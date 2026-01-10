2026 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾರ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಟ! ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?
2026 World Car Awards: 2026 ರ ವಿಶ್ವ ಕಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
Published : January 10, 2026 at 10:18 AM IST
2026 World Car Awards: ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ (WCOTY) 2026 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ 33 ದೇಶಗಳ 98 ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಕೂಡಿದ ಜಾಗತಿಕ ತೀರ್ಪುಗಾರರು, ರಹಸ್ಯ ಮತದಾನದ ಮೂಲಕ ಕಿರುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಆರು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಕಾರುಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ವರ್ಷ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ICE ವಾಹನಗಳ ಮಿಶ್ರಣವು WCOTY ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಟಾಪ್ -10 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ (WCOTY): ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 58 ಅರ್ಹ ವಾಹನಗಳು ಇದ್ದವು, ಆದರೆ ಈಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಈ 10 ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
- Audi Q5 / SQ5
- BMW iX3
- BYD Seal 6 DM-i
- Hyundai Ioniq 9
- Hyundai Palisade
- Kia EV4
- Kia EV5
- Mercedes-Benz CLA
- Nissan Leaf
- Toyota RAV4
ಟಾಪ್ 5 ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಾಂಪಿಟೀಷನಲ್ ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್:
- Audi A6 e-tron / S6 e-tron
- BMW iX3
- Hyundai Ioniq 9
- Mercedes-Benz CLA
- Nissan Leaf
ಟಾಪ್ 5 ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಗ್ಜುರಿ ಕಾರ್ ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್:
- Audi A6 e-tron / S6 e-tron
- Audi A6/S6
- Cadillac Vistiq
- Lucid Gravity
- Volvo ES90
ಟಾಪ್ 5 ವರ್ಲ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್:
- BMW M2 CS
- Chevrolet Corvette E-Ray
- Land Rover Defender Octa
- Hyundai Ioniq 6 N
- Mercedes-AMG GT 63 Pro
ಟಾಪ್ 5 ವರ್ಲ್ಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಕಾರ್ ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್:
- Alfa Romeo Junior
- Baojun Yep Plus / Chevrolet Spark EUV
- Firefly
- Hyundai Venue
- Wuling Binguo / Ari Poly
ಮೇಲಿನ ಐದು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನಗಳು ಸಹ 6ನೇ ಕೆಟಗಿರಿ ಆದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಡಿಸೈನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಿತ ಜಡ್ಜ್ಗಳು (ಕಾರ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಗಳು) ನೇರವಾಗಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಕಾರ್ ಡಿಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ತಂಡವು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್ 5 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ ನಿಯಮಿತ ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಆ ಟಾಪ್ 5 ರ ಮೇಲೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ವಿಜೇತರನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿ (2026) ಡಿಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಟಾಪ್-5 ಕಾರುಗಳು:
- Firefly
- Kia PV5
- Lynk & Co 08
- Mazda 6e / EZ-6
- Volvo ES90
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 3 ರಂದು ವಿಶ್ವದ 'ಟಾಪ್-3' ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂತಿಮ ವಿಜೇತರನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟೋ ಶೋನಲ್ಲಿ (ವರ್ಗವಾರು) ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಕಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ 21ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ, "ಕಿಯಾ EV3" ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಶ್ವ ಕಾರು ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ "ಪೋರ್ಷೆ 911 ಕ್ಯಾರೆರಾ GTS" ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ "ವೋಲ್ವೋ EX90" ಸೇರಿವೆ.
ಓದಿ: ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯತ್ತ ಭಾರತದ ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯ! PSLV-C62 ಇಂದ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ 10 ಉಪಗ್ರಹಗಳು!