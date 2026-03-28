ಮಿಡ್​ ರೇಂಜ್​ನಲ್ಲಿ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆರಿಲ್ಲಾ 450! ಇದರ ಅಪೆಕ್ಸ್​ ಟ್ರಿಮ್​ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

2026 Royal Enfield Guerrilla 450 APEX: ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ 2026ರ ಗೆರಿಲ್ಲಾ 450 ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಟ್ರಿಮ್ ಇದೆ.

(Photo credit: Royal Enfield)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 28, 2026 at 7:31 AM IST

2026 Royal Enfield Guerrilla 450 APEX: ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಕಂಪನಿಯಾದ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಗೆರಿಲ್ಲಾ 450 ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 2026ರ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆರಿಲ್ಲಾ 450 ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ 'APEX' ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ಇದು ಅದರ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಲಿದೆ. ₹2.49 ಲಕ್ಷ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹೊಸ ಗೆರಿಲ್ಲಾ 450 ಗಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ನೀವು ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಶೋರೂಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಗೆರಿಲ್ಲಾಗಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಯೆ ಥಾಯ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೇರ್‌ಟೆಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಸಹಯೋಗದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಗೆರಿಲ್ಲಾ 450 ಅಪೆಕ್ಸ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಗ್ಲೌಸ್‌ಗಳು, ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಿ-ಶರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

2026 ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆರಿಲ್ಲಾ 450 ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆಗಳು:

ಅಪೆಕ್ಸ್ ಟ್ರಿಮ್

  • APEX ರೆಡ್ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ: ₹2,49,194
  • APEX ಬ್ಲಾಕ್ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ: ₹2,56,387
  • APEX ಗ್ರೀನ್ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ: ₹2,56,387

ಡ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಿಮ್

  • ಟ್ವಿಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ: ₹2,49,194
  • ಶ್ಯಾಡೋ ಆಶ್ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ: ₹2,67,116
  • ಸ್ಮೋಕ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ: ₹2,67,116
  • ಪೀಕ್ಸ್ ಬ್ರೋಂಜ್​ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ: ₹2,67,116

ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಿಮ್

  • ಬ್ರಾವಾ ಬ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ: ₹2,72,479

ವಿಶೇಷತೆವೇನು? ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಗೆರಿಲ್ಲಾ 450ರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಅಪೆಕ್ಸ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಇದರ ಶಾರ್ಪ್​ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟಿಯರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಈ ರೂಪಾಂತರವು ತಮ್ಮ ಸವಾರಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣ ರಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಸವಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ಖಚಿತ.

ಹೊಸ ಗೆರಿಲ್ಲಾ 450 ಅಪೆಕ್ಸ್ ಲೋ-ಸೆಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಬಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ 17-ಇಂಚಿನ ವ್ರೆಡೆಸ್ಟೀನ್ ಸೆಂಚುರೊ ST ರೋಡ್​-ಬಾಯ್ಸ್ಡ್​ ಟೈರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಬೈಕನ್ನು ಅಪೆಕ್ಸ್ ರೆಡ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್​ನಂತಹ ಹೊಸ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಕಲರ್​-ಕೋಡೆಡ್ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಸೀಟ್ ಕವರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಈ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಬೈಕ್‌ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೇಸಿಂಗ್ ಲುಕ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಶ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​: ಈ 'ದೇಶಿ' ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್‌ನ ಡ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಈಗ ಉತ್ತಮ​ ಹಿಡಿತಕ್ಕಾಗಿ CEAT GRIPP XL RE ಟೈರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಡ್ಯಾಶ್ ರೂಪಾಂತರವು ಈಗ ಹೊಸ ಟ್ವಿಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ರೂಪಾಂತರದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಗಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್ ಗ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಕಂಪನಿಯು ಗೆರಿಲ್ಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ 'ಮೋಡ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್' ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ನೀವು ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಆಗಿ ಆನ್​ ಆಗುತ್ತದೆ. ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್‌ನಂತಹ ಮೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಎಂಜಿನ್ ಪವರ್​ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​: ಹೊಸ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆರಿಲ್ಲಾ 450 ಬೈಕ್ 450 ಸಿಸಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್, ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, DOHC 4-ವಾಲ್ವ್ ಶೆರ್ಪಾ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 8,000 RPM ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 40 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 5,500 RPM ನಲ್ಲಿ 40 Nm ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್, ಸ್ಲಿಪ್-ಅಂಡ್-ಅಸಿಸ್ಟ್ ಕ್ಲಚ್ ಮತ್ತು ರೈಡ್-ಬೈ-ವೈರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಧನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ 4-ಇಂಚಿನ ಟ್ರಿಪ್ಪರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಗೂಗಲ್ ನಕ್ಷೆಗಳ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ.

ಓದಿ: ದೇಶ ವಾಸಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದ ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್: ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೈಕ್​ಗಳ ಮಾರಾಟ!!

