ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್, ಸಫಾರಿ ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಎಡಿಷನ್ ದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ: ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ
Tata Harrier, Safari Stealth Edition: ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್, ಸಫಾರಿ ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಎಡಿಷನ್ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿವೆ.
Published : July 10, 2026 at 2:15 PM IST
Tata Harrier, Safari Stealth Edition: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಎಸ್ಯುವಿಗಳಾದ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸಫಾರಿಗಳ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ 'ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಎಡಿಷನ್' ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 'ಫಿಯರ್ಲೆಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ' ಮತ್ತು 'ಅಕಂಪ್ಲಿಶ್ಡ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ' ಟ್ರಿಮ್ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ.
ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸಫಾರಿ ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಎಡಿಷನ್ಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಟಾಟಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಎಸ್ಯುವಿಗಳ ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಎಡಿಷನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವು ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದ್ದವು.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಎಡಿಷನ್ನ ಬೆಲೆ ₹23.43 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹26.01 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಫಾರಿ ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಎಡಿಷನ್ ₹24.09 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹26.76 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಎಡಿಷನ್ 'ಫಿಯರ್ಲೆಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ' ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಸಫಾರಿ 'ಅಕಂಪ್ಲಿಶ್ಡ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ' ಟ್ರಿಮ್ ಆಧರಿಸಿದೆ.
ಹೊಸತೇನಿದೆ?: ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸಫಾರಿಯ ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಎಡಿಷನ್ ಇತರ ರೂಪಾಂತರಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಬಣ್ಣ. ಎರಡೂ ಎಸ್ಯುವಿಗಳು 'ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್' ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ, 19-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್-ಡಾರ್ಕ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರುಗಳು 'ಸ್ಟೆಲ್ತ್' ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಹೊಂದಿವೆ.
ಎರಡೂ ಕಾರುಗಳು 'ಕಾರ್ಬನ್ ನಾಯ್ರ್' ಲೇದರ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಥೀಮ್ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಟ್ರಿಮ್ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಅವು ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ಸ್, ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್ ಆರ್ಮ್ರೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಭೂಪ್ರದೇಶ ಮೋಡ್ಗಳು.
ಎಸ್ಯುವಿಗಳು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ 14.9-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿವೆ. ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 13-ಸ್ಪೀಕರ್ JBL ಆಡಿಯೊ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಡ್ಯುಯಲ್-ಜೋನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, ಅಲೆಕ್ಸಾ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಲೆವೆಲ್ 2 ADAS ಸೇರಿವೆ.
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