ಮೆಟಾ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದ 26 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು! ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ, ಕಂಪನಿಯ ವಾದವೇನು?
Meta Layoffs 2026: ಮೆಟಾ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಓಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 15, 2026 at 1:12 PM IST
Meta Layoffs 2026: ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಓಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮೆಟಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಮಾತೃತ್ವ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ರಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಗಳು:
1. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ದುರುಪಯೋಗ: ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಮೆಟಾ ಆಂತರಿಕ AI ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಕೀಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಡೇಟಾ, AI ಟೋಕನ್ ಬಳಕೆಯ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಗಾರಿದಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
2. ರಜೆ ನೀತಿಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ: ರಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ AI ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ.
3. ಕಾನೂನು ಲೋಪಗಳು: ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಪೋಷಕರ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ರಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವಾಗ ಮೆಟಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಡ್ಡಾಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದೆ.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ರಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಅಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ 26 ಅನಾಮಧೇಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಂಜೂರಾದ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ವಿಶೇಷ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಸೂಚನೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೂ ಜುಲೈ 22 ರವರೆಗೆ ಮೆಟಾದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಮಾತೃತ್ವ ಅಥವಾ ಪೋಷಕರ ರಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು: ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪ್ರಗ್ನೆಸಿ ಅಥವಾ ಪೆರೆಂಟಲ್ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದವು. ಇತರರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೀವ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ "ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ" ವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಮೆಟಾದ ಅಧಿಕೃತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ವಜಾಗೊಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮೆಟಾ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೆಟಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗಿದೆ..: ಈ ಆರೋಪಗಳು ಆಧಾರರಹಿತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ವಾಸ್ತವಿಕ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೆಟಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ AIನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮಾನವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ವಾದಿಗಳು ಆರೈಕೆ ಅಥವಾ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತೃತ್ವ ರಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಾಲ್ವರು ಪುರುಷರು ಪೇರೆಂಟಲ್ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರಜೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಂತರ Bereavement Leave ಪಡೆದರು.
ಕಳೆದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಸುಮಾರು 8,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಕರಣದೊಂದಿಗೆ ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ವಿಷಯವು ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
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