2026 ಟಿವಿಎಸ್ ರೇಡಿಯನ್ ಲಾಂಚ್: ಫುಲ್ LED ಲೈಟಿಂಗ್, ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳು, ಬೆಲೆ 67,100 ರೂ. ನಿಂದ ಶುರು!
TVS Radeon Launched: 2026 ಟಿವಿಎಸ್ ರೇಡಿಯನ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದ್ದು, ಫುಲ್ LED ಲೈಟಿಂಗ್, ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿವೆ..
Published : October 13, 2026 at 8:23 AM IST
TVS Radeon Launched: ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯಾದ TVS ಮೋಟಾರ್ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ 110cc ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಮ್ಯೂಟರ್ ಬೈಕ್ ಆದ ಟಿವಿಎಸ್ ರೇಡಿಯನ್ನ 2026ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಈ ಬೈಕ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಈಗ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ನ ದೆಹಲಿ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 67,100 ರೂಪಾಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ 73,100 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ನಗರದಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಬಹುದು.
ಹಳೆಯ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಂಪನಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ನ ಬೇಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹಳೆಯದಕ್ಕಿಂತ ಕೇವಲ 1,250 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ, ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ಡಿಜಿ-ಡಿಸ್ಕ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹಳೆಯ ಮಾಡೆಲ್ಗಿಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 7,500 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಳೆಯ ಮಾಡೆಲ್ ಕೂಡ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?: 2026ರ ಟಿವಿಎಸ್ ರೇಡಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಲೈಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಕಂಪನಿ ಈಗ ಈ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ LED ಸೆಟಪ್ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ DRL (ಡೇಟೈಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್) ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ LED ಹೆಡ್ಲೈಟ್, ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ LED ಟೈಲ್ ಲೈಟ್ ಮತ್ತು LED ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಮೂರೂ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಬೇಸ್, ಡಿಜಿ-ಡ್ರಮ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿ-ಡಿಸ್ಕ್ ಎಂಬ ಮೂರೂ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಬೈಕ್ನ ಗೋಚರತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಡಿಸೈನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಮೂಲ ರೆಟ್ರೋ ಮತ್ತು ಸರಳ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಟ್ಯಾಂಕ್, ಸೈಡ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್, ಸೀಟ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೊಸ LED ಲುಕ್ಗೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಕಂಪನಿ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಬೇಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್-ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್-ರೆಡ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆದ ಡಿಜಿ-ಡ್ರಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್-ರೆಡ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್-ಆರೆಂಜ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್-ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ DT ಎಂಬ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಟಾಪ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆದ ಡಿಜಿ-ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್-ಆರೆಂಜ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್-ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ DT ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್: ಎಂಜಿನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ 109.7cc ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 8.08 hp ಪವರ್ ಅನ್ನು 7,350 ಆ್ಪಿಎಮ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 8.7 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು 4,500 rpm ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ನಗರದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತೆ 4-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ತನ್ನ ಸ್ಮೂತ್ನೆಸ್, ಕಡಿಮೆ ವೈಬ್ರೇಶನ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಮಾರು 65 ರಿಂದ 70 ಕಿಮೀ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಫೀಚರ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟಿವಿಎಸ್ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ LED ಲೈಟಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು USB ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್, ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಮೈಲೇಜ್, ಗೇರ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ತೋರಿಸುವ ಕಲರ್-ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್, ಕ್ರೋಮ್ ಟಚ್ ಇರುವ ಹಿಂಬದಿಯ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕವರ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಟಾಪ್ ವೇರಿಯಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ.
ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗಿಂತ ಏಕೆ ಉತ್ತಮ?: ಈ 110cc ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಎಸ್ ರೇಡಿಯನ್ನ ನೇರ ಎದುರಾಳಿಗಳು Honda Livo, Bajaj CT 110X ಮತ್ತು Bajaj Platina 110. Honda Livo ಬೆಲೆ 80,330 ರೂ. ನಿಂದ 82,897 ರೂ. ವರೆಗೆ ಇದೆ. Bajaj CT 110X ಗೆ 74,930 ರೂ. ಮತ್ತು Platina 110 ಗೆ 75,797 ರೂ. ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೊಸ Radeon 67,100 ರೂ. ನಿಂದ ಶುರುವಾಗುವುದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ LED, USB ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
|ಫೀಚರ್ / ವೇರಿಯಂಟ್
|ಡಿಟೇಲ್ / ಬೆಲೆ
|ಬೇಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್
|67,100 ರೂ. - ಬ್ಲ್ಯಾಕ್-ಬ್ಲೂ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್-ರೆಡ್
|ಡಿಜಿ-ಡ್ರಮ್ ವೇರಿಯಂಟ್
|70,100 ರೂ. - ಬ್ಲ್ಯಾಕ್-ರೆಡ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್-ಆರೆಂಜ್, ರೆಡ್-ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ DT
|ಡಿಜಿ-ಡಿಸ್ಕ್ ವೇರಿಯಂಟ್
|73,100 ರೂ. - ಬ್ಲ್ಯಾಕ್-ಆರೆಂಜ್, ರೆಡ್-ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ DT
|ಎಂಜಿನ್
|110cc, 8hp, 8.7Nm, 4-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್
|ಫೀಚರ್ಸ್
|ಫುಲ್ LED ಲೈಟಿಂಗ್, USB ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್
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