ಮಿಡ್ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆರಿಲ್ಲಾ 450! ಇದರ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಟ್ರಿಮ್ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
2026 Royal Enfield Guerrilla 450 APEX: ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ 2026ರ ಗೆರಿಲ್ಲಾ 450 ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಟ್ರಿಮ್ ಇದೆ.
Published : March 28, 2026 at 7:31 AM IST
2026 Royal Enfield Guerrilla 450 APEX: ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಕಂಪನಿಯಾದ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಗೆರಿಲ್ಲಾ 450 ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 2026ರ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆರಿಲ್ಲಾ 450 ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ 'APEX' ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಇದು ಅದರ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಲಿದೆ. ₹2.49 ಲಕ್ಷ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹೊಸ ಗೆರಿಲ್ಲಾ 450 ಗಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ನೀವು ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಶೋರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಗೆರಿಲ್ಲಾಗಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಯೆ ಥಾಯ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೇರ್ಟೆಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಸಹಯೋಗದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಗೆರಿಲ್ಲಾ 450 ಅಪೆಕ್ಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಗ್ಲೌಸ್ಗಳು, ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಿ-ಶರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
2026 ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆರಿಲ್ಲಾ 450 ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆಗಳು:
ಅಪೆಕ್ಸ್ ಟ್ರಿಮ್
- APEX ರೆಡ್ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ: ₹2,49,194
- APEX ಬ್ಲಾಕ್ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ: ₹2,56,387
- APEX ಗ್ರೀನ್ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ: ₹2,56,387
ಡ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಿಮ್
- ಟ್ವಿಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ: ₹2,49,194
- ಶ್ಯಾಡೋ ಆಶ್ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ: ₹2,67,116
- ಸ್ಮೋಕ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ: ₹2,67,116
- ಪೀಕ್ಸ್ ಬ್ರೋಂಜ್ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ: ₹2,67,116
ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಿಮ್
- ಬ್ರಾವಾ ಬ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ: ₹2,72,479
ವಿಶೇಷತೆವೇನು? ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಗೆರಿಲ್ಲಾ 450ರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಅಪೆಕ್ಸ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಇದರ ಶಾರ್ಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟಿಯರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ರೂಪಾಂತರವು ತಮ್ಮ ಸವಾರಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣ ರಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಸವಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ಖಚಿತ.
ಹೊಸ ಗೆರಿಲ್ಲಾ 450 ಅಪೆಕ್ಸ್ ಲೋ-ಸೆಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಬಾರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ 17-ಇಂಚಿನ ವ್ರೆಡೆಸ್ಟೀನ್ ಸೆಂಚುರೊ ST ರೋಡ್-ಬಾಯ್ಸ್ಡ್ ಟೈರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಬೈಕನ್ನು ಅಪೆಕ್ಸ್ ರೆಡ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ನಂತಹ ಹೊಸ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಕಲರ್-ಕೋಡೆಡ್ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಈ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಬೈಕ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೇಸಿಂಗ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಶ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್: ಈ 'ದೇಶಿ' ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ನ ಡ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಈಗ ಉತ್ತಮ ಹಿಡಿತಕ್ಕಾಗಿ CEAT GRIPP XL RE ಟೈರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಡ್ಯಾಶ್ ರೂಪಾಂತರವು ಈಗ ಹೊಸ ಟ್ವಿಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ರೂಪಾಂತರದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ಗಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಗ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಕಂಪನಿಯು ಗೆರಿಲ್ಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ 'ಮೋಡ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್' ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ನೀವು ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನಂತಹ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಎಂಜಿನ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್: ಹೊಸ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆರಿಲ್ಲಾ 450 ಬೈಕ್ 450 ಸಿಸಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್, ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, DOHC 4-ವಾಲ್ವ್ ಶೆರ್ಪಾ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 8,000 RPM ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 40 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 5,500 RPM ನಲ್ಲಿ 40 Nm ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್, ಸ್ಲಿಪ್-ಅಂಡ್-ಅಸಿಸ್ಟ್ ಕ್ಲಚ್ ಮತ್ತು ರೈಡ್-ಬೈ-ವೈರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಧನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ 4-ಇಂಚಿನ ಟ್ರಿಪ್ಪರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಗೂಗಲ್ ನಕ್ಷೆಗಳ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ.
