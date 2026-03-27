2026 ಸುಜುಕಿ ಬರ್ಗ್‌ಮನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧ: ಟೀಸರ್ ನೋಡಿ

2026 Burgman Street Launch Date: ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ '2026ರ ಬರ್ಗ್‌ಮನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್' ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ಟೀಸರ್ ಸುಜುಕಿ ರಿಲೀಸ್​ ಮಾಡಿದೆ.

2026 ಸುಜುಕಿ ಬರ್ಗ್‌ಮನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧ (Photo Credit- Suzuki Motorcycle India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 27, 2026 at 1:08 PM IST

2026 Burgman Street Launch Date: ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಸುಜುಕಿ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ 2026 ಸುಜುಕಿ ಬರ್ಗ್‌ಮನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಟೀಸರ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ "2026 ಸುಜುಕಿ ಬರ್ಗ್‌ಮನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್" ಎಂದು ಬಲವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬರ್ಗ್‌ಮನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ 2018ರಿಂದ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು 125 ಸಿಸಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಜುಕಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರಾಟವಾದ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಸ್ಕೂಟರ್‌ ವಿನ್ಯಾಸ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ಟೀಸರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್ ಸೆಟಪ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಸ್​ಪ್ಲೆಸ್​ಮೆಂಟ್​ ಬರ್ಗ್‌ಮನ್ ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಸುಜುಕಿ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ ಹೊಸ ಬರ್ಗ್‌ಮನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನ "ಸುಜುಕಿ ಆಕ್ಸೆಸ್"ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಅಪ್​ಡೇಟ್​​ಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ 125ಸಿಸಿ ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್‌ಗೆ ಮಾಡಲಾದ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅವುಗಳು ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಕ್ಯಾಮ್‌ಶಾಫ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್​ ಆ್ಯಂಗಲ್​, ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್‌ಕೇಸ್ ಮತ್ತು ಏರ್ ಇನ್‌ಟೇಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಸುಜುಕಿ ಆಕ್ಸೆಸ್‌ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಸಹ ಅಪ್ಡೇಟ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಈಗ ಹೊಸ 'ರೋಲರ್-ಟೈಪ್ ಒನ್-ವೇ ಕ್ಲಚ್' ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕ್ಲಚ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 2026ರ ಸುಜುಕಿ ಬರ್ಗ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾದರಿಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಸುಜುಕಿ ಬರ್ಗ್‌ಮನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ 150 ನಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹವೂ ಇದೆ.

ಸುಜುಕಿ ಬರ್ಗ್‌ಮನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮಾದರಿಯು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಪ್​ಡೇಟ್​ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 2025ರ ಆಕ್ಸೆಸ್ 125 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ 4.2-ಇಂಚಿನ ಕಲರ್​ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಬರ್ಗ್‌ಮನ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ನವೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಈ 'ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ-ಸ್ಟೈಲ್' ಸ್ಕೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ABS ಕಾರ್ಯವು ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು.

ಸುಜುಕಿ ಬರ್ಗ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬೆಲೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಬರ್ಗ್‌ಮನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ರೂ. 93,676 ರಿಂದ ರೂ. 1.08 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ, ಸ್ಕೂಟರ್ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಏಕೈಕ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ 2022 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ 'EX' ರೂಪಾಂತರ. ಈ ರೂಪಾಂತರವು ದೊಡ್ಡ 12-ಇಂಚಿನ ವೀಲ್​ಗಳು, ಎಂಜಿನ್ ಆಟೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್/ಸ್ಟಾಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಸೈಲೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಂತಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಫೋನ್‌ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಬಳಕೆದಾರರೇ ಗಮನಿಸಿ! ಡ್ಯುಯಲ್​ ಅಕೌಂಟ್​ ಸೇರಿ 7 ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್​ ಘೋಷಣೆ

