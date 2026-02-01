ಬಜೆಟ್ 2026: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತುರ್ತಾಗಿ ಬೇಕಿದೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಉತ್ತೇಜನ!
India EV Sector: ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಲಯವಿದೆ.
Published : February 1, 2026 at 7:36 AM IST
India EV Sector: ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವಾಹನ ವಲಯವು ಈಗ ಆರಂಭಿಕ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ದಾಟಿದ್ದು, 2026ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ನೋಂದಣಿಗಳು 8% ರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಉದ್ಯಮವು ಬಂಡವಾಳ ಪ್ರವೇಶ, ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನೀತಿ ಅನುಷ್ಟಾನವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ.
2026 ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನ ಗಮನವು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವವರೆಗೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ವಲಯವು ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನೂ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡವಾಳ ತೀವ್ರತೆ, ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದಕ್ಷತೆ ಸಾಧಿಸುವುದು ಕೂಡಾ ಸೇರಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಉತ್ಪಾದನೆ: ಭಾರತದ ಲಿಥಿಯಂ - ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು 2030ರ ವೇಳೆಗೆ 35-40ರಷ್ಟು ಸಂಯುಕ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ದರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ICRA ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಬೇಡಿಕೆಯು 2025 ರಲ್ಲಿ 17.7 GWh ನಿಂದ 2032 ರ ವೇಳೆಗೆ 256.3 GWh ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ತ್ವರಿತ ಸ್ಥಿರೀಕರಣವಿಲ್ಲದೇ, ವಲಯವು ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅವಲಂಬನೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕರೆನ್ಸಿ ಚಂಚಲತೆ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ನೀತಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಪ್ರವೇಶ: ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಧಾರಿತ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಶೆಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ (PLI) ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಯಾರಕರು ಊಹಿಸಬಹುದಾದ ನೀತಿ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಸಮಯಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ವಿತರಣೆಯ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ತಯಾರಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಂಗಡ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಮರುಪಾವತಿ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) ಹೊಂದಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ, ಕಡಿಮೆ - ವೆಚ್ಚದ ಹಣಕಾಸು ರಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ರೋಗಿಯ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಂತರಗಳು: ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸಮಯಸೂಚಿಗಳು ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ, ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞರು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ತಜ್ಞರ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ - ಸಂಯೋಜಿತ ಕೌಶಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು: ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಬೆಳೆದಂತೆ, ಮರುಬಳಕೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶನವು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕಡ್ಡಾಯಗಳಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು EV ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ - ಕೇಂದ್ರಿತ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು 2026 ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಮುಖ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
2025ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಂಕ ಕಡಿಮೆ: ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ - ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು 2025 ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದರು.
"ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದ ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ, EV ಬ್ಯಾಟರಿ ತಯಾರಿಕೆಗೆ 35 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ತಯಾರಿಕೆಗೆ 28 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಸೀತಾರಾಮನ್ 2025ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
