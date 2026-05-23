ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ, ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ಗಳು ರಿವೀಲ್! ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?
2026 Tata Tiago: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ 2026ರ ಟಿಯಾಗೊ ಮತ್ತು ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
Published : May 23, 2026 at 10:54 AM IST
2026 Tata Tiago: ದೇಶೀಯ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಮತ್ತು ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಎರಡು ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಮೇ 28ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಟಿಯಾಗೊ ಐಸಿಇ ಮತ್ತು ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ ಎರಡರ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಇದು ಅವುಗಳ ಹಿಂದಿನವುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಮತ್ತು ಟಿಯಾಗೊ ಇವಿ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದೇನಿದೆ? ಈ ಎರಡು ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಐಬ್ರೋ-ಆಕಾರದ ಎಲ್ಇಡಿ ಡಿಆರ್ಎಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೋಲ್ಡ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಐಸಿಇ ಆವೃತ್ತಿಯು ದೊಡ್ಡ, ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್-ಶೈಲಿಯ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇವಿ ಆವೃತ್ತಿಯು ಬಾಡಿ-ಕಲರ್ ಬ್ಲಾಂ್ಡ್-ಆಫ್ ಗ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬಂಪರ್ ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸದು. ಐಸಿಇ ಮಾದರಿಯು ಪಿಕ್ಸೆಲ್-ಆಕಾರದ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಇವಿ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಚಕ್ರದ ಗಾತ್ರವನ್ನು 15 ಇಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಎನ್ಆರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತೆಯೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆರ್ಚ್ ವೀಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಕಂಪನಿಯು ಟೈಲ್ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಬಹು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ದಪ್ಪವಾದ ಅಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಇತರ ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದ ಬಂಪರ್ಗಳು ಸಹ ಹೊಸದಾಗಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಎರಡೂ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಈ ಕಾರುಗಳಿಗಾಗಿ ಟೀಸರ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪಾಡ್ಗಳನ್ನು ಮುಂಭಾಗದ ಬಂಪರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಔಟ್ಸೈಡ್ ರಿಯರ್-ವ್ಯೂ ಮಿರರ್ಗಳ (ORVMs) ಕೆಳಗೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಈ ಮಾದರಿಗಳು ಹೊಸ 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಮತ್ತು ಟಿಯಾಗೊ EV ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ.
2025 ರ ಮಾದರಿ ವರ್ಷದ ಅಪ್ಡೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಟಿಯಾಗೊ ICE ಮತ್ತು ಟಿಯಾಗೊ EV ಎರಡರ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್, ಇಲ್ಯುಮಿನೆಟೆಡ್ ಲೋಗೋ ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಮತ್ತು 10.25-ಇಂಚಿನ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಅಪ್ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಯುನಿಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನವೀಕರಿಸಬಹುದು.
ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೈಪರ್ಗಳು, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಕೂಲ್ಡ್ ಗ್ಲೋವ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (TPMS) ಬದಲಾಗದೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎರಡು-ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ ಸಂರಚನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಟಿಯಾಗೊ ICE ಮತ್ತು ಟಿಯಾಗೊ EV ಮಾದರಿಗಳು ಪ್ರಮಾಣಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ICE ಪವರ್ಟ್ರೇನ್: ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಕಂಬಷನ್-ಪವರ್ಡ್ ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಅದೇ 1.2-ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು 86hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 113Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಥವಾ 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ (AMT) ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ CNG ಆಯ್ಕೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು 75.5hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 96.5Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ EV ಪವರ್ಟ್ರೇನ್: ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ EV ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು 19.2kWh ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು 61hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 110Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದು 24kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು 75hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 114Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೈಲೇಜ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 19.2kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ 223 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು 24kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ 293 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ಯಾಟರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು?: ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ (ಅಪ್ಡೇಟ್) ಕಾರಣವಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ICE ಅನ್ನು 4.60 ಲಕ್ಷದಿಂದ 7.68 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿಯಾಗೊ EV ಬೆಲೆಗಳು 7.99 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ರೂ 11.14 ಲಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಇರಬಹುದಾಗಿದೆ.
