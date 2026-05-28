ಕೇವಲ ₹4.69 ಲಕ್ಷ: ಈ ಟಾಟಾ ಕಾರಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬೆರಗಾಗಲಿವೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳು!!
Tata Tiago Facelift Launched: ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಕೊನೆಗೂ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಕೈಗೆಟುಕವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಬೆಂಝ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಯಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳು ಸಹ ಬೆರಗಾಗುತ್ತವೆ.
Published : May 28, 2026 at 3:11 PM IST
Tata Tiago Facelift Launched: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಕಾರುಗಳ ಭೂದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಂಟ್ರಿ - ಲೆವೆಲ್ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾರು ಹಲವಾರು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ, ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ 2026 ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ₹4.69 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಟಿಯಾಗೊಗೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸೆಲೆರಿಯೊ ಮತ್ತು ಹುಂಡೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐ-10 ನಿಯೋಸ್ಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಈ ಕಾರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಆರು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಟ್ರಿಮ್ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ಪ್ಯೂರ್, ಪ್ಯೂರ್+, ಪ್ಯೂರ್+ ಎ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್+ ರೂಪಾಂತರಗಳಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಪನಿಯು ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ (MT) ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಮಾದರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ.4.69 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದರೆ, CNG ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ₹5.79 ಲಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಯೂರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹5.49 ಲಕ್ಷ (CNG ₹6.49 ಲಕ್ಷ), ಪ್ಯೂರ್+ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹5.99 ಲಕ್ಷ (CNG ₹6.99 ಲಕ್ಷ) ಮತ್ತು ಪ್ಯೂರ್+ ಎ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ₹6.49 ಲಕ್ಷ (CNG ₹7.49 ಲಕ್ಷ). ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹6.99 ಲಕ್ಷ (CNG ₹7.99 ಲಕ್ಷ), ಆದರೆ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್+ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹7.29 ಲಕ್ಷ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ (AMT) ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ 2026 ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಕಾರು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕಾರುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮತ್ತು ನೇರವಾದ ಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಸ್ಲಿಮ್ ಗ್ರಿಲ್, ರೀಜನರೇಟಿವ್ ಬಂಪರ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ದೊಡ್ಡ ಏರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಲ್ - ಲ್ಯಾಂಪ್ ಸೆಟಪ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ 15-ಇಂಚಿನ ಡೈಮಂಡ್-ಕಟ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೀಲ್ ಆರ್ಚ್ಗಳು ಮೇಲಿನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಕಾರಿಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ, SUV ತರಹದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಹನವು ಆರು ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿ ಕಲರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳು ವಾರಣಾಸಿ ವೈಬ್ರನ್ಸ್, ಸೊಬೊ ಸರ್ಜ್, ಪ್ಯಾಂಗಾಂಗ್ ಪಲ್ಸ್, ಡೇಟೋನಾ ಗ್ರೇ, ಪ್ರಿಸ್ಟೈನ್ ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯೂರ್ ಗ್ರೇ.
ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಕಾರಿನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚು ರೇಖೀಯ ಮತ್ತು ಸಮತಟ್ಟಾದ ಥೀಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಆಧುನಿಕ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೃಹತ್ 10.25-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಿಯರ್ AC ವೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇಯಂತಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಟಾಟಾ ಕಾರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವಾಗ ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಸುರಕ್ಷತೆ. ಈ 2026 ರ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ. ಇತರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಈ ಕಾರು ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರದಿಂದ (ಸ್ಮಾರ್ಟ್) ಪ್ರಮಾಣಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿ 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (ESC), EBD ಯೊಂದಿಗೆ ABS ಮತ್ತು ISOFIX ಚೈಲ್ಡ್ ಸೀಟ್ ಆಂಕರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ 360-ಡಿಗ್ರಿ ಸರೌಂಡ್ ವ್ಯೂ HD ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿಸುವುದು. ಬಜೆಟ್ ಕಾರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಿರಿದಾದ ಲೇನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಇದು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದೃಢವಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ನಿದರ್ಶನ ಇದು.
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಎಂಜಿನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ 1.2-ಲೀಟರ್, 3-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ 86 ಹಾರ್ಸ್ಪವರ್ (hp) ಮತ್ತು CNG ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ 75.5 ಎಚ್ಪಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು 5-ಸ್ಪೀಡ್ AMT (ಆಟೋಮೆಟಿಕ್) ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಎರಡೂ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ CNG AMT ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಪ್ಯಾಡಲ್ ಶಿಫ್ಟರ್ಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ EV ಆವೃತ್ತಿ ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ EV ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದು ಅದೇ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಗಳು ₹6.99 ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ರೂಪಾಂತರವು ₹9.99 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
