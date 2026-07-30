ETV Bharat / technology

ದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಟೊಯೋಟಾ ಹಿಲಕ್ಸ್​! ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

2026 Toyota Hilux Launched: ಟೊಯೋಟಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

2026 TOYOTA HILUX PRICE IN INDIA 2026 TOYOTA HILUX FEATURES 2026 TOYOTA HILUX SPECS 2026 TOYOTA HILUX ENGINE
ಟೊಯೋಟಾ ಹಿಲಕ್ಸ್ (Photo Credit: Toyota Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 30, 2026 at 8:46 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

2026 Toyota Hilux Launched: 2026ರ ಟೊಯೋಟಾ ಹಿಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಪಿಕಪ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ತಾಜಾ ನೋಟ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್​, ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 'ಸೈಬರ್ ಸುಮೋ' ವಿನ್ಯಾಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು 'ಟಫ್ ಅಂಡ್ ಅಗೈಲ್' ಥೀಮ್ ಆಧರಿಸಿ ಈ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಹಿಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಗರ ಚಾಲನೆ ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಹಿಲಕ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳು ಜುಲೈ 28ರಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ.

ಟೊಯೋಟಾ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಮೋಟಾರ್ ಹೊಸ ಟೊಯೋಟಾ ಹಿಲಕ್ಸ್ ಒಂದು ಐಕಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ಪಿಕಪ್ SUV ಗ್ರಾಹಕರ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. IMV ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ SUV ಪ್ರಬಲವಾದ 2.8-ಲೀಟರ್ BS6 ಫೇಸ್-2 ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ 4WD ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಕ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 12.3-ಇಂಚಿನ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು 7 ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಬೆಲೆ, ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್ಸ್​: ಈ ಹೊಸ ಟೊಯೋಟಾ ಹಿಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆರು ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳು ಆಶ್ ಗ್ರೇ, ಸಲ್ಫರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್, ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಪರ್ಲ್ ವೈಟ್, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಎಮೋಷನಲ್ ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ವೈಟ್ ಆಗಿವೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ.

2026 TOYOTA HILUX PRICE IN INDIA 2026 TOYOTA HILUX FEATURES 2026 TOYOTA HILUX SPECS 2026 TOYOTA HILUX ENGINE
ಟೊಯೋಟಾ ಹಿಲಕ್ಸ್ (Photo Credit: Toyota Bharat)
  • ಹೊಸ ಟೊಯೋಟಾ ಹಿಲಕ್ಸ್ 4X2 GX AT ಬೆಲೆ ₹31.99 ಲಕ್ಷ
  • ಹೊಸ ಟೊಯೋಟಾ ಹಿಲಕ್ಸ್ 4X4 GX AT ಬೆಲೆ ₹33.69 ಲಕ್ಷ
  • ಹೊಸ ಟೊಯೋಟಾ ಹೈಲಕ್ಸ್ 4X4 VX AT ಬೆಲೆ ₹36.69 ಲಕ್ಷ

ಲುಕ್​ ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್​: ಅದರ ನೋಟ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟೊಯೋಟಾ ಹಿಲಕ್ಸ್ ಹೊಸ ಮುಂಭಾಗದ ಪೆಸಿಯಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ಗ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಶಾರ್ಪ್​ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಕಲರ್​ ಹನಿಕಾಮ್​ ಮಾದರಿಯ ಗ್ರಿಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಜೀವನಶೈಲಿ ಪಿಕಪ್ ಸ್ಲಿಮ್, ಶಾರ್ಪ್​ LED ಲೈಟ್ಸ್​, ಸಂಯೋಜಿತ ಕ್ರೋಮ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸ್-ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಲೈನ್​ನೊಂದಿಗೆ LED ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು C-ಆಕಾರದ LED ಟೈಲ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳನ್ನು. ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್​ ಬಂಪರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ರಗಡ ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್​ ಶೈಲಿಯ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ವೀಲ್ ಆರ್ಚ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಫಿನಿಶ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ 17-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್​ ಹೊಂದಿದೆ.

ಫ್ರಂಟ್​ ಗ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಟೈಲ್‌ಗೇಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಟೊಯೋಟಾ ಲೋಗೋವನ್ನು ದೊಡ್ಡ, ದಪ್ಪ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ 'ಟೊಯೋಟಾ' ಪದದಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಟ್ರಕ್ ಬೆಡ್‌ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮತ್ತು ಫುಟ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸುರಕ್ಷತೆ: ಹೊಸ ಟೊಯೋಟಾ ಹಿಲಕ್ಸ್‌ನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಈಗ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊಸ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಟೊಯೋಟಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ SUV ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರೂಸರ್‌ಗೆ ಬಲವಾದ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಳಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಫ್ಟ್-ಟಚ್ ಫಿನಿಶ್‌ಗಳು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್, ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಲೆಥೆರೆಟ್ ಸೀಟ್ಸ್​, 12.3-ಇಂಚಿನ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಆಪಲ್ ಕಾರ್‌ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ, 7-ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಟೊಯೋಟಾ ಐ-ಕನೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 8-ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಡಿಯೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಹೊಸ ಹಿಲಕ್ಸ್ 7 ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್ಸ್​, ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಬ್ರೇಕ್ ಅಸಿಸ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ABS, ರಿಯರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್‌ಗಳು, ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪನೋರಮಿಕ್ ವ್ಯೂ ಮಾನಿಟರ್, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​: ಟೊಯೋಟಾ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಹಿಲಕ್ಸ್ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ 2.8-ಲೀಟರ್ BS6 ಫೇಸ್-2 ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 204 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 500 Nm ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ 80-ಲೀಟರ್ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆಫ್-ರೋಡ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ (H4) ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ (L4) ಶ್ರೇಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ 4WD ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಡೌನ್‌ಹಿಲ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (DAC) ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇನ್ನೆರಡೇ ದಿನ​! ಹೋಂಡಾ ಎಲಿವೇಟ್, ಸಿಟಿ, ಅಮೇಜ್‌ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್​ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್​!

TAGGED:

2026 TOYOTA HILUX PRICE IN INDIA
2026 TOYOTA HILUX FEATURES
2026 TOYOTA HILUX SPECS
2026 TOYOTA HILUX ENGINE
2026 TOYOTA HILUX LAUNCHED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.