ಅದೇ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಲೈಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂತು ನಿಂಜಾ 500! ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಲುಕ್?
2027 Kawasaki Ninja 500 Launched: 451ಸಿಸಿ ಅವಳಿ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ನಿಂಜಾ 500 ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ವಿತರಣೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶುರುವಾಗಲಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : September 1, 2026 at 9:17 AM IST
2027 Kawasaki Ninja 500 Launched: ಜಪಾನಿನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕವಾಸಕಿ ಕಂಪನಿಯು 2027ರ ನಿಂಜಾ 500 ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 5.76 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕವಾಸಕಿ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ವಿತರಣೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
2027ರ ಕವಾಸಕಿ ನಿಂಜಾ 500 ಬೈಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯಂತೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಹೊಸ ಮಾದರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆ ಇದ್ದರೂ, ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಲೈಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಣ್ಣದ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣದ ವಿಶೇಷತೆ: 2027ರ ನಿಂಜಾ 500ರ ಲೈಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಣ್ಣವು ಕವಾಸಕಿಯ ಪರಿಚಿತ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಬೈಕಿನ ವಿನ್ಯಾಸ, ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಅಡಿಪಾಯ ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯಂತೆಯೇ ಇದೆ.
- ಶಾರ್ಪ್ ನಿಂಜಾ ವಿನ್ಯಾಸ: ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಮ್ ಟೈಲ್ ವಿಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ನಿಂಜಾ ಡಿಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
- ಸೈಡ್ ಸ್ವೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್: ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ನಿಲುವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸೈಡ್ ಸ್ವೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯಂತೆಯೇ ಇದೆ.
- ಹಾಲೋಜೆನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್: ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಇಡಿಗೆ ಬದಲಾಗದ ಭಾಗವೆಂದರೆ ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಗಳು. ಇವು ಇನ್ನೂ ಹಾಲೋಜೆನ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿವೆ.
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಹೊಸ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಅದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
- ಎಂಜಿನ್: 451ಸಿಸಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್-ಟ್ವಿನ್ ಎಂಜಿನ್, 44.77 ಹಾರ್ಸ್ಪವರ್ ಮತ್ತು 42.6Nm ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
- ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್: ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಸವಾರಿಗೆ ಲಿವರ್ ಭಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಡೌನ್ಶಿಫ್ಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಚಕ್ರ ಲಾಕ್ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
- ಅಡಿಪಾಯ: ಹಗುರವಾದ ಟ್ರೆಲ್ಲಿಸ್ ಫ್ರೇಮ್, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫೋರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಮೊನೊಶಾಕ್ ಹೊಂದಿದೆ.
- ಬ್ರೇಕ್: ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ 17 ಇಂಚಿನ ವೀಲ್ಗಳು, ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್, ಡ್ಯುಯಲ್ ಚಾನಲ್ ಎಬಿಎಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.
- ಇತರೆ: ಹೈ-ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಸಿಡಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸೋಲ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪೆಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕ, 190 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಮತ್ತು 171 ಕೆಜಿ ತೂಕ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ ಸಬ್-500ಸಿಸಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಬೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಿಲಿಯಾ ಆರ್ಎಸ್ 457 ನಂತಹ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.
2027 ಕವಾಸಕಿ ನಿಂಜಾ 500 ವಿವರ
|ವಿವರ
|ಮಾಹಿತಿ
|ಮಾದರಿ
|2027 ಕವಾಸಕಿ ನಿಂಜಾ 500
|ಬೆಲೆ
|ರೂ 5.76 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್)
|ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ
|ಹೊಸ ಲೈಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಣ್ಣ (ಬಿಳಿ+ನೀಲಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್)
|ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ
|ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣ - ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 2 ಬಣ್ಣ
|ಎಂಜಿನ್
|451ಸಿಸಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟ್ವಿನ್
|ಶಕ್ತಿ / ಟಾರ್ಕ್
|44.77bhp / 42.6Nm
|ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್
|6 ಸ್ಪೀಡ್ + ಅಸಿಸ್ಟ್ & ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್
|ಫ್ರೇಮ್ / ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್
|ಟ್ರೆಲ್ಲಿಸ್ ಫ್ರೇಮ್, ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫೋರ್ಕ್, ಮೊನೊಶಾಕ್
|ಬ್ರೇಕ್
|ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್, ಡ್ಯುಯಲ್ ಚಾನೆಲ್ ಎಬಿಎಸ್
|ತೂಕ / ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್
|171 ಕೆಜಿ / 190 ಕಿಮೀ/ಗಂ
|ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ
|ಅಪ್ರಿಲಿಯಾ ಆರ್ಎಸ್ 457
ಓದಿ: ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್, ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೂಪಿಟರ್! ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?