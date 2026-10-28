ಬರ್ತಿದೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಹೊಸ ಟ್ರಯಂಫ್ ಬೈಕ್: ಫೀಚರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಿದಾ ಆಗ್ತೀರಾ!
Triumph Tiger 1200 Unveiled: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 2027 'ಟ್ರಯಂಫ್ ಟೈಗರ್ 1200' ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬೈಕ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್.
Published : October 28, 2026 at 3:00 PM IST
Triumph Tiger 1200 Unveiled: ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಹೆವಿ ಬೈಕ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಟ್ರಯಂಫ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಸ್ (Triumph Motorcycles) ಸಂಸ್ಥೆಯು, ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಲೆಮಾರಿನ 'ಟ್ರಯಂಫ್ ಟೈಗರ್ 1200' (Triumph Tiger 1200) ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ 2027ರ ಮಾಡೆಲ್ ಬೈಕ್ ಅತ್ಯಂತ ಸುಧಾರಿತ ಇಂಜಿನ್, ನವೀಕರಿಸಿದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ರೈಡರ್-ಅಸಿಸ್ಟ್' (Rider-assist) ಫೀಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭರ್ಜರಿ ಬೈಕ್ ಮಾರ್ಚ್ 2027 ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದ್ದು, ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಇದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ. ಈ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಟ್ರಯಂಫ್ ಟೈಗರ್ 1200 ಬೈಕ್ ಅನ್ನು 'ಜಿಟಿ ಪ್ರೊ' (GT Pro) ಮತ್ತು ರ್ಯಾಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್' (Rally Explorer) ಎಂಬ ಎರಡು ಆಕರ್ಷಕ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಟಿ ಪ್ರೊ ಮಾಡೆಲ್ 'ಸಫೈರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್' ಮತ್ತು 'ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಿಲ್ವರ್/ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬ್ಲೂ' ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ರ್ಯಾಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಮಾಡೆಲ್ 'ಆಶ್ ಗ್ರೇ/ಸಫೈರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್' ಮತ್ತು 'ಮ್ಯಾಟ್ಟೆ ಖಾಕಿ ಗ್ರೀನ್' ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ದೈತ್ಯ ಇಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಟೂರರ್ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ 1,160cc ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್, ತ್ರೀ-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸುಧಾರಿತ ಇಂಜಿನ್ ಈಗ 9,250rpm ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 155.84bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 6,750rpm ನಲ್ಲಿ 130Nm ನಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಇಂಜಿನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ನಲ್ಲಿ 8bhp ನಷ್ಟು ಪವರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೈಕ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಲು ಇಂಜಿನ್ನ ಆಂತರಿಕ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಗೇರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬೈಕ್ ಸವಾರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಫೀಲ್ ನೀಡಲು ಇದರ 'ಶಾಫ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್' (Shaft Drive) ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ರಿಫೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಯಂಫ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್: ಈ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಚಾಸಿಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 19-ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 17-ಇಂಚಿನ ವೀಲ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಇದರ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ-ಆಕ್ಟಿವ್ 'Showa EERA Height-Flex' ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 200mm ನಷ್ಟು ವೀಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ, ಬೈಕ್ ಚಲಿಸಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಿಂತಾಗ (Stop), ಈ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬೈಕ್ನ ರೈಡ್ ಹೈಟ್ 30mm ವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗುವ 'ಲೋ ಸೀಟ್' ಮತ್ತು ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಸೀಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಂ ಬಳಸಿದರೆ ಬೈಕ್ ನಿಂತಿರುವಾಗ ಸೀಟಿನ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕೇವಲ 790mm ಗೆ ಇಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರ ಇರುವ ರೈಡರ್ಗಳಿಗೆ ಬೈಕ್ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಭಾರಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬ್ರೆಂಬೋ ಸ್ಟೈಲ್ಮಾ (Brembo Stylema) ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಡ್ಯುಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ರೇಡಾರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಸ್: ಹೊಸ ಟೈಗರ್ 1200 ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ 7-ಇಂಚಿನ ಬೃಹತ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇಡಲು ವಿಶೇಷ ಕೂಲಿಂಗ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ಬಿ-ಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ.
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