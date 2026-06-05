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ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾ: ವೈರ್​ಲೆಸ್​ ಚಾರ್ಜರ್​, ಹೊಸ ಇಂಟೀರಿಯರ್​; ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

New Innova Crysta: ಟೊಯೋಟಾ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಮೋಟಾರ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಇನ್ನೋವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾ (Photo Credit: Toyota Bharat)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 5, 2026 at 9:35 AM IST

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New Innova Crysta: ಟೊಯೋಟಾ ಇನ್ನೋವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ MPV ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ, ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಇನ್ನೋವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ವಾಹನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೊಯೋಟಾ ಈಗ ಈ ಜನಪ್ರಿಯ MPVಯ ಹೊಸ, ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ಇನ್ನೋವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾವನ್ನು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕ, ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾಡುವ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದೆ.

ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಲುಕ್​ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶೈಲಿಯ ಗ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದು ಅದರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂಪರ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಎಕ್ಸ್​ಟೀರಿಯರ್​ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್​ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಕಾರು ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವಾಗ ಅದರ ಪರಿಚಿತ ಗುರುತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ. ಸೀಟ್​ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂಟೀರಿಯರ್​ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫಿನಿಷ್​ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನೋವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾ ಫೀಚರ್ಸ್​: ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಇನ್ನೋವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾ ಬಿಗ್​ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟ್​, ಬ್ಲೂಟೂತ್, ಯುಎಸ್‌ಬಿ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಕ್ಲೈಮೇಟ್​ ಕಂಟ್ರೋಲ್​, ಮಲ್ಟಿ-ಫಂಕ್ಷನ್​ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್​, ರಿಯರ್​ ಎಸಿ ವೆಂಟ್ಸ್​​ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ಕಂಫರ್ಟ್​ ಫೀಚರ್ಸ್​ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಸಲು ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಟೊಯೋಟಾ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಇನ್ನೋವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾ ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮಲ್ಟಿ ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್ಸ್​, ಆಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ABS), ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ (EBD), ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಹಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್‌ಗಳಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

ವಾಹನದ ಎಂಜಿನ್: ಎಂಜಿನ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ಇನ್ನೋವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾ ಕಂಪನಿಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ 2.4 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು 147.4bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 343Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಅದರ ದೃಢವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ - ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಗರದ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರಲಿ ಈ ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಲನಾ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದರ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದು 15kmpl ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹19.72 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹26.63 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ.

ಇನ್ನೋವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾ ಭಾರತೀಯ MPV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರಬಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ನೊಂದಿಗೆ ಟೊಯೋಟಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ.

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