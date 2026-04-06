ETV Bharat / technology

ರಾಯಲ್​ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ ಹಂಟರ್​ 350 ಬೈಕ್ ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ

Royal Enfield Hunter 350: ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ 2026ರ ಹಂಟರ್ 350 ಹೊಸ 'ಬೇಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ' ಬೈಕ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ರಾಯಲ್​ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ ಹಂಟರ್​ 350 (Photo Credit: Royal Enfield)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 6, 2026 at 2:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Royal Enfield Hunter 350: ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಹಂಟರ್ 350ರ 2026 ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಂಪನಿ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಿದೆ. ಇದರ ಲಾಂಚಿಂಗ್​ ಇವೆಂಟ್​ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಹೊಸ ಹಂಟರ್ 350ಗಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 4, 2026ರಿಂದ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮೂಲ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ₹1,49,900 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹1,69,804ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ತನ್ನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ.

ಹೊಸ "ಬೇಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ" ರೂಪಾಂತರ: ಈ ಬಾರಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಹೊಸ "ಬೇಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ" ರೂಪಾಂತರದ ಪರಿಚಯ. ಹಿಂದೆ ಮೂಲ ಮಾದರಿಯು ಕೆಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಈಗ ಅಗತ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.

ಈ ರೂಪಾಂತರವು ಈಗ ಸ್ಪೋಕ್ ವೀಲ್​ ಬದಲಿಗೆ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್​ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಬೈಕ್‌ನ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್-ಅನಲಾಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸ್ವಿಚ್‌ಗೇರ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ನವೀಕರಣಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ: ಹೊಸ ಹಂಟರ್ 350 ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೊಲಿಯಲಾದ ಆಸನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಗ್ರಾಬ್ ರೈಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಪ್-ಅಂಡ್-ಅಸಿಸ್ಟ್ ಕ್ಲಚ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ, ಬೈಕ್ ಸಿಂಗಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಗ್ರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಬೈಕ್ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ: ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಂಪನಿಯು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಹಂಟರ್ 350ರ ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ರೂಪಾಂತರವು ಈಗ "ಮುಂಬೈ ಯೆಲ್ಲೋ" ಮತ್ತು "ಮೂನ್‌ಶಾಟ್ ವೈಟ್" ನಂತಹ ಆಕರ್ಷಕ ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಯುವಕರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕ್ಯುರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೈಕ್‌ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಟರ್ 350 ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವೇಗವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.