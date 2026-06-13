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ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ 3 ಮಿಡ್​ - ಸೈಜ್​ ಎಸ್​ಯುವಿಗಳು ಲಗ್ಗೆಗೆ ಸಜ್ಜು!

Mid Size SUVs Launching Soon: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮೂರು ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಹೊಸ ಮಿಡ್​ ಸೈಜ್​ ಎಸ್ಯುವಿಗಳು ಕಾಲಿಡಲಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್​ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​.

TATA SIERRA EV NISSAN TEKTON HONDA ELEVATE MID SIZE SUVS DETAILS
ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ 3 ಮಿಡ್​-ಸೈಜ್​ ಎಸ್​ಯುವಿಗಳು (Photo Credit: Honda Car India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 13, 2026 at 1:31 PM IST

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Mid Size SUVs Launching Soon: 2026ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯವು ಗಮನಾರ್ಹ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಿಡ್​ ಸೈಜ್​ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರು ವಾಹನಗಳ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿತು. ಈ ರೇಂಜ್​ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್, ಹೊಸ ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಕ್, ಹೊಸ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್, ಮಾರುತಿ ಇ-ವಿಟಾರಾ, ಹೊಸ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಟೈಗನ್ ಮತ್ತು ಟೊಯೋಟಾ ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಹೈರೈಡರ್‌ನಂತಹ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕಾರುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಆವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವರ್ಷದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಲು ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಅದ್ಭುತ ಹೊಸ ಎಸ್​ಯುವಿಗಳು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ EV: ಸ್ಥಳೀಯ ದೈತ್ಯ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಐಕಾನಿಕ್ ಸಿಯೆರಾ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಜೂನ್ 30 ರಂದು ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ EV ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಅಡ್ವೆಂಚರ್​ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಈ ಕಾರನ್ನು ರಿಯರ್ - ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (RWD) ಮತ್ತು ಆಲ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (AWD) ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಶ್​ ಆಗಿ ಮುಂಭಾಗದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉಬ್ಬುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಆರಾಮದಾಯಕ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಇದು ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಡ್​ ರೇರ್​ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಹೊಂದಿದೆ.

ಹೊಸ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆಕ್ಟನ್: ಜುಲೈ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತಿಂಗಳು ಆಗಲಿದೆ.ಕಂಪನಿಯು ಈ ಹಿಂದೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ಟೆರಾನೊದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆಕ್ಟನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಹೊಸ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್‌ನ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್, ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಆಧರಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇನ್ನು ಈ ಕಾರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್​ ಡಸ್ಟರ್ ಹೋಲುತ್ತಿದ್ದರೂ ಡಿಸೈನ್​ ಹೆಚ್ಚು ಶಾರ್ಪ್​ ಮತ್ತು ಎಲಿಗಂಟ್​ ಲುಕ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು 2027ರ ಆರಂಭದ ವೇಳೆಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಹೊಸ ಹೋಂಡಾ ಎಲಿವೇಟ್: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್​ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಹೋಂಡಾ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಲಿವೇಟ್ ಮಾದರಿಯ ಹೊಸ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಹೋಂಡಾ ಎಲಿವೇಟ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಲುಕ್​ ಅನ್ನು ನೀಡಲು ಇದು ರೀಡಿಸೈನ್​ ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್ಸ್​, ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಬಂಪರ್‌ಗಳು, ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಟೈಲ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್​ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಕಾರಿನ ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ಡಿಸೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇದು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್​ ಫ್ರಂಟ್​ ಸೀಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಂತಹ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ 1.5-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

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TATA SIERRA EV
NISSAN TEKTON
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