ಗ್ರಾಹಕರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ಟಾಟಾ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ! ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಫೀಚರ್ಸ್, ಬೆಲೆ?
Tata Punch Facelift Launched In India: ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೊಸ ಟರ್ಬೊ ಎಂಜಿನ್, 360 ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : January 13, 2026 at 1:13 PM IST
Tata Punch Facelift Launched In India: ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಹನ ತಯಾರಕರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಬಹು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಯಾರಕರು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಪವರ್ಫುಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ, ವಿವರ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಪಂಚ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ತಯಾರಕರು ಎಸ್ಯುವಿಗೆ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫೀಚರ್ಸ್: ತಯಾರಕರು ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ, ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ, ಟೈಪ್-ಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಕೂಲ್, ಆಟೋ-ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್ IRVM, ಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ಥಾಯ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಆರು ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ESP, ISOFIX ಚೈಲ್ಡ್ ಆಂಕಾರೇಜ್, ಆಟೋ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಸ್, ರೈನ್-ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ವೈಪರ್ಗಳು, 26.03 ಸೆಂ.ಮೀ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, 17.78 ಸೆಂ.ಮೀ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, LED ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, 16-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವ್ಹೀಲ್ಗಳು, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮರಾ, LED ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ಇಕೋ ಮತ್ತು ಸಿಟಿ ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಐಡಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್/ಸ್ಟಾಪ್ ಸೇರಿವೆ.
ಎಂಜಿನ್ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ? ತಯಾರಕರು ಈ ಎಸ್ಯುವಿಗಾಗಿ ಮೂರು ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯದ್ದು 1.5-ಲೀಟರ್ ರೆವೊಟ್ರಾನ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದು 87.8 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 115 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಯು 1.2-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದು 120 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 170 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಯು 1.2-ಲೀಟರ್ CNG ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದು 73.4 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 103 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ₹5.59 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹8.99 ಲಕ್ಷ. CNG ರೂಪಾಂತರಗಳು ₹6.69 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ). ಅದರ ಟಾಪ್ CNG ರೂಪಾಂತರಗಳ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 9.69 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ.
ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ರೂಪಾಂತರ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಲೆ
|Persona / ರೂಪಾಂತರ
|Petrol MT ಬೆಲೆ
|CNG MT ಬೆಲೆ
|Smart
|₹ 5.59 ಲಕ್ಷ
|₹ 6.69 ಲಕ್ಷ
|Pure
|₹ 6.49 ಲಕ್ಷ
|₹ 7.49 ಲಕ್ಷ
|Pure+
|₹ 6.99 ಲಕ್ಷ
|₹ 7.99 ಲಕ್ಷ
|Adventure
|₹ 7.59 ಲಕ್ಷ
|₹ 8.59 ಲಕ್ಷ
|Accomplished
|₹ 8.29 ಲಕ್ಷ
|₹ 9.29 ಲಕ್ಷ
|Accomplished + S
|₹ 8.99 ಲಕ್ಷ
|—
ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಕಾರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ? ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಗ್ನಿಸ್ ಮತ್ತು ಹುಂಡೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಂತಹ ಕಾರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದೆ.
