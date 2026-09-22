ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ಕ್ವಿಕ್ಶಿಫ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್! 9.99 ಲಕ್ಷದ ಹೊಸ ಟ್ರಯಂಫ್ ಡೇಟೋನಾ 660 ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
2026 Triumph Daytona 660 launch India: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ 2026 ಟ್ರಯಂಫ್ ಡೇಟೋನಾ 660 ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : September 22, 2026 at 12:47 PM IST
2026 Triumph Daytona 660 launch India: ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಟ್ರಯಂಫ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ 2026 ಟ್ರಯಂಫ್ ಡೇಟೋನಾ 660 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು 9.99 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಹಳೆಯ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಈ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಮಾಡೆಲ್ಗಿಂತ 11,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆಯ ಈ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ಟೈರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಡೇಟ್: ಟ್ರಯಂಫ್ ಡೇಟೋನಾ 660 ರ ರೈಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದರೆ ಅದರ 41mm Showa USD ಫ್ರಂಟ್ ಫೋರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವುದು. ಹಳೆಯ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ನ ಫೋರ್ಕ್ ನಾನ್-ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಬೌಂಡ್ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬೈಕ್ನ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅನ್ನು 110mm ನಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೈಕ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಲೋಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು 130mm ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅದೇ ಮೊನೊಶಾಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. Triumph Daytona 660 ನಲ್ಲಿ Michelin Power 6 ಟೈರ್ಗಳ ಬದಲಿಗೆ Metzeler M9RR ಟೈರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಬೈ-ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕ್ವಿಕ್ಶಿಫ್ಟರ್.. ಇದು ಮೊದಲು ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಇದು ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ Triumph Daytona 660 ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಉಪಕರಣವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಸ್ಟೀಲ್ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಫ್ರೇಮ್, ರೇಡಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಟ್ವಿನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೈಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ರೈಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ: ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ನ ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೊಸ 2026 Daytona 660 ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಟ್ರಯಂಫ್ನ 660cc, ಇನ್ಲೈನ್-ತ್ರೀ-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 95 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 68 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರೊಂದಿಗೆ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ: ಕಂಪನಿ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಹೊಸ ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಫೈರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಿಲ್ವರ್, ಸಫೈರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಯೆಲ್ಲೊ ಮತ್ತು ಸಫೈರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ, ಹೊಸ 2026 Triumph Daytona 660 ಬೆಲೆ 9.99 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಮಾಡೆಲ್ನ 9.88 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಗಿಂತ 11,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ 2026 Daytona 660 ರ ರೈಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ಹೊಸ ಟೈರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ವಿಕ್ಶಿಫ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
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