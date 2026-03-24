ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಕ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಲಾಂಚ್! ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್ಸ್
Skoda Kushaq Facelift Launched: ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ 2026 ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಕ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : March 24, 2026 at 10:13 AM IST
Skoda Kushaq Facelift Launched: ಕಾರು ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಕ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹10.69 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರು ವಿವಿಧ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಎರಡು ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಟು ಬಣ್ಣಗಳ ಆಪ್ಶನ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಈಗಾಗಲೇ ಇದರ ವಿತರಣೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಎಂಟು-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿರುವ 1.0-ಲೀಟರ್ TSI ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಾರು ಈಗ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಕುಶಾಕ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ: ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಕ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ಡಿಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೊಸ ಗ್ರಿಲ್, 17-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್, ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳಿಂದ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂಟೀರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಕೋಡಾ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಾಗಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವಾಹನವು ಈಗ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್-ಫಸ್ಟ್ - ಬ್ಯಾಕ್ ಮಸಾಜರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಾಹನದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಯಾಮಗಳು ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿವೆ.
8-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್: ಕುಶಾಕ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ 8-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ಈ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವಾಹನವು 1.5-ಲೀಟರ್ ಟಿಎಸ್ಐ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು 148 ಬಿಎಚ್ಪಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು 250 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದನ್ನು 7-ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಎಸ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಕ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಬೆಲೆಗಳು:
|ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್
|1.0 TSI ಮ್ಯಾನುವಲ್
|1.0 TSI ಆಟೋಮೆಟಿಕ್
|1.5 TSI DSG
|ಕ್ಲಾಸಿಕ್+
|ರೂ. 10.69 ಲಕ್ಷಗಳು
|ರೂ. 12.69 ಲಕ್ಷಗಳು
|--
|ಸಿಗ್ನೇಚರ್
|ರೂ. 14.59 ಲಕ್ಷಗಳು
|ರೂ. 15.59 ಲಕ್ಷಗಳು
|--
|ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಲೈನ್
|ರೂ. 14.74 ಲಕ್ಷಗಳು
|ರೂ. 15.74 ಲಕ್ಷಗಳು
|--
|ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್
|ರೂ. 16.79 ಲಕ್ಷಗಳು
|ರೂ. 17.59 ಲಕ್ಷಗಳು
|ರೂ. 18.79 ಲಕ್ಷಗಳು
|ಮಾಂಟೆ ಕಾರ್ಲೊ
|--
|ರೂ. 17.89 ಲಕ್ಷಗಳು
|ರೂ. 18.99 ಲಕ್ಷಗಳು
ಹೊಸ ವಾರಂಟಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್: ಹೊಸ ಕುಶಾಕ್ ಈಗ 'ಸ್ಕೋಡಾ ಸೂಪರ್ ಕೇರ್'ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 4 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ 100,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ವಾರಂಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು 4 ವರ್ಷಗಳ ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ 30,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಫ್ರೀ ಸರ್ವೀಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪಾವತಿಸಿದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಾರಂಟಿಯನ್ನು ಎಂಟನೇ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕ ವಾರಂಟೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಪೇಂಟ್ ವಾರಂಟಿ ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ಕಾರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದರ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಕ್ ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ, ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್, ಹೋಂಡಾ ಎಲಿವೇಟ್, ಎಂಜಿ ಆಸ್ಟರ್, ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್, ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ, ಮಾರುತಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್, ಮಾರುತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ ಮತ್ತು ಟೊಯೋಟಾ ಹೈರೈಡರ್ನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಟೈಗನ್ ಸಹ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
