ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ 400 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್! ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಸ್ಕೂಟರ್ ಲಾಂಚ್
Simple Energy Ultra: ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ 400 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಂಪಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : January 6, 2026 at 2:39 PM IST|
Updated : January 6, 2026 at 2:57 PM IST
Simple Energy Ultra: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 400 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದಾದ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಸಿಂಪಲ್ ಎನರ್ಜಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ. ಇದು 6.5 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ IDC ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.
ರೇಂಜ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇದು ಗಂಟೆಗೆ 115 ಕಿ.ಮೀ. ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಹೊಂದಿದೆ. ಕೇವಲ 2.77 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 40 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಕಂಪನಿಯು ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್ ಜೆನ್-2ನ ಮೂರು ಇತರ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳು "ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್ ಎಸ್ 3.7 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್", "ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್ 4.5 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್" ಮತ್ತು "ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್ 5 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್".
- ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವುದು "ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್ ಎಸ್ 3.7 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್". 190 km ವರೆಗೆ ಐಡಿಸಿ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು 90 km ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 1.50 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ).
- ಎರಡನೇ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಇದು "ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್ 4.5 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್". ಇದು 236 km ವರೆಗೆ ಐಡಿಸಿ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು 90 km ಟಾಪ್ ಸ್ಪೇಡ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 1.70 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ).
- ಕೊನೆಯದಾಗಿ, 265 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ಐಡಿಸಿ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ 115 ಕಿ.ಮೀ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನೀಡುವ "ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್ 5 ಕಿ.ವ್ಯಾ" ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 1.78 ಲಕ್ಷ ರೂ. (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ).
ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಸಿಂಪಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ತನ್ನ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಮೇಲೆ ಲೈಫ್ಟೈಂ ವಾರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಇವಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೆನ್-2 ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, 35 ಲೀಟರ್ ಅಂಡರ್-ಸೀಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು 7-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ನಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿವೆ. ಇಕೋ ಎಕ್ಸ್, ಇಕೋ, ರೈಡ್, ಏರ್, ಸೋನಿಕ್ ಮತ್ತು ಸೋನಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ನಂತಹ 6 ವಿಧದ ಮೋಡ್ಗಳಿವೆ.
ಸಿಂಪಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಇಒ ಸುಹಾಸ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಉನ್ನತ ರೇಂಜ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರು, ವಿಜಯವಾಡ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ 61 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶೋ ರೂಂಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಾರ್ಚ್ 2026ರ ವೇಳೆಗೆ 150 ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳು ಮತ್ತು 200 ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 2027 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಐಪಿಒಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಐಪಿಒ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು 3,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುವುದು ಖಚಿತ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲೇ ಬೈಕ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ! ಜಾವಾ ಯೆಜ್ಡಿ ಸೂಪರ್ ಆಫರ್ಸ್