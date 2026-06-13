ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ 3 ಮಿಡ್ - ಸೈಜ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳು ಲಗ್ಗೆಗೆ ಸಜ್ಜು!
Mid Size SUVs Launching Soon: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮೂರು ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಹೊಸ ಮಿಡ್ ಸೈಜ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳು ಕಾಲಿಡಲಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್.
Published : June 13, 2026 at 1:31 PM IST
Mid Size SUVs Launching Soon: 2026ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯವು ಗಮನಾರ್ಹ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಿಡ್ ಸೈಜ್ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರು ವಾಹನಗಳ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿತು. ಈ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್, ಹೊಸ ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಕ್, ಹೊಸ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್, ಮಾರುತಿ ಇ-ವಿಟಾರಾ, ಹೊಸ ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಟೈಗನ್ ಮತ್ತು ಟೊಯೋಟಾ ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಹೈರೈಡರ್ನಂತಹ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕಾರುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಆವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವರ್ಷದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಲು ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಅದ್ಭುತ ಹೊಸ ಎಸ್ಯುವಿಗಳು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ EV: ಸ್ಥಳೀಯ ದೈತ್ಯ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಐಕಾನಿಕ್ ಸಿಯೆರಾ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಜೂನ್ 30 ರಂದು ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ EV ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಈ ಕಾರನ್ನು ರಿಯರ್ - ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (RWD) ಮತ್ತು ಆಲ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (AWD) ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಶ್ ಆಗಿ ಮುಂಭಾಗದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉಬ್ಬುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಆರಾಮದಾಯಕ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಇದು ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಡ್ ರೇರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಹೊಸ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆಕ್ಟನ್: ಜುಲೈ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತಿಂಗಳು ಆಗಲಿದೆ.ಕಂಪನಿಯು ಈ ಹಿಂದೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ಟೆರಾನೊದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆಕ್ಟನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಹೊಸ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಧರಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನು ಈ ಕಾರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಸ್ಟರ್ ಹೋಲುತ್ತಿದ್ದರೂ ಡಿಸೈನ್ ಹೆಚ್ಚು ಶಾರ್ಪ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು 2027ರ ಆರಂಭದ ವೇಳೆಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ ಹೋಂಡಾ ಎಲಿವೇಟ್: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಹೋಂಡಾ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಲಿವೇಟ್ ಮಾದರಿಯ ಹೊಸ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಹೋಂಡಾ ಎಲಿವೇಟ್ಗೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲು ಇದು ರೀಡಿಸೈನ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಸ್, ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಬಂಪರ್ಗಳು, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಟೈಲ್ಲೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಕಾರಿನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇದು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಂತಹ ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ 1.5-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
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