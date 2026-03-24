2026 ಟ್ರಯಂಫ್ ಡೇಟೋನಾ 660 ಲಾಂಚ್​: ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸತೇನಿದೆ?

2026 Triumph Daytona 660 Launched: ಟ್ರಯಂಫ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ಸ್ ತನ್ನ "ಟ್ರಯಂಫ್ ಡೇಟೋನಾ 660" ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನವೀಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

2026 TRIUMPH DAYTONA 660 2026 TRIUMPH DAYTONA 660 PRICE 2026 TRIUMPH DAYTONA 660 FEATURES 2026 TRIUMPH DAYTONA 660 ENGINE
2026 ಟ್ರಯಂಫ್ ಡೇಟೋನಾ 660 ಲಾಂಚ್ (Photo Credit- Triumph Motorcycle)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 24, 2026 at 8:49 AM IST

2026 Triumph Daytona 660 Launched: ಟ್ರಯಂಫ್ 2026 ಡೇಟೋನಾ 660 ಅನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 8,995 GBP (ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೌಂಡ್ಸ್). ಅಂದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹11.11 ಲಕ್ಷ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಿದ ಮಾದರಿಯು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಮೂರು ಕಲರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ: ಸಫಾಯಿರ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಿಲ್ವರ್/ಸಫಾಯಿರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಯೆಲ್ಲೊ/ಸಫಾಯಿರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಲಭ್ಯ.

2026 ಟ್ರಯಂಫ್ ಡೇಟೋನಾ 660 ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​: 2026ರ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ನೊಂದಿಗೆ ಟ್ರಯಂಫ್ ಈಗ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿ ಕ್ವಿಕ್‌ಶಿಫ್ಟರ್ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನು ಆಪ್ಶನ್​ ಪರಿಕರವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಟ್ರಯಂಫ್ ಡೇಟೋನಾ 660 ಅನ್ನು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆಯೇ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಯರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಬಯಸುವ ಸವಾರರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ ಬೈಕ್ 41 ಎಂಎಂ ಶೋವಾ ಸೆಪರೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಿಗ್ ಪಿಸ್ಟನ್ (ಎಸ್‌ಎಫ್‌ಎಫ್-ಬಿಪಿ) ಫೋರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್​ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಬೌಂಡ್ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಅದೇ ಪ್ರೀಲೋಡ್-ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಶೋವಾ ಮೊನೊಶಾಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ಈ ಬೈಕನ್ನು ಹೊಸ ಟೈರ್‌ಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಇದು ಈಗ ಮೆಟ್ಜೆಲರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟೆಕ್ M9RR ಟೈರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಮೈಕೆಲಿನ್ ಪವರ್ 6 ಟೈರ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೈಕ್‌ನ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಹೊರತಾಗಿ ಡೇಟೋನಾ 660ರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ.

2026 ಟ್ರಯಂಫ್ ಡೇಟೋನಾ 660 ಎಂಜಿನ್: ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಬಾಹ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು (Visual Updates) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಕಂಪನಿ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಟ್ರಯಂಫ್ ಡೇಟೋನಾ 660 ಅದೇ 660cc, ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್, ಇನ್‌ಲೈನ್-ಮೂರು ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. 94 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 69 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 2026 ಆವೃತ್ತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ನವೀಕರಣಕ್ಕಿಂತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್​ಬೈ, ಮೈಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಡ ಟೆನ್ಶನ್​! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿವೆ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ 7 ಸೀಟರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಸ್​ಯುವಿಗಳು

2026 TRIUMPH DAYTONA 660
2026 TRIUMPH DAYTONA 660 PRICE
2026 TRIUMPH DAYTONA 660 FEATURES
2026 TRIUMPH DAYTONA 660 ENGINE
2026 TRIUMPH DAYTONA 660 LAUNCHED

