ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹಂಟರ್ 350 ಬೈಕ್ ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ
Royal Enfield Hunter 350: ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ 2026ರ ಹಂಟರ್ 350 ಹೊಸ 'ಬೇಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ' ಬೈಕ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
Published : April 6, 2026 at 2:50 PM IST
Royal Enfield Hunter 350: ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಹಂಟರ್ 350ರ 2026 ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಂಪನಿ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಿದೆ. ಇದರ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಹೊಸ ಹಂಟರ್ 350ಗಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 4, 2026ರಿಂದ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮೂಲ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ₹1,49,900 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹1,69,804ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ತನ್ನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ.
ಹೊಸ "ಬೇಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ" ರೂಪಾಂತರ: ಈ ಬಾರಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಹೊಸ "ಬೇಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ" ರೂಪಾಂತರದ ಪರಿಚಯ. ಹಿಂದೆ ಮೂಲ ಮಾದರಿಯು ಕೆಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಈಗ ಅಗತ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಈ ರೂಪಾಂತರವು ಈಗ ಸ್ಪೋಕ್ ವೀಲ್ ಬದಲಿಗೆ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಬೈಕ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್-ಅನಲಾಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸ್ವಿಚ್ಗೇರ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ನವೀಕರಣಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ: ಹೊಸ ಹಂಟರ್ 350 ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೊಲಿಯಲಾದ ಆಸನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಗ್ರಾಬ್ ರೈಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಪ್-ಅಂಡ್-ಅಸಿಸ್ಟ್ ಕ್ಲಚ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ, ಬೈಕ್ ಸಿಂಗಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಗ್ರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಬೈಕ್ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗುತ್ತದೆ.
ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ: ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಂಪನಿಯು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಹಂಟರ್ 350ರ ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ರೂಪಾಂತರವು ಈಗ "ಮುಂಬೈ ಯೆಲ್ಲೋ" ಮತ್ತು "ಮೂನ್ಶಾಟ್ ವೈಟ್" ನಂತಹ ಆಕರ್ಷಕ ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಯುವಕರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕ್ಯುರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೈಕ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಟರ್ 350 ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವೇಗವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
