ಟೆಸ್ಲಾ 'ಮಾಡೆಲ್ Y ಪ್ರೀಮಿಯಂ RWD' ಲಾಂಚ್​! ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕಡಿತ!!

Tesla Model Y Premium RWD: ಟೆಸ್ಲಾ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ' ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಟೆಸ್ಲಾ 'ಮಾಡೆಲ್ Y ಪ್ರೀಮಿಯಂ RWD' ಲಾಂಚ್ (Image Credits- X@Tesla_India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 30, 2026 at 8:05 AM IST

Updated : May 30, 2026 at 8:10 AM IST

Tesla Model Y Premium RWD: ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಒಡೆತನದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ದೈತ್ಯ ಟೆಸ್ಲಾ ತನ್ನ 2026 ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಯರ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (RWD) ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವಾಹನದ ಬೆಲೆ ₹50.89 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ). ಈ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ "ಮಾಡೆಲ್ ವೈ RWD" ವೇರಿಯಂಟ್​ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮೂಲ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕ್ರಮವು ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹9 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ವಾಹನದ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಡೆಲಿವರಿ ಜುಲೈಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ ಕಂಪನಿಯು "ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ RWD" ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾದ ಉತ್ಪನ್ನ ಶ್ರೇಣಿಯು ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ "ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ RWD" ಮತ್ತು "ಮಾಡೆಲ್ ವೈ L ಪ್ರೀಮಿಯಂ AWD" ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್: ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್​ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. 64 kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿರುವ ಈ 5-ಸೀಟರ್ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಗರಿಷ್ಠ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ WLTP-ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಮೈಲೇಜ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ಕೇವಲ 5.9 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ವೇರಿಯಂಟ್​ಬೆಲೆ (ಎಕ್ಸ್​ ಶೋ ರೂಂ)ಹಳೆಯ ವೇರಿಯಂಟ್​ಬೆಲೆ (ಎಕ್ಸ್​ ಶೋ ರೂಂ)
ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್​ Y ಪ್ರೀಮಿಯಂ RWD ರೂ. 50.89 ಲಕ್ಷಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ Y RWDರೂ. 59.89 ಲಕ್ಷ
ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ Y L ಪ್ರೀಮಿಯಂ AWD (6-ಸೀಟರ್​)ರೂ. 61.99 ಲಕ್ಷಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ Y ಲಾಂಗ್​ ರೇಂಜ್​ RWDರೂ. 67.89 ಲಕ್ಷ

ಇನ್ನು ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ 16-ಇಂಚಿನ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್, ರಿಯರ್​ ಸೀಟ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ 8-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 'ಆಲ್-ಬ್ಲ್ಯಾಕ್' ಅಥವಾ 'ಝೆನ್ ಗ್ರೇ' ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ಥೀಮ್‌ಗಳ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಹೊಸ "ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ" 175 kWh ವರೆಗಿನ 'ಸೂಪರ್‌ಚಾರ್ಜಿಂಗ್' ಸ್ಪೀಡ್​ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಚಾರ್ಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ 238 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಕರ್ಬ್ ತೂಕ ಈಗ 1,928 ಕೆಜಿ ಆಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ Y ಪ್ರೀಮಿಯಂ RWD ಅನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಾಡೆಲ್ Y L ಜೊತೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

