ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯ್ತು 2027 ಕವಾಸಕಿ ವರ್ಸಿಸ್ 1100: ಬೆಲೆ 13.89 ಲಕ್ಷ, 135 PS ಪವರ್!
Kawasaki Versys Launched: ಕವಾಸಕಿ ವರ್ಸಿಸ್ 1100 ಭಾರತದಲ್ಲಿ 13.89 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, 1099cc ಎಂಜಿನ್ 135 PS ಪವರ್, ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ.
Published : September 14, 2026 at 8:56 AM IST
Kawasaki Versys 1100 Launched: ಕವಾಸಕಿ ತನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಲೈನ್-ಅಪ್ ಅನ್ನು 2027 ವರ್ಸಿಸ್ 1100 ನೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಈಗ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 13.89 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಯು ವರ್ಸಿಸ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ - ಟೂರಿಂಗ್ ಫೋಕಸ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ನಾಲ್ಕು- ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಲಾಂಗ್ - ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ನೇರವಾದ ರೈಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?: ವರ್ಸಿಸ್ 1100 ನ ದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್ ಅದರ 1,099 cc, ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್, ಇನ್ಲೈನ್-ಫೋರ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್ 9,000 rpm ನಲ್ಲಿ 135 PS ಮತ್ತು 7,600 rpm ನಲ್ಲಿ 112 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಪವರ್ ಆರು-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹಿಂಬದಿಯ ವೀಲ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಎಂಜಿನ್ ಬಲವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಕವಾಸಕಿಯ ಇನ್ಲೈನ್-ಫೋರ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಮೂತ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ವರ್ಸಿಸ್ 1100 ಅನ್ನು ಹೈವೇ ಟೂರಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ವಕ್ರ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗದ ರೈಡಿಂಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೂರಿಂಗ್ಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸ: ವರ್ಸಿಸ್ 1100 ಆಫ್ - ರೋಡ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಿಂತ ರೋಡ್-ಫೋಕಸ್ಡ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಟೂರರ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 150 mm ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 152 mm ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಲಾಂಗ್ - ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ವೀಲ್ಸ್ 17 ಇಂಚು ಅಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ನೇರವಾದ ರೈಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಉದಾರವಾದ ಸೀಟ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವಿಂಡ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದೂರದವರೆಗೆ ಆರಾಮವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಂಡ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೈಡರ್ ಸೀಟಿನಿಂದಲೇ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಇದು ರೈಡಿಂಗ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಮಗ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್: ಕವಾಸಕಿ ವರ್ಸಿಸ್ 1100ಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೈಡರ್ ಎಡ್ಸ್ ಸೂಟ್ ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು-ಮೋಡ್ ಕವಾಸಕಿ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಪವರ್ ಮೋಡ್ಗಳು, ABS, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಕವಾಸಕಿ ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೇರಿವೆ.
ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಥ್ರೊಟಲ್ ವಾಲ್ವ್ಗಳು ಮತ್ತು IMU - ಆಧಾರಿತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಂಜಿನ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ ಅದರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಡೌನ್ಶಿಫ್ಟ್ಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಬದಿಯ ಚಕ್ರದ ಹಾಪ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಟೂರಿಂಗ್ - ಫೋಕಸ್ಡ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್: ವರ್ಸಿಸ್ 1100 21-ಲೀಟರ್ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಂಧನ ನಿಲುಗಡೆಗಳ ನಡುವೆ ವಿಸ್ತೃತ ಹೈವೇ ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದೀರ್ಘ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಬಾರ್-ಮೌಂಟೆಡ್ USB ಟೈಪ್-C ಔಟ್ಲೆಟ್ ಅನುಕೂಲಕರ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಕವಾಸಕಿಯ ಪ್ಯಾನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಟಾಪ್ - ಬಾಕ್ಸ್ ಸೆಟಪ್ ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾಲೀಕರು ದೀರ್ಘ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ಟೈಲ್ - ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ನಾದ್ಯಂತ ಫುಲ್-LED ಲೈಟಿಂಗ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
257 ಕೆಜಿ ಕರ್ಬ್ ವೇಟ್: ವರ್ಸಿಸ್ 1100 ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕವಾಸಕಿ 257 ಕೆಜಿ ಕರ್ಬ್ ವೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೀಟ್ ಎತ್ತರ 820 mm, ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ 150 mm. ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ 1,520 mm ವೀಲ್ಬೇಸ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ 277 mm ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳು ನಾಲ್ಕು - ಪಿಸ್ಟನ್ ರೇಡಿಯಲ್ - ಮೌಂಟ್ ಮೊನೊಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಗಳು ಮತ್ತು 226 mm ಹಿಂಭಾಗದ ಡಿಸ್ಕ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು 120/70 ZR17 ಮುಂಭಾಗದ ಟೈರ್ ಮತ್ತು 180/55 ZR17 ಹಿಂಭಾಗದ ಟೈರ್ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.
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