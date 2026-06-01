ಮಿಡ್​ಕ್ಲಾಸ್​ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಿಗಾಗಿ ರೆನಾಲ್ಟ್​ - ನಿಸ್ಸಾನ್ ಬಿಗ್​ ಪ್ಲಾನ್​!: 30 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ, 500 ರೇಂಜ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ 4 ಎಸ್​ಯುವಿಗಳು!!

Renault And Nissan Big Plan: ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಸಾನ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಯೇ ಪ್ಲಾನ್​ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್​ ಭಾಗವಾಗಿ 4 SUV ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೊಣ ಬನ್ನಿ.

ರೆನಾಲ್ಟ್​-ನಿಸ್ಸಾನ್ ಬಿಗ್​ ಪ್ಲಾನ್ (Photo Credit: Renault)
Published : June 1, 2026 at 9:36 AM IST

Renault And Nissan Big Plan: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೆಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರು ಉತ್ಪಾದನಾ ಜೋಡಿಯಾದ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಸಾನ್ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಸಬ್ - ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ವೇಗವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಈ ವಾಹನಗಳನ್ನು ರೆನಾಲ್ಟ್‌ನ ಹೊಸ ಆರ್‌ಜಿಎಂಪಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಎಂದರೆ ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಹೈಬ್ರಿಡ್, ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ (ಇವಿ) ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್‌ಗಳ ಸರಾಗ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೇ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಸುಧಾರಿತ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜರ್: ರೆನಾಲ್ಟ್ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜರ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬಾಕ್ಸಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್​ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಈ SUV ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಅಸಾಧಾರಣ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉದಾರವಾದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನವು ಹೊಚ್ಚಹೊಸ 1.2-ಲೀಟರ್, 4-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರಿನ ಬಲವಾದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಲೀಟರ್‌ಗೆ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾತಿದೆ.

EV ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜರ್: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಬ್ರಿಡ್ಜರ್ EV ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು 2028ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಬಜೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೇಮ್-ಚೇಂಜರ್ ಆಗಲಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 35 kWh ಮತ್ತು 55 kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಚಿಕ್ಕ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 300 ರಿಂದ 350 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್​ ಒದಗಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್​ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ನಿಸ್ಸಾನ್​ನಿಂದ ಹೊಸ ಬ್ರಿಡ್ಜರ್ ಆಧಾರಿತ SUV: ರೆನಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಮೈತ್ರಿ ಪಾಲುದಾರ ನಿಸ್ಸಾನ್, ಅದೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಬ್-ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUV ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ ವಿಶೇಷಣಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಹನವು ರೆನಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜರ್‌ಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಿಸ್ಸಾನ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಫ್ರಂಟ್​ ಲುಕ್​ನೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅದೇ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 1.2-ಲೀಟರ್ ರೀಫೈನ್ಡ್​ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೂಪಾಂತರ ಮತ್ತು 30 ಕಿಮೀ/ಲೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಬಲವಾದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್ ಅಪ್ಶನ್ಸ್​ ಇವೆ.

ನಿಸ್ಸಾನ್‌ನ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು: ನಿಸ್ಸಾನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸಾಮೂಹಿಕ-ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ, ಅದೇ ಬ್ರಿಡ್ಜರ್ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಹನವು 2027ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 2028ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ EV ಮತ್ತು ರೆನಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜರ್ EV ನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನೇರವಾಗಿ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಈ ಮಾದರಿಯು 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್‌ನ ಸುಧಾರಿತ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಿಸ್ಸಾನ್ ತನ್ನ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

