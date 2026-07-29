ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ ಲವರ್ಸ್ಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್! ದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಕವಾಸಕಿ ನಿಂಜಾ 300!
Kawasaki Ninja 300 Launched: ಕವಾಸಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿಂಜಾ 300 ಬೈಕ್ನ 2027 ಮಾದರಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಸೂಪರ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೈಕ್ನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.
Published : July 29, 2026 at 7:59 AM IST
Kawasaki Ninja 300 Launched: ಕವಾಸಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿಂಜಾ 300 ಬೈಕ್ನ 2027 ಮಾದರಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ 350 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಆದ್ಯತೆಯ ಸೂಪರ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಮಹಾ ಆರ್ 3 ಮತ್ತು ಬೆನೆಲ್ಲಿ 302 ಆರ್ ನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇದು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ಮಲ್ಟಿ-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೈಕ್ ಆಗಿದೆ. ಕವಾಸಕಿ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ₹ 3.34 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್: ಕಂಪನಿಯು ನಿಂಜಾ 300 ಅನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಿದೆ. ಇದು ಬೈಕ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಬಹು ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸದ ಕಾರಣ ಈ ಬೈಕು ಖರೀದಿಸುವುದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸರಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದೂ ಸಹ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 'ಲೈಮ್ ಗ್ರೀನ್'.
ಬೈಕ್ನ ಲುಕ್ ಹೇಗಿದೆ?: ಈ ಬಾರಿ ಬೈಕ್ನ ಲುಕ್ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯೂ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಲೈಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಫೇರಿಂಗ್ನಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಿನವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಮೇಲೆ 'ನಿಂಜಾ' ಎಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು '300' ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಟೈರ್ ಮಾದರಿ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇಲ್ಲ: 2013 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೂಲ ನಿಂಜಾ 300ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಹಳೆಯ ಹ್ಯಾಲೊಜೆನ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಡ್ಯುಯಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಂಜಾ ZX-6R ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಇವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಟೈಲ್ ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಗಳು ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹ್ಯಾಲೊಜೆನ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಇದು ಅನಲಾಗ್ ಟ್ಯಾಕೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ನ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ: ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅದೇ 296cc, ಪ್ಯಾರೆಲಲ್-ಟ್ವೀನ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು 39bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 26.1Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಪ್-ಅಂಡ್-ಅಸಿಸ್ಟ್ ಕ್ಲಚ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಈ ಬೈಕ್ನ ಎರಡೂ ವೀಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫೋರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊನೊಶಾಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಡಿಸೈನ್: ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಇದು ನೆಚ್ಚಿನ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಂಜಾ 300 ವಿನ್ಯಾಸವು ತನ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ದೊಡ್ಡದಾದ, ZX-10R-ಶೈಲಿಯ ವಿಂಡ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಸವಾರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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