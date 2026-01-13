ETV Bharat / technology

ಗ್ರಾಹಕರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ಟಾಟಾ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ! ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲ್​, ಫೀಚರ್ಸ್​, ಬೆಲೆ?

Tata Punch Facelift Launched In India: ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೊಸ ಟರ್ಬೊ ಎಂಜಿನ್, 360 ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

2026 TATA PUNCH SPECIFICATIONS 2026 TATA PUNCH 2026 TATA PUNCH FEATURES 2026 TATA PUNCH PRICE
ಪಂಚ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ (Photo Credit: TATA)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 13, 2026 at 1:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Tata Punch Facelift Launched In India: ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಹನ ತಯಾರಕರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಬಹು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಯಾರಕರು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಸ್‌ಯುವಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ, ವಿವರ ತಿಳಿಯೋಣ..

ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್​: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಪಂಚ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ತಯಾರಕರು ಎಸ್​ಯುವಿಗೆ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಫೀಚರ್ಸ್​: ತಯಾರಕರು ಈ ಎಸ್​ಯುವಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್, ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ, ಆಪಲ್ ಕಾರ್‌ಪ್ಲೇ, ಟೈಪ್-ಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ಕೂಲ್, ಆಟೋ-ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್ IRVM, ಫ್ರಂಟ್​ ಮತ್ತು ರಿಯರ್​ ಥಾಯ್​ ಸಪೋರ್ಟ್​, ಆರು ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, ESP, ISOFIX ಚೈಲ್ಡ್ ಆಂಕಾರೇಜ್, ಆಟೋ ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್ಸ್​, ರೈನ್-ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ವೈಪರ್‌ಗಳು, 26.03 ಸೆಂ.ಮೀ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, 17.78 ಸೆಂ.ಮೀ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, LED ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು, 16-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವ್ಹೀಲ್‌ಗಳು, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮರಾ, LED ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು, ಇಕೋ ಮತ್ತು ಸಿಟಿ ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಐಡಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್/ಸ್ಟಾಪ್ ಸೇರಿವೆ.

ಎಂಜಿನ್ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ? ತಯಾರಕರು ಈ ಎಸ್​ಯುವಿಗಾಗಿ ಮೂರು ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯದ್ದು 1.5-ಲೀಟರ್ ರೆವೊಟ್ರಾನ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದು 87.8 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 115 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಯು 1.2-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದು 120 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 170 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಯು 1.2-ಲೀಟರ್ CNG ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದು 73.4 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 103 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ₹5.59 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹8.99 ಲಕ್ಷ. CNG ರೂಪಾಂತರಗಳು ₹6.69 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ). ಅದರ ಟಾಪ್ CNG ರೂಪಾಂತರಗಳ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 9.69 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ.

ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ರೂಪಾಂತರ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಲೆ

Persona / ರೂಪಾಂತರPetrol MT ಬೆಲೆCNG MT ಬೆಲೆ
Smart5.59 ಲಕ್ಷ6.69 ಲಕ್ಷ
Pure6.49 ಲಕ್ಷ7.49 ಲಕ್ಷ
Pure+6.99 ಲಕ್ಷ7.99 ಲಕ್ಷ
Adventure7.59 ಲಕ್ಷ8.59 ಲಕ್ಷ
Accomplished8.29 ಲಕ್ಷ9.29 ಲಕ್ಷ
Accomplished + S8.99 ಲಕ್ಷ

ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಕಾರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ? ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಗ್ನಿಸ್ ಮತ್ತು ಹುಂಡೈ ಎಕ್ಸ್‌ಟರ್‌ನಂತಹ ಕಾರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಓದಿ: ಇವಿಗೆ ಮನಸೋತ ದೇಶವಾಸಿಗಳು!; ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವೆಹಿಕಲ್​​ಗಳು ಮಾರಾಟ!!

TAGGED:

2026 TATA PUNCH SPECIFICATIONS
2026 TATA PUNCH
2026 TATA PUNCH FEATURES
2026 TATA PUNCH PRICE
TATA PUNCH FACELIFT LAUNCHED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.