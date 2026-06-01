ಮಿಡ್ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಿಗಾಗಿ ರೆನಾಲ್ಟ್ - ನಿಸ್ಸಾನ್ ಬಿಗ್ ಪ್ಲಾನ್!: 30 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ, 500 ರೇಂಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ 4 ಎಸ್ಯುವಿಗಳು!!
Renault And Nissan Big Plan: ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಸಾನ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಯೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಗವಾಗಿ 4 SUV ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೊಣ ಬನ್ನಿ.
Published : June 1, 2026 at 9:36 AM IST
Renault And Nissan Big Plan: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೆಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರು ಉತ್ಪಾದನಾ ಜೋಡಿಯಾದ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಸಾನ್ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಸಬ್ - ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ವೇಗವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಈ ವಾಹನಗಳನ್ನು ರೆನಾಲ್ಟ್ನ ಹೊಸ ಆರ್ಜಿಎಂಪಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಎಂದರೆ ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಹೈಬ್ರಿಡ್, ಸಿಎನ್ಜಿ ಎಂಜಿನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ (ಇವಿ) ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ಗಳ ಸರಾಗ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೇ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಸುಧಾರಿತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜರ್: ರೆನಾಲ್ಟ್ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜರ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬಾಕ್ಸಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಈ SUV ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಅಸಾಧಾರಣ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉದಾರವಾದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನವು ಹೊಚ್ಚಹೊಸ 1.2-ಲೀಟರ್, 4-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರಿನ ಬಲವಾದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಲೀಟರ್ಗೆ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾತಿದೆ.
EV ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜರ್: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಬ್ರಿಡ್ಜರ್ EV ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು 2028ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಬಜೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೇಮ್-ಚೇಂಜರ್ ಆಗಲಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 35 kWh ಮತ್ತು 55 kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಚಿಕ್ಕ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 300 ರಿಂದ 350 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ಒದಗಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ನಿಸ್ಸಾನ್ನಿಂದ ಹೊಸ ಬ್ರಿಡ್ಜರ್ ಆಧಾರಿತ SUV: ರೆನಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಮೈತ್ರಿ ಪಾಲುದಾರ ನಿಸ್ಸಾನ್, ಅದೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಬ್-ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUV ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ ವಿಶೇಷಣಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಹನವು ರೆನಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜರ್ಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಿಸ್ಸಾನ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಫ್ರಂಟ್ ಲುಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅದೇ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 1.2-ಲೀಟರ್ ರೀಫೈನ್ಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೂಪಾಂತರ ಮತ್ತು 30 ಕಿಮೀ/ಲೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಬಲವಾದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಅಪ್ಶನ್ಸ್ ಇವೆ.
ನಿಸ್ಸಾನ್ನ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು: ನಿಸ್ಸಾನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸಾಮೂಹಿಕ-ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ, ಅದೇ ಬ್ರಿಡ್ಜರ್ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಹನವು 2027ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 2028ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ EV ಮತ್ತು ರೆನಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜರ್ EV ನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನೇರವಾಗಿ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಈ ಮಾದರಿಯು 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ನ ಸುಧಾರಿತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಿಸ್ಸಾನ್ ತನ್ನ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
