ್ತು 14 ರ ಮುಂಜಾನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ.
ವಿಶೇಷ: ಪರ್ಸಿಡ್ ಪೀಕ್ ನ್ಯೂ ಮೂನ್ ರಾತ್ರಿ ಬರೋ ಸಂಯೋಗ ಈಗಿನ ನಂತರ ಸುಮಾರು 19 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ 2045 ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿಯ ದೃಶ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು?: ಮುಂಜಾನೆ 4 ರಿಂದ 5:30 ರವರೆಗೆ ಪೂರ್ವ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 12-14 ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 2 ರಿಂದ ಸೂರ್ಯೋದಯದವರೆಗೆ ಪರ್ಸಿಡ್ ಉಲ್ಕೆಗಳು, ನಗರದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ದೂರ, ತೆರೆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಕಾಣದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಲೈವ್ ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
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